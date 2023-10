Por qué debemos temer más a China que a una guerra en Medio Oriente

Un soldado monta guardia durante la ceremonia de apertura del Foro de la Franja y la Ruta en Beijing (REUTERS/Edgar Su)

El jueves, Joe Biden pronunció un discurso en el que vinculó el conflicto entre Israel y Hamas con la invasión rusa de Ucrania y enmarcó la participación estadounidense como parte de una gran estrategia para contener a nuestros enemigos y rivales. “Cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión”, declaró, “siguen adelante. Y el costo y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando”.

En términos generales, Biden tiene razón; Estados Unidos tiene un gran interés en impedir que las potencias rivales redibujen los mapas o socaven a los aliados democráticos de Estados Unidos. Pero la diferencia entre el análisis estratégico del presidente y el que yo he intentado ofrecer recientemente es doble: la ausencia general, en palabras de Biden, de cualquier reconocimiento de las difíciles compensaciones y la ausencia específica de cualquier referencia a China como una amenaza potencialmente más significativa que Rusia o Irán.

Estas ausencias no son especialmente sorprendentes. Es normal que los presidentes estadounidenses digan cosas como “No hay nada, nada que supere nuestra capacidad” en lugar de hablar de los posibles límites de nuestra fuerza. Y como en realidad no queremos estar en guerra con China, tiene cierto sentido evitar meter a Beijing en el mismo saco que a Moscú y Teherán.

Pero la retórica y la política presidenciales están inevitablemente vinculadas, y la amenaza china que no existe en el discurso de Biden apenas existe en su petición de financiación: La administración pide al Congreso más de 60.000 millones de dólares para Ucrania, 14.000 millones para Israel y sólo 2.000 millones para el Indo-Pacífico. Del mismo modo, las lagunas retóricas de un presidente informan las prioridades políticas, al menos dentro de su propia coalición. Si no eres capaz de explicar por qué debemos preocuparnos por el poder chino junto a la agresión rusa o iraní, la gente que te escucha puede asumir que no hay nada de qué preocuparse.

Así que permítanme explicarles por qué me preocupa China y por qué sigo insistiendo en que una estrategia de contención en el Pacífico debería ser prioritaria, incluso cuando otras amenazas parecen más inmediatas.

Empecemos por el trasfondo geopolítico. Tiene sentido hablar de China, Irán y Rusia como una alianza informal que intenta socavar el poder estadounidense, pero no es un trío de iguales. Sólo China es un rival discutible de Estados Unidos, sólo su poderío tecnológico e industrial puede equipararse al nuestro y sólo China tiene la capacidad de proyectar su poder tanto a escala mundial como regional.

Además, China ofrece una alternativa ideológica algo coherente al orden liberal-democrático. El régimen de Putin es una parodia de la democracia occidental, y la mezcla de teocracia y pseudodemocracia de Irán tiene poco atractivo. Pero la meritocracia unipartidista de China puede anunciarse -quizá con menos eficacia desde la consolidación del poder de Xi Jinping, pero todavía con cierto grado de plausibilidad- como sucesora del capitalismo democrático, un modelo alternativo para el mundo en desarrollo.

Xi Jinping durante una ceremonia en Beijing (Sputnik/Sergei Savostyanov/Reuters)

Obviamente, estas realidades estratégicas generales no son tan amenazadoras como una agresión real. Pero la amenaza que China representa para Taiwán, en particular, tiene implicaciones diferentes para el poder estadounidense que la amenaza que Rusia representa para Ucrania o Hamás para Israel. Pase lo que pase en el conflicto ucraniano, Estados Unidos nunca se comprometió formalmente con la defensa de Ucrania, y Rusia no puede derrotar de forma realista a la OTAN. Sea cual sea la miseria que Irán y sus apoderados puedan infligir a Oriente Medio, no van a conquistar Israel ni a expulsar el poder estadounidense de Levante.

Pero Estados Unidos está más comprometido (con cualquier ambigüedad pública) con la defensa de Taiwán, y esa expectativa siempre ha estado en el trasfondo de nuestro sistema de alianzas más amplio en Asia Oriental. Y aunque seis expertos puedan dar seis opiniones diferentes, hay buenas razones para pensar que China está dispuesta a invadir Taiwán en un futuro próximo y que Estados Unidos podría unirse a esa guerra y perder rotundamente.

Los halcones de China tienden a argumentar que perder una guerra por Taiwán sería mucho peor que nuestras debacles posteriores al 11-S, peor que dejar que Vladimir Putin controle el Donbás y Crimea permanentemente. No se puede probar esto definitivamente, pero creo que tienen razón: El establecimiento de la preeminencia militar china en Asia Oriental sería una conmoción geopolítica única, con efectos nefastos sobre la viabilidad de los sistemas de alianzas de Estados Unidos, sobre la probabilidad de guerras regionales y carreras armamentísticas y sobre nuestra capacidad para mantener el sistema de comercio mundial que sustenta nuestra prosperidad en casa.

Y es en casa donde más temo los efectos de esa derrota. Estados Unidos tiene experiencia en perder guerras de imperio -en Vietnam y Afganistán, por ejemplo, donde nos extendimos sin poner todo nuestro poder en la refriega-. Pero no tenemos experiencia de haber sido derrotados en combate directo, no en guerra de guerrillas, por una gran potencia rival y competidora ideológica.

Cualesquiera que sean las preocupaciones que se tengan sobre nuestras actuales divisiones políticas, tanto si se teme la desilusión de la izquierda con Estados Unidos como la de la derecha con la democracia, o ambas, una derrota así parece más probable que nada que nos acelere hacia una verdadera crisis interna. Por eso, incluso con otras crisis exteriores candentes, una debacle en Asia Oriental sigue siendo el escenario que Estados Unidos debería trabajar más intensamente para evitar.