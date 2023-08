La alegría de las amistades intergeneracionales

(Science Times)

Tras la muerte de su hijo por suicidio hace nueve años, Roslyn Scharf, devota del ejercicio durante toda su vida, empezó a buscar un entrenador que no solo la ayudara a fortalecerse físicamente, sino que también comprendiera la liberación emocional que en aquel momento necesitaba de sus entrenamientos.

Lo encontró en Omid Malekan, 40 años más joven que ella y relativamente desconocido. Pero él había perdido a un amigo por suicidio años antes y no tuvo miedo de abrazar a Scharf cuando hacía repeticiones llorando.

“Me enjugó las lágrimas”, dijo Scharf, de 83 años. “Y se aseguró de que hiciera mis sentadillas”.

Tres días a la semana, todas las semanas, hacían ejercicio. “Cuando Roz se compromete, cumple”, comentó Malekan, de 42 años. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daban cuenta de lo que tenían en común.

“Aquí estoy yo, una abuela, y aquí está él, un joven todavía soltero y tratando de encontrarse a sí mismo, pero nos enamoramos de muchas de las mismas cosas”, dijo Scharf.

Ambos son devotos seguidores de los Mets de Nueva York, se envían mensajes de texto o se llaman por teléfono para comentar las victorias y las derrotas, y ambos son ávidos lectores. Scharf, que vive en Manhasset, Nueva York, en Long Island, invitó a Malekan, que va y viene entre Queens y Long Island, a unirse a su club de lectura, que se reúne mensualmente desde hace más de 20 años. Es el único hombre de mediana edad entre “una docena de mujeres octogenarias que lo adoran”, afirmó.

Este tipo de intercambio de perspectivas y experiencias vitales es un rasgo distintivo de la amistad intergeneracional, que, según los expertos, podría ser un antídoto contra el aislamiento social —un problema muy generalizado entre los estadounidenses mayores— y la discriminación por motivos de edad. También podría contribuir a aumentar la satisfacción con la vida y el aprendizaje. Un informe de 2021 realizado por Generations United, una organización sin fines de lucro que promueve políticas que conectan a las generaciones, cita datos según los cuales los adultos mayores que participan en programas intergeneracionales pueden experimentar una reducción de las caídas y la fragilidad, y un aumento de la fuerza y el equilibrio.

En una encuesta de AARP de 2019, más del 90 por ciento de los encuestados que tenían un amigo mayor o más joven afirmaron que les proporcionaban cosas que sus otras amistades no podían ofrecerles, como una perspectiva nueva, inspiración y una mayor apreciación de sus experiencias.

Cuando los vecinos se convierte en ‘famistad’

Aarti Veernala, de 38 años, cree que la diferencia de edad entre ella, su marido, Rahul, de 43, y los amigos de la pareja que viven en el vecindario, Joe Hunter, de 76, y su mujer, Judy, de 81, les ayudó a conectar a un nivel más profundo desde el principio.

El cuarteto se conoció en 2017, cuando los Hunter estaban dando un paseo nocturno por su barrio de Aurora, Illinois, mientras los Veernala estaban en su porche. La pareja mayor se detuvo para decirle a Rahul Veernala que se le había caído una carta, lo que dio pie a una conversación amistosa. Judy Hunter preguntó si la pareja tenía hijos, y Veernala sorprendió a todos diciendo que su mujer estaba embarazada de cinco semanas: era la primera vez que los Veernala se lo contaban a alguien que no fueran sus padres.

Desde aquella crucial charla, las familias se han empeñado en conocerse de verdad, contó Aarti Veernala. “Eso es algo que normalmente no se ve en la gente de tu edad, porque todos tenemos prisa”, añadió. “Siempre hay un poco de prisa en nuestras acciones. Pero Joe y Judy se toman el tiempo necesario para entendernos”.

Ahora, las dos parejas son más que amigos y bromean diciendo que tienen una “framistad”, dijo Rahul Veernala. Los dos hijos de los Veernala llaman “abuela” y “abuelo” a los Hunter, que tienen cuatro hijos propios, incluso se han quedado a dormir en su casa.

Curiosidad y generosidad

El deseo de mantenerse activa y socialmente ocupada ha dado lugar a una amistad especial que Judy O’Meara, de 80 años, y Bowen Kim, de 29, no vieron venir. Hace un año, cuando O’Meara se puso en contacto con la comunidad de su barrio a través de Listserv para organizar un grupo de manualidades, Kim, que no es de género no binario y utiliza el pronombre elle, fue la única persona que respondió. Aprendió a tejer durante la pandemia y pensó que el grupo de manualidades sería divertido.

Unos meses más tarde, las dos se sentaron juntas en el césped de su complejo de apartamentos en el barrio neoyorquino del Bronx, y se dieron cuenta de que habían vivido seis años separadas por un piso, pero nunca habían interactuado. Tejieron durante una hora, y desde entonces lo han hecho casi todos los viernes por la tarde.

O’Meara, vestida con ropa de colores vivos y teñida con lazos, anima a su amiga a ser más atrevida con sus tejidos y le regala hilos de colores. Y después de que Kim mencionara que su propósito de Año Nuevo era aprender a cocinar algunos platos coreanos, O’Meara apareció con un libro de cocina para principiantes en la mano: son gestos que le han mostrado a Kim lo que significa moverse por la vida con sentido de la curiosidad y generosidad.

“Esta ha sido mi única experiencia de conocer a alguien mucho mayor que yo”, dijo Kim. “Viéndola vivir de una manera tan auténtica y divertida, creo que simplemente me ha inspirado a pensar más en cómo quiero vivir y ser”.

Roslyn Scharf, de 83 años, y Omid Malekan, de 42, unidos por el ejercicio, el amor a los Mets y el suicidio de alguien en la vida de cada uno de ellos, en Manhasset, Nueva York, el 15 de julio de 2023. (Yael Malka/The New York Times)

Bowen Kim, de 29 años, y Judy O'Meara, de 80, se juntan para tejer casi todas las semanas y viven en el mismo complejo de apartamentos en el Bronx, 14 de julio de 2023. (Yael Malka/The New York Times)