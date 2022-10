Mediante adopciones, Rusia convierte a los niños ucranianos en botín de guerra

Cuando las fuerzas rusas asediaron la ciudad ucraniana de Mariupol durante la primavera del hemisferio norte, cientos de niños huyeron de hogares colectivos e internados bombardeados. Separados de sus familias, siguieron a vecinos o desconocidos en dirección al oeste, buscando la relativa seguridad del centro de Ucrania.

Pero allí, según testimonios de niños y testigos proporcionados a The New York Times, fueron interceptados por fuerzas prorrusas en puestos de control de la ciudad y colocados en autobuses que se dirigían al territorio controlado por Rusia.

“Yo no quería ir”, dijo Anya, de 14 años, que escapó de un hogar para enfermos de tuberculosis en Mariupol y ahora está con una familia de acogida cerca de Moscú. “Pero nadie me lo pidió”.

En su prisa por huir, la niña dijo que dejó un cuaderno de bocetos que contenía el número de teléfono de su madre, de quien vivía separada y solo tenía contacto esporádico con ella antes de la guerra. Sin embargo, todo lo que podía recordar eran los primeros tres dígitos.

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero, las autoridades rusas han anunciado la transferencia de miles de niños ucranianos a Rusia para su adopción y ciudadanía. En la televisión estatal, las autoridades ofrecen ositos de peluche a los recién llegados, que son retratados como niños abandonados que son rescatados de la guerra.

En realidad, este traslado masivo de niños es un posible crimen de guerra, independientemente de que sean huérfanos. Y aunque muchos de los niños procedían de orfanatos y hogares de acogida, las autoridades también se llevaron a niños cuyos familiares o tutores querían recuperarlos.

A medida que las tropas rusas se adentraban en Ucrania, niños como Anya, que huían de los territorios recién ocupados, fueron arrastrados. Algunos fueron recogidos después de que sus padres fueran asesinados o encarcelados por las tropas rusas.

Esto forma parte de una estrategia más amplia del presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar a Ucrania como una parte de Rusia y presentar su invasión ilegal como una causa noble. Su gobierno ha utilizado a los niños -incluidos los enfermos, los pobres y los huérfanos- como parte de una campaña de propaganda que presenta a Rusia como un salvador caritativo.

En abril, las autoridades rusas anunciaron que más de 2.000 niños habían llegado al país. La mayoría provenía de hogares grupales y orfanatos en territorio ocupado. En los meses siguientes, volvieron a anunciar cientos de recién llegados

A través de entrevistas con padres, funcionarios y médicos en Ucrania y Rusia, The New York Times identificó a varios niños que fueron transferidos. Algunos volvieron a casa. Otros, como Anya, permanecen en Rusia.

Este diario entrevistó a Anya varias veces a través de mensajes instantáneos, intercambió notas de voz con ella y verificó detalles clave a través de sus amigos, fotografías y un diario que llevaba identificando a otros niños con los que había estado. Pidió a los periodistas que no se pusieran en contacto con sus padres adoptivos, que le habían dicho que no hablara con extraños.

Anya vive separada de su madre y sólo mantenía un contacto esporádico con ella antes de la guerra.

Le apasiona dibujar, dice que su familia adoptiva rusa la trata bien, pero que le dolía volver a Ucrania. Sin embargo, dijo que pronto se convertiría en ciudadana rusa. “No quiero hacerlo”, dijo. “Mis amigos y mi familia no están aquí”.

Transferir personas de un territorio ocupado puede ser un crimen de guerra. Según los expertos, la práctica es especialmente espinosa cuando se trata de niños, que pueden no ser capaces de dar su consentimiento. Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de perpetrar genocidio, ya que el traslado forzoso de niños, cuando se pretende destruir un grupo nacional, es un acto de genocidio según el derecho internacional. Los funcionarios rusos, sin embargo, responden que su objetivo es reemplazar cualquier apego infantil al hogar con amor por Rusia.

Transferir personas de un territorio ocupado puede ser un crimen de guerra. Según los expertos, la práctica es especialmente espinosa cuando se trata de niños, que pueden no ser capaces de dar su consentimiento.

La comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, organizó las transferencias y dijo que ella misma adoptó a una adolescente de Mariupol. Ella, que está bajo sanciones occidentales, dijo que al principio la joven extrañaba su hogar e incluso asistió a una manifestación en apoyo de Ucrania. “Anhelaba la casa en la que creció, sus amigos y su querida Mariupol”, escribió la comisionada en Telegram. “Pero los niños pronto comienzan a apreciar su nuevo hogar”, dijo.

El número exacto de niños llevados a Rusia no está claro, pero los funcionarios ucranianos calculan que son miles. En abril, las autoridades rusas anunciaron que más de 2.000 niños habían llegado al país. La mayoría provenía de hogares grupales y orfanatos en territorio ocupado. En los meses siguientes, volvieron a anunciar cientos de recién llegados.

Si bien el reasentamiento de niños de tierras recién ocupadas hasta ahora ha sido esporádico, el gobierno ruso anunció recientemente planes para reasentar a estos niños de manera más eficiente, lo que aumenta la posibilidad de muchas más transferencias.

Las tácticas de guerra de Rusia aprovechan algunas de las dinámicas familiares más íntimas. Las familias rusas hablaron de la adopción como una cuestión de patriotismo, pero también expresaron un deseo sincero de brindar una vida mejor a sus hijos. Mientras tanto, muchos padres ucranianos están tratando de recuperar a sus hijos, pero otros no, ya sea por razones financieras o porque sus relaciones se rompieron incluso antes de la guerra.

En la ciudad siberiana de Salekhard, junto al Círculo Polar Ártico, Olga Druzhinina dijo que había adoptado a cuatro jóvenes, de entre 6 y 17 años, de los alrededores de la ciudad ucraniana de Donetsk, a más de 1.600 millas de distancia. Recientemente, Rusia se anexionó ilegalmente la región de Donetsk y otras tres del este y el sur de Ucrania.

Si bien el reasentamiento de niños de tierras recién ocupadas hasta ahora ha sido esporádico, el gobierno ruso anunció recientemente planes para reasentar a estos niños de manera más eficiente, lo que aumenta la posibilidad de muchas más transferencias

“Nuestra familia es como una pequeña Rusia”, dijo Druzhinina en una entrevista. “Rusia acogió cuatro territorios, y la familia Druzhinin acogió a cuatro niños”.

Dijo que estaba esperando un quinto hijo y que consideraba a los niños totalmente rusos. “No estamos tomando lo que no es nuestro”, dijo.

“Simplemente se llevaron a todos los niños”

A‌nya vivía y se recuperaba de la tuberculosis en un hogar grupal en un campus arbolado con un columpio rojo. Cuando las ventanas y puertas del edificio estallaron, los niños huyeron al sótano. Anya leía cuentos de hadas a los más pequeños y pasaba su tiempo dibujando.

Los niños en los hogares del gobierno a menudo son etiquetados como huérfanos, pero la mayoría tiene familia. Ucrania facilita a los padres que luchan contra enfermedades, abuso de sustancias o dificultades financieras colocar a sus hijos, de manera temporal o permanente, en instituciones estatales. Según las Naciones Unidas, alrededor de 90.000 niños estaban en estos hogares antes de la guerra.

Muchos padres rescataron a sus hijos del edificio de Anya. Otros no lo hicieron, ya sea porque no pudieron atravesar la zona de guerra o, como la madre de Anya, porque eran inaccesibles.

Un voluntario ucraniano puso a Anya y a los aproximadamente 20 niños restantes en una ambulancia con destino a la ciudad de Zaporizhzhia, pero fueron redirigidos a un puesto de control ruso y terminaron con decenas de niños en un hospital en la ciudad capital de la región, Donetsk que Rusia ocupa desde 2014. Esta región es el corazón de la política de adopción y desalojo del país. Desde el inicio de la invasión, el gobierno de Putin ha impulsado el traslado sistemático de niños de orfanatos y hogares colectivos de la región. Pero uno por uno, los niños desaparecieron. “Simplemente se llevaron a todos los niños que se quedaron sin padres”, dijo Vasyl Mitko, un funcionario de la ciudad de Nikolske.

Los niños en los hogares del gobierno a menudo son etiquetados como huérfanos, pero la mayoría tiene familia. Ucrania facilita a los padres que luchan contra enfermedades, abuso de sustancias o dificultades financieras colocar a sus hijos, de manera temporal o permanente, en instituciones estatales

Los pocos padres ucranianos que pudieron ubicar a sus hijos en Donetsk, reunir la documentación adecuada y ponerse en contacto con las personas adecuadas tuvieron la oportunidad de reunificarse. Pero aun así, dicen los niños y los padres, las autoridades presionaron a los niños para que fueran a Rusia voluntariamente.

Algunos niños han quedado huérfanos o abandonados en Ucrania y prefieren vivir en Rusia. Otros, como Anya, quieren volver.

Después de más de un mes, los reporteros del New York Times contactaron a la madre de Anya, Oksana, en Ucrania. Sin trabajo, sin acceso a Internet, una pequeña pensión por discapacidad y una guerra en curso, dijo que no tenía idea de cómo encontrar a su hija. “Estoy buscando por todos lados, pero no la encuentro”, dijo ella, quien no sabía que Anya había sido llevada a Rusia.

Los reporteros les dijeron a Anya y Oksana cómo ponerse en contacto entre sí. Sin embargo, la perspectiva de Anya de regresar a casa no es segura. Los funcionarios ucranianos han guardado silencio sobre cómo recuperaron a decenas de niños de Rusia. Pero Anya quiere volver

Con información de The New York Times

Seguir leyendo: