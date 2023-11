La historiadora estadounidense Deborah Lipstadt, profesora de Judaísmo Moderno y de Estudios del Holocausto y enviada especial de EEUU para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo en el mundo (EFE)

Cuando en abril de 2000 la historiadora Deborah Lipstadt venció en un tribunal británico la demanda por difamación presentada contra ella por el negacionista del Holocausto David Irving, era casi posible imaginar que el antisemitismo podría convertirse algún día en cosa del pasado, al menos en gran parte de Occidente. Viajar a Israel no era una elección ideológicamente tensa. Llevar una estrella de David no suponía un riesgo personal. Los campus universitarios no se sentían hostiles a los estudiantes judíos. Las sinagogas (al menos en Estados Unidos) no tenían policías apostados ante sus puertas.

Ahora ya no.

La Liga Antidifamación registró 751 incidentes antisemitas en Estados Unidos en 2013. En 2022 hubo 3.697. Hubo un aumento de casi el 400% en las dos semanas posteriores a la masacre de Hamas del 7 de octubre en comparación con el año anterior. La semana pasada, “se advirtió específicamente a los estudiantes judíos que no entraran en la entrada principal del MIT debido a un riesgo para su seguridad física”, según una carta pública de los estudiantes judíos de allí. En Montreal, una escuela judía fue blanco de disparos dos veces en una misma semana.

Hoy, Lipstadt es la enviada especial de Estados Unidos para vigilar y combatir el antisemitismo, y su batalla contra Irving (el tema de la película de 2016 “Negación”) parece casi pintoresca. “Nunca imaginé que el antisemitismo llegara a ser tan grave”, me dijo cuando hablé con ella por teléfono el lunes por la noche. “Algo de esto es diferente a todo lo que he visto personalmente”.

Una de esas diferencias, sugerí, es que el antisemitismo es el odio que no conoce su propio nombre, es decir, que muchos de los que se llaman a sí mismos antisionistas o corean “Del río al mar, Palestina será libre” negarían con vehemencia que tengan un comportamiento antisemita.

Lipstadt admitió que al menos unas pocas personas no tienen ni idea de lo que significa el cántico. Pero muchas más sí lo saben: un llamamiento a “un Estado puramente palestino sin judíos”. Y añadió: “Puede que quieran redefinirlo, pero lo que ha representado, durante décadas, está bastante claro”. (Sí, hay quienes imaginan a judíos y palestinos coexistiendo armoniosamente en una futura Palestina de río a mar. Hamas asesinó esa fantasía, junto con muchas otras cosas, el 7 de octubre).

En cuanto al antisionismo (que nunca debe confundirse con la crítica ordinaria, incluso estricta, de la política israelí), “tenemos que hacer una distinción histórica”, dijo. Hace un siglo, antes de la creación del Estado de Israel, las cuestiones sobre el sionismo eran “más un debate político o intelectual. Pero cuando se habla de un Estado con 7,1 millones de judíos y se dice que no tienen derecho a existir y que deberían irse todos a otra parte, eso es algo mucho más que una cuestión ideológica”.

¿Qué hay de argumentos antisionistas más específicos, como la opinión de que los judíos desplazaron a los habitantes nativos para crear Israel? ¿O que Israel es un Estado racista que practica el apartheid?

Lipstadt no tuvo problemas con esas afirmaciones. Si Israel debe ser abolido porque es culpable de desplazar a los habitantes nativos, entonces lo mismo debería ocurrir con Estados Unidos o Australia, entre otros muchos países. Si Israel es racista, ¿cómo es posible que más de la mitad de los judíos israelíes tengan raíces no asquenazíes, porque sus antepasados proceden de lugares como Irán, Yemen y Etiopía? Si Israel es un Estado de apartheid, ¿por qué hay árabes israelíes en la Knesset, en el Tribunal Supremo, en las universidades israelíes, en los hospitales israelíes?

Luego está el doble rasero que tan a menudo se aplica a los judíos. En los campus universitarios, señaló, “cuando otros grupos dicen: ‘Somos una víctima’, la posición por defecto es creerles. Cuando los judíos lo dicen, la posición por defecto es cuestionar, desafiar, decir: ‘Tú lo causaste’ o ‘No tienes derecho a eso’ o ‘Lo que dices que te pasó no es realmente un ejemplo de intolerancia’”.

¿Por qué gran parte del antisemitismo actual procede de personas bien educadas, del tipo de las que nunca serían sorprendidas muertas pronunciando otros comentarios racistas? Lipstadt recordó que de los cuatro Einsatzgruppen -los escuadrones de la muerte alemanes encargados del asesinato masivo de judíos en la Segunda Guerra Mundial- tres estaban dirigidos por oficiales con doctorados. “Se puede ser doctor y gilipollas al mismo tiempo”, dijo.

Marcha en Washington contra el antisemitismo (Reuters)

También se refirió a las modas académicas de las dos últimas décadas, “narrativas o ideologías que pueden no empezar siendo antisemitas pero acaban pintando al judío como otro, como fuente de opresión en lugar de haber sido oprimido”. Una de esas narrativas es que los judíos son “más poderosos, más ricos, más inteligentes, más maliciosos” que los demás y que, por lo tanto, hay que detenerlos por todos los medios.

La idea de que oponerse al poder judío puede ser una cuestión de golpear hacia arriba, en lugar de hacia abajo, encaja perfectamente en la narrativa que justifica cualquier forma de oposición a los que tienen poder y privilegio, ambas palabras sucias en los campus de hoy. Así es como la “resistencia” de Hamas -el asesinato en masa y el secuestro de civiles indefensos- se ha convertido en el nuevo chic radical.

El desafío al que se enfrenta Lipstadt no se limita a los campus. Está en todo el mundo: en las calles de Londres (donde se produjo un aumento del 1.350% en los delitos de odio antisemita en las primeras semanas de octubre con respecto al año anterior) y en los medios de comunicación estatales chinos (que albergan páginas de debate sobre el control judío de la riqueza estadounidense) y en las comunidades de inmigrantes musulmanes de toda Europa (con musulmanes repartiendo caramelos en un barrio de Berlín para celebrar los atentados del 7 de octubre).

Lipstadt fue clara sobre a dónde conduce esto: “Nunca una sociedad ha tolerado expresiones abiertas de antisemitismo y ha seguido siendo una sociedad democrática”. ¿Qué hacer? Los gobiernos por sí solos, dijo, no pueden resolver el problema.

“Sé que suena ridículo, pero mucho se reduce a lo que ocurre en la mesa”. Me habló de una amiga cuya hija de quinto curso fue objeto de burlas antisemitas por parte de sus compañeros de clase en un “lujoso colegio de Washington”.

“¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo aprendieron que estaba bien?

