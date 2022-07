El Telescopio Espacial James Webb da la visión más profunda del universo hasta la fecha

Especial para Infobae de The New York Times.

La humanidad recibió desde la Casa Blanca el primer atisbo de lo que el observatorio ha estado viendo en el espacio: un conjunto de galaxias.

En un evento breve en la Casa Blanca el lunes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló una imagen que la NASA y los astrónomos consideran la vista más profunda hasta el momento del pasado de nuestro universo.

La imagen, tomada por el Telescopio Espacial James Webb —el telescopio espacial más grande que se ha construido—, muestra una parte remota del firmamento en la que las galaxias incipientes comenzaban a verse solo unos 600 millones de años después del Big Bang.

“Esta es la luz documentada más antigua en la historia del universo desde hace 13.000 millones de años, permítanme decirlo de nuevo, 13.000 millones”, dijo Biden. El presidente, quien se disculpó por comenzar el evento tardíamente, elogió a la NASA por su trabajo que habilitó el telescopio y las imágenes que producirá.

“Podemos ver posibilidades que nadie ha visto antes”, dijo, “podemos ir a lugares a los que nadie ha ido antes”.

El anuncio de Biden fue un adelanto de la gran presentación de imágenes cósmicas del telescopio que se hará el martes por la mañana, cuando un grupo de científicos revelará lo que el observatorio Webb ha estado registrando durante los últimos seis meses. Puedes apuntarte aquí para recibir un recordatorio en tu calendario digital para echarles un primer vistazo.

Para Biden, la revelación de las imágenes también fue una oportunidad de estar directamente involucrado en un evento que casi con seguridad provocará asombro y orgullo en los estadounidenses en un momento en el que sus índices de aprobación han caído a medida que los votantes reculan ante los altos precios de los alimentos y la gasolina y los demócratas cuestionan su capacidad para luchar por el control de armas y el derecho al aborto.

En el Auditorio Sur de la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estuvieron acompañados por Alondra Nelson, directora en funciones de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Bill Nelson, exsenador por Florida seleccionado por Biden como administrador de la NASA, y Jane Rigby, científica del proyecto de operaciones del telescopio Webb. Cada uno de ellos estaba sentado en pequeños escritorios muy espaciados frente a una gran pantalla en la que aparecían otros funcionarios de la NASA. La pantalla dio paso a la imagen cósmica, que estaba moteada con pequeños puntos de galaxias y provocó aplausos desde la parte más alejada de la sala.

Nelson, jefe de la NASA, promocionó el potencial científico del telescopio en el evento de la Casa Blanca.

“Vamos a poder responder preguntas que aún no sabemos cuáles son las preguntas”, dijo. Cuando añadió que la tecnología podría determinar si otros planetas eran habitables, Biden respondió con un: “guau”.

Cuando terminó la ceremonia y el grupo de periodistas fue escoltado fuera de la sala, se oyó decir a Biden: “Me pregunto cómo será la prensa en esos otros lugares”.

Una de las mayores promesas del telescopio Webb es estudiar algunas de las primeras estrellas y galaxias que alumbraron el universo tras el Big Bang hace 14.000 millones de años. Si bien la instantánea del lunes no logró eso, sí demostró el principio de la técnica y una pista de lo que vendrá de los instrumentos científicos que durante décadas los astrónomos han esperado para llevar a internet.

A medida que el telescopio “reúna más datos en los próximos años, veremos los límites del Universo como nunca antes”, dijo Priyamvada Natarajan, de la Universidad de Yale, experta en agujeros negros y galaxias primigenias, en un correo electrónico desde India.

“Va más allá de mi imaginación más salvaje estar viva en el momento en el que podamos ver las delimitaciones de los agujeros negros y el borde del universo”, agregó.

¿Qué imagen mostró la NASA y Biden?

El viernes, la NASA difundió una lista de cinco objetivos que el Webb captó con sus instrumentos. Biden solo mostró uno de ellos en la Casa Blanca el lunes.

El nombre de la imagen es SMACS 0723. Se trata de una franja de cielo visible desde el hemisferio sur de la Tierra y que a menudo visitan el Hubble y otros telescopios en busca del pasado profundo. Incluye un gran conjunto de galaxias a unos 4000 millones de años luz de aquí que los astrónomos utilizan como una suerte de telescopio cósmico. El inmenso campo gravitacional del conjunto funciona como una lente que deforma y magnifica la luz de las galaxias detrás de él que de otra forma sería demasiado tenue y lejana como para verla.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia espacial de la NASA describió esta imagen como la vista más profunda del pasado de nuestro cosmos hasta el momento. Añadió que las imágenes posteriores seguramente abarcarán mucho más hacia atrás.

Marcia Rieke de la Universidad de Arizona, quien dirigió la construcción de una de las cámaras en el telescopio Webb con el que se tomó la fotografía, conocida como NIRCam, dijo: “Esta imagen no mantendrá el récord de ‘más profunda’ por mucho tiempo, pero muestra claramente la potencia de este telescopio”.

¿Y las demás imágenes?

El martes, la NASA mostrará otras imágenes a las 10:30 a. m., hora del Este, en una transmisión de video en vivo que puedes ver en NASA TV o YouTube. Se exhibirán en el Goddard Space Flight Center en Greenbelt, Maryland.

Las imágenes constituyen un recorrido turístico del universo con colores que ningún ojo humano ha visto hasta ahora: los rayos invisibles del infrarrojo o la radiación calórica. Un pequeño equipo de astrónomos y expertos en divulgación científica seleccionó las imágenes para mostrar la capacidad del nuevo telescopio y sorprender al público. Entre las imágenes cósmicas hay viejos conocidos de los astrónomos, tanto aficionados como profesionales, que ahora pueden verlas con nuevas vestiduras de infrarrojos.

Están la Nebulosa del Anillo del Sur, un cascarón de gas expulsado de una estrella moribunda a unos 2000 años luz de aquí, y también la Nebulosa de Carina, una enorme extensión en remolino de gas y estrellas que incluye algunos de los sistemas estelares más grandes y potencialmente explosivos de la Vía Láctea.

Otra escena astronómica familiar es el Quinteto de Stephan, un conjunto apretujado de galaxias a unos 290 millones de años luz de aquí, en la constelación de Pegaso.

El equipo también dará a conocer un espectro detallado del exoplaneta conocido como WASP-96b, un gigante gaseoso con la mitad de la masa de Júpiter que orbita una estrella a 1150 años luz de aquí cada 3,4 días. Un espectro así es el tipo de detalle que podría revelar lo que contiene la atmósfera de dicho mundo.

¿Por qué ha demorado tanto tiempo compartir las primeras imágenes del Webb?

Llegar al espacio el día de Navidad del año pasado fue solo el primer paso del Telescopio Espacial James Webb.

La astronave ha estado orbitando el segundo punto de Lagrange, o L2, aproximadamente a 1.609.344 kilómetros de la Tierra desde el 24 de enero. En L2, las atracciones gravitatorias del Sol y la Tierra mantienen el movimiento de Webb alrededor del Sol sincronizado con el de la Tierra.

Antes de llegar ahí, se tuvieron que desplegar cuidadosamente las piezas del telescopio: el protector solar que mantiene a los instrumentos frescos para que sean capaces de capturar con precisión la luz infrarroja tenue, las 18 piezas chapadas en oro del espejo hexagonal.

Para los astrónomos, ingenieros y funcionarios que observaban desde la Tierra, el despliegue fue un momento de tensión. Había 344 puntos de único fallo, lo que quiere decir que si cualquiera de esas acciones no funcionaba, el telescopio habría terminado como chatarra espacial inservible. Todos funcionaron.

Los cuatro instrumentos científicos del telescopio también tenían que encenderse. En los meses posteriores a la llegada a L2, los operarios alinearon laboriosamente los 18 espejos. En abril, el Instrumento de Infrarrojo Medio, o MIRI, que requiere las temperaturas más frías, fue enfriado a menos 266 grados Celsius y entonces los científicos pudieron empezar la serie final de inspecciones. Una vez que ese y otros pasos se completaron fue momento de dar paso a la ciencia.

¿Cómo se compara el telescopio Webb con el Hubble?

El espejo principal del telescopio Webb tiene 6,5 metros de diámetro, a diferencia del espejo del Hubble, que tiene 2,4 metros, lo que le da al Webb unas siete veces la capacidad de captación de luz y amplía así su capacidad para ver más hacia el pasado.

Otra diferencia crucial es que el Webb está equipado con cámaras y otros instrumentos sensibles a la radiación infrarroja. La expansión del universo causa que la luz que de por lo general estaría en longitudes de onda visibles se desplace a longitudes de onda infrarrojas más largas que normalmente son invisibles para los ojos humanos.

Dennis Overbye se unió al Times en 1998 y ha sido reportero desde 2001. Ha escrito dos libros: Lonely Hearts of the Cosmos: The Story of the Scientific Search for the Secret of the Universe y Einstein in Love: A Scientific Romance. @overbye

Kenneth Chang ha estado en el Times desde 2000, escribiendo sobre física, geología, química y los planetas. Antes de convertirse en escritor de divulgación científica, era un estudiante graduado cuya investigación involucraba el control del caos. @kchangnyt

Jim Tankersley es corresponsal en la Casa Blanca especializado en política económica. Ha escrito durante más de una década en Washington sobre la disminución de oportunidades para los trabajadores estadounidenses, y es el autor de The Riches of This Land: The Untold, True Story of America’s Middle Class. @jimtankersley