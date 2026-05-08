Algunos objetos del Titanic podrían subastarse pronto

Más de un siglo después de que el Titanic se hundiera en el Atlántico Norte, la empresa que posee los derechos exclusivos de salvamento de los restos del naufragio quiere subastar unos 100 artefactos extraídos del fondo del océano durante el primer esfuerzo de recuperación, hace casi 40 años.

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Los restos del barco naufragado han sido objeto de fascinación y controversia desde que se encontraron en 1985, y la nueva propuesta de venta ya está suscitando un debate renovado sobre el destino de los miles de objetos recuperados del yacimiento.

La última vez que la empresa RMS Titanic propuso la venta de objetos, en 2016, se encontraba en plena quiebra y el plan generó objeciones de los gobiernos de Estados Unidos y Francia, así como de la UNESCO y otras instituciones culturales.

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La venta potencial más reciente se planteó en un documento que RMS presentó en marzo al tribunal federal de Norfolk, Virginia, el cual supervisa el esfuerzo de recuperación y podría tener que aprobar la subasta. La empresa presentó el documento bajo sello, en un esfuerzo por mantener en secreto la venta propuesta mientras el tribunal estudiaba la solicitud, pero la jueza decidió que debía hacerse público.

Se desconoce qué artículos espera vender la empresa. Su sitio web incluye fotos y descripciones de "nuestros 25 artefactos más importantes". Varios de la primera expedición de salvamento, en 1987, figuran en la lista, entre ellos una estatua de bronce de un querubín de la Gran Escalera del barco, una campana del puesto de vigia del barco, un collar colgante, una caja fuerte, un reloj de bolsillo y un botón de un uniforme de la White Star Line.

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El Titanic, que zarpó de Inglaterra con destino a Nueva York, se hundió en aguas internacionales una fatídica noche de 1912. Se hundió a unos 640 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá, y yace en el fondo del océano, a 4 kilómetros bajo la superficie.

El naufragio se descubrió en 1985 y la empresa de salvamento, con otro nombre, nació poco después. Se extrajeron unos 5500 artefactos del lecho marino alrededor del Titanic en siete expediciones realizadas entre 1987 y 2004. Desde entonces, la empresa también ha realizado dos expediciones científicas, pero no ha recuperado nuevos artefactos.

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RMS Titanic gana dinero con las exposiciones públicas que, según la empresa, han atraído a más de 35 millones de visitantes en todo el mundo. Pero la empresa ha experimentado dificultades financieras a lo largo de los años. Salió de la quiebra en 2019, con nuevos propietarios, y actualmente está siendo demandada por un contratista por más de 4 millones de dólares.

El Tribunal de Distrito de Norfolk supervisa el salvamento del pecio desde 1992. Norfolk tiene una gran comunidad de abogados marítimos y muchos casos famosos de naufragios se han juzgado en el tribunal federal de la ciudad.

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La primera expedición de salvamento del Titanic en 1987, un esfuerzo conjunto estadounidense-francés, recogió 1800 artefactos, y son esas piezas las que se contempla subastar. Las recientes ventas de objetos relacionados con el Titanic han sido bastante lucrativas. En abril, un chaleco salvavidas que llevaba un pasajero de primera clase que sobrevivió al hundimiento del barco se vendió por 906.000 dólares, y un reloj de bolsillo de oro que llevaba John Jacob Astor IV cuando el barco se hundió se vendió por 800.000 dólares.

Gran parte de la disputa legal en torno a la subasta propuesta ha tenido lugar fuera de la vista del público, en documentos judiciales sellados. Algunos detalles se han hecho públicos recientemente.

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Hace dos meses, el 6 de marzo, el RMS Titanic presentó al tribunal un informe de situación sellado que incluía su intención de subastar un centenar de objetos de la expedición de 1987. La empresa pidió a la jueza que mantuviera la confidencialidad del informe, con el argumento de que contenía información comercial que podría ser "altamente perjudicial" si se hiciera pública.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés), la cual supervisa el salvamento del Titanic para el gobierno estadounidense, recibió una copia del informe y presentó una respuesta, también sellada, el 31 de marzo.

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Dos días después, la jueza Rebecca Beach Smith emitió una orden, también sellada, por la que se impedía a la empresa de salvamento vender o comercializar artefactos de la expedición de 1987 hasta que pudiera determinar si estaban sujetos a la autoridad del tribunal de Norfolk.

La subasta propuesta se hizo pública el 21 de abril, cuando Smith emitió una orden pública en la que concluía que los planes de subasta de la empresa no debían continuar siendo confidenciales. "De especial preocupación aquí, RMST pretende sellar el hecho de su intención comunicada al tribunal [ ] de subastar aproximadamente 100 artefactos" rescatados en 1987, escribió.

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En esta orden, Smith también reveló que la NOAA, en su respuesta del 31 de marzo, se opuso a la subasta propuesta, con el argumento de que violaba órdenes judiciales anteriores de mantener intacta la colección de artefactos. En 2018, Smith ordenó que cualquier acción que separara la colección de artefactos "está sujeta a la aprobación previa de este tribunal".

En una declaración escrita a The New York Times, un abogado del RMS Titanic, Brian Wainger, dijo que la empresa cree que "la ley del caso permite la venta de estos artefactos y que dicha venta es coherente con sus obligaciones como respetuosa administradora de las colecciones de artefactos". Wainger declinó responder a preguntas sobre por qué la empresa quería vender los artefactos y cuáles se iban a vender.

El fiscal federal que representa a la NOAA declinó hacer comentarios sobre el caso.

Un elemento del desacuerdo sobre los artefactos tiene su origen en la participación del gobierno francés en la expedición de 1987.

Los artefactos se llevaron inicialmente a Francia, y un tribunal francés concedió a la empresa la propiedad de los mismos en 1993, con la condición de que no se vendieran. Posteriormente, los artefactos se llevaron a Estados Unidos, pero Francia ha seguido muy interesada en su destino.

Cuando RMS Titanic fletó un barco francés para la expedición de 1987, el contrato de fletamento estipulaba que los artefactos extraídos del pecio "no se venderían, sino que solo se utilizarían con fines de exposición", según una presentación judicial de 2016.

Además, el RMS Titanic está sujeto a convenios y condiciones negociados con el gobierno federal en 2010. Dichos convenios establecen que los artefactos del Titanic "se mantendrán juntos e intactos y estarán a disposición para su exhibición y exposición públicas, revisión histórica, investigación científica y académica y fines educativos para la posteridad".

Es posible que pronto se hagan públicos más detalles sobre la subasta propuesta. En su orden del 21 de abril, Smith exigió a RMS Titanic que presentara un documento público con más información sobre la subasta, incluido el número de artefactos que se venderán, una descripción de los mismos, la notificación al gobierno francés y el hecho de que el gobierno estadounidense se opone a la venta.

La última vez que RMS Titanic propuso una venta de artefactos, durante su procedimiento de quiebra bajo el Capítulo 11, propuso una "venta limitada" de 10 a 20 artefactos de la expedición de 1987 para resolver los problemas financieros de la empresa. Esto provocó objeciones de todo el mundo. Un juez de quiebras estadounidense prohibió la venta y posteriormente la empresa se vendió a un grupo de inversores.

En la actualidad, RMS Titanic debe más de 4 millones de dólares a una empresa de Luisiana, C-Innovation, que arrendó un barco a la empresa de salvamento para una expedición científica en 2024, según una demanda presentada en el estado en agosto. La empresa de salvamento no recuperó artefactos en ese viaje, pero grabó en video el pecio y recopiló datos científicos.

C-Innovation pretende ahora recuperar los discos duros de RMS Titanic con grabaciones de video y otros datos de la expedición. El caso está pendiente en un tribunal federal. Un abogado de C-Innovation, Thomas Kent Morrison, dijo que esperaba que las ganancias de la venta de los artefactos se utilizaran para pagar las deudas de la empresa de salvamento con C-Innovation.