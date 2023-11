Cómo es la vida de los halcones que habitan las Islas Malvinas y sorprendieron a los científicos con su ingenio

Un caracara estriado en las Islas Malvinas, donde también se les conoce como Johnny rooks o Òflying monkeys. Estas aves sólo se encuentran en las islas exteriores de las Malvinas y Tierra de Fuego, en el extremo sur de Sudamérica (Katie Harrington via The New York Times)

Si escuchaste que había islas lejanas llenas de aves hiperinteligentes, pasaríamos por alto si asumiste que se trataban de loros o cuervos, las superestrellas del mundo inteligente de las aves; sin embargo, si viajas a las islas Malvinas, cerca de la costa argentina, no encontrarás loros ni cuervos, sino halcones peculiarmente inteligentes llamados caracaras australes.

Te puede interesar: Los extraños halcones que reinan en las islas que rodean a las Malvinas y a Tierra del Fuego y nunca las abandonan

“Tuve una especie de corazonada acerca de cuán especiales son estas aves”, afirmó Katie Harrington, ecologista conductual de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. Al adaptar una serie de pruebas diseñadas en un principio para evaluar la cognición de las cacatúas, Harrington descubrió que los caracaras pueden resolver problemas igual que los loros. Los resultados se publicaron el lunes en la revista Current Biology.

Harrington dirige el Proyecto “Johnny Rook”, que estudia a los halcones de las islas Malvinas y toma su nombre del apodo que tienen estas aves en esa región. Para comparar a los caracaras con otras aves inteligentes, Harrington adaptó ocho tareas de un experimento anterior que estudiaba la innovadora resolución de problemas en las cacatúas goffinianas.

Te puede interesar: Cómo el éxito tenístico de una familia acabó en dolor

De los 15 “johnny rook” a los que Harrington les hizo pruebas, todos resolvieron al menos un acertijo y diez de ellos resolvieron los ocho; sin ningún entrenamiento previo. “Estos caracaras de hecho resolvieron tareas que algunos de los loros que usan herramientas no pudieron resolver”, señaló Harrington.

3 caracaras estriados luchan por un huevo de pingüino en la playa de las islas Malvinas

Es comprensible que algunos animales se muestren asustadizos ante los científicos y sus extraños equipos, lo cual dificulta la comprobación de su inteligencia. Con los caracaras, Harrington tuvo el problema contrario. “Tuve que ponerme literalmente a la defensiva”, aseveró, manteniendo alejadas a las curiosas aves mientras le aplicábamos la prueba a otra con un rompecabezas de plexiglás que desafiaba a los caracaras a tirar, empujar, deslizar, apretar o hacer lo que fuera necesario para acceder a sabrosos trozos de carne.

Te puede interesar: Javier Milei gana la presidencia de Argentina, una victoria para la ultraderecha mundial

Dado lo bien que se desempeñaron en este experimento y su audacia general, los caracaras australes representan una nueva y prometedora especie modelo para estudiar la cognición de las aves. “Vale la pena estudiarlos”, afirmó Rachael Miller, psicóloga comparativa de la Universidad Anglia Ruskin de Inglaterra, quien no participó en la investigación. No son muchos los científicos que han investigado la capacidad cerebral de los halcones, que están estrechamente emparentados con los loros y los cuervos, los genios emplumados más famosos.

Harrington se lo atribuye a su etiqueta de ave rapaz, que supone que estas tienen un estilo de vida sencillo de “posarse, cazar, dormir, repetir”; sin embargo, quienes pasan tiempo con los caracaras aprenden rápidamente que no solo piensan en carne. “Los cetreros comparten estas historias de cómo los caracaras australes no son como las otras aves que están tratando de entrenar”, dijo Harrington.

“A los caracaras australes hay que darles juguetes para perros con los que jugar”. Miller está de acuerdo en que el mundo de las aves hace demasiado hincapié en determinadas especies: descubrió que los estudios recientes sobre el comportamiento y la cognición de las aves se han centrado solo en uno por ciento de las 10.000 especies de aves conocidas.

Un caracara estriado comienza a picotear a un pingüino papúa muerto mientras el resto de la bandada permanece de pie alrededor. La colonia de pingüinos papúa observa al fondo

“Estoy totalmente a favor de que la investigación se amplíe a otros grupos de aves, además de los córvidos y los loros”, señaló Miller. Harrington sospecha que los caracaras desarrollaron su astucia para enfrentar las duras condiciones de vida en las islas Malvinas. En los meses de verano, los caracaras se alimentan en las colonias de aves marinas, pero cuando esas aves emigran en invierno, a los halcones “como que se les acaba la suerte”, afirmó Harrington.

La curiosidad y el ingenio pueden ayudar a un caracara hambriento a encontrar comida en tiempos de vacas flacas. Su osadía ha metido a los halcones en problemas con los criadores de ovejas de las Malvinas. “Se les ha perseguido históricamente”, dijo Harrington.

“De hecho, solía haber una recompensa por sus picos”. Hoy en día, la percepción pública ha incentivado la protección legal de las aves. Esto es importante porque, aunque su inteligencia puede hacerlos parecer listos para dominar el mundo, los caracaras australes tienen un área de distribución limitada: solo se encuentran en las islas exteriores de las Malvinas y Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica.

Caracara estriado (Phalcoboenus australis) hurgando en una playa de las Islas Malvinas

Harrington quiere seguir poniendo a prueba sus potentes cerebros y espera analizar las diferencias individuales entre los pájaros a la hora de enfrentarse al rompecabezas y volver a examinar algunas aves un año después del experimento para comprobar la solidez de su memoria, y dado lo sociables que son los caracaras, Miller se pregunta si existe la posibilidad de que aprendan a resolver problemas observándose entre sí.

Al estudiar a estas aves, “podemos abrir otra puerta a la investigación cognitiva comparativa”, afirmó Harrington. Dada la agudeza de sus garras y de su mente, no te sorprendas si estos halcones descubren cómo abrir esa puerta por sí mismos.

(c) Darren Incorvaia The New York Times