Una historia de terror de 3 meses de cuarentena

Xue Liangquan tras dar positivo por primera vez en China (Xue Liangquan)

Antes de embarcar en su vuelo de Los Ángeles a la ciudad china de Guangzhou, Xue Liangquan, un abogado afincado en California, sabía que le esperaba un pequeño dolor de cabeza.

Para visitar a sus padres en la provincia oriental de Shandong en enero, por primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus, Xue, de 37 años, ya había desembolsado 7.600 dólares en billetes de avión. Había presentado a las autoridades chinas los resultados negativos de las pruebas, como se exige para la entrada. A su llegada, tendría que cumplir tres semanas de cuarentena.

Aun así, nunca pudo prever el calvario que iba a sufrir. Xue, por una racha kafkiana de mala suerte y de enfrentamientos con las inflexibles normas chinas sobre el virus, pasaría los siguientes tres meses en cuarentena, rebotando entre hospitales y habitaciones de hotel. Cuando salía de una ronda de aislamiento, inmediatamente se le ordenaba otra. En el momento de su vuelo de regreso, habría tenido unos dos días de libertad en China. No habría visto a sus padres en absoluto.

“Fue como una pesadilla”, dijo Xue en una entrevista desde California, donde regresó a principios de este mes y escribió un artículo en la plataforma de medios sociales WeChat sobre su experiencia. “Pensé que, si no lo escribía, se sentiría aún más como una pesadilla: como si hubiera tenido un mal sueño en mi cama de Los Ángeles el 1 de enero, me hubiera despertado el 1 de abril y siguiera en mi cama de Los Ángeles, y el tiempo intermedio hubiera desaparecido”.

China lleva más de dos años aplicando algunas de las restricciones de cuarentena más estrictas del mundo , en su inquebrantable búsqueda de “Covid cero”. Wuhan, la ciudad donde se inició la pandemia, estuvo cerrada durante dos meses. Shanghái, que actualmente lucha contra su peor brote de Covid, lleva dos semanas paralizada. Los viajes internacionales hacia y desde China son casi inexistentes .

La habitación de hotel en la que se alojó inicialmente Xue en Guangzhou. La habitación fue una agradable sorpresa: incluso tenía un gran jacuzzi. Sin embargo, estaría muy poco tiempo allí hasta ser trasladado a un hospital (Xue Liangquan)

Las restricciones han sido fuente de mucho debate, tanto en el país como en el extranjero. Incluso la entrada del blog de Xue, que fue ampliamente compartida en las redes sociales chinas, suscitó reacciones polarizadas: algunos lectores expresaron su horror, otros lo calificaron de material de primera para una película de comedia, y otros atacaron a Xue por haber regresado a China, denunciándolo como una decisión egoísta que corría el riesgo de introducir el virus en el país.

Xue, que nació en China y se trasladó a Estados Unidos hace siete años, se mantiene decididamente neutral. “No culpo a nadie: a ninguna persona, gobierno u organización”, dijo. “Sólo puedo culparme a mí mismo, por tener tan mala suerte”.

Su desafortunado viaje comenzó el 2 de enero, cuando, armado con un test Covid negativo, despegó de Los Ángeles. En Guangzhou, se sometió a una nueva prueba y fue enviado a un hotel de cuarentena. Su habitación fue una agradable sorpresa: incluso tenía un gran jacuzzi. Pensó que las próximas semanas serían como unas mini-vacaciones.

Pero no fue así. Justo cuando estaba a punto de acostarse para descansar, recibió una llamada telefónica en la que se le informaba de que la prueba del aeropuerto había dado positivo. Sería trasladado a un hospital en ambulancia.

Xue se puso con dificultad el equipo de protección integral que le habían dejado en la puerta. Su aliento empañó las gafas y el protector facial. “Lo único que podía ver eran las gotas de agua que caían sin cesar”, escribió en su blog.

Pasó las siguientes cuatro semanas en un hospital, compartiendo habitación con otros dos pacientes. Habló por vídeo con sus padres todos los días, asegurándoles que sus síntomas eran leves. Tomó fotografías de su comida para mostrarles que estaba comiendo bien. (En realidad, dijo Xue, sólo tomaba fotos de las mejores comidas, para que no se preocuparan). Trabajaba a distancia para el bufete de abogados que había fundado.

Xue tomó fotografías de su comida en la cuarentena para mostrar a sus padres que estaba comiendo bien. Eso sí: sólo tomaba imágenes de las que eran más tentadoras (Xue Liangquan)

El 31 de enero, la víspera del Año Nuevo Lunar -la mayor fiesta de China, que esperaba pasar con su familia-, vio la Gala de la Fiesta de la Primavera, un espectáculo televisado, en su tableta, solo en la cama.

Tuvo poco contacto con sus compañeros; nadie estaba realmente de humor para socializar, dijo Xue.

“Al principio, me sentía bastante deprimido”, dijo. “Lo único que puedes hacer es sufrir. Y, dentro de tu limitada capacidad, organizar tu vida diaria lo mejor que puedas. Cuando debas ducharte, dúchate. Cuando debas cepillarte los dientes, cepíllate”.

El 1 de febrero le dieron el alta del hospital, y le trasladaron a otro, para pacientes recuperados, para dos semanas más de “observación médica”.

Pero incluso después de eso, su calvario sólo estaba a medio camino.

Tras salir del segundo hospital, Xue voló a Shanghai, donde tenía familiares. Había renunciado a ir a Shandong, ya que sus normas de cuarentena eran más estrictas que las de Shanghai en aquel momento. La prueba que se hizo allí, tal y como exigen las normas locales, fue negativa. Por primera vez en un mes, estaba libre.

Duró dos días. El 19 de febrero, las autoridades sanitarias de Guangzhou le notificaron que el único otro hombre con el que había compartido un autobús desde el último hospital había dado positivo. Eso convirtió a Xue en un contacto cercano, lo que significa que ahora tenía que pasar 14 días en cuarentena en un hotel.

Luego, el 6 de marzo -el mismo día en que iba a ser liberado de esa cuarentena- recibió otra llamada. Un funcionario le dijo que él mismo había vuelto a dar positivo. Xue exigió una prueba, pero el funcionario se negó, dijo. “Lo más difícil para mí fue la falta de certeza”, dijo. “Cada vez que pensaba que una etapa había terminado, y que estaba a punto de ser libre, la pesadilla volvía”.

Y así comenzó de nuevo un procedimiento con el que Xue estaba ahora demasiado familiarizado. Dos semanas más en un centro médico. Dos semanas más en un hotel.

Finalmente, el 31 de marzo, Xue fue liberado, de verdad. Pero, agotado por su calvario, había perdido la esperanza de ver a sus padres y reservó un vuelo de regreso a Estados Unidos el 1 de abril. El único pariente que vio fue su hermano menor, en Shanghai.

En otro tiempo, Xue se habría sentido desolado: viviendo en el extranjero, dijo, había acariciado durante mucho tiempo, incluso se había obsesionado con la idea del hogar. Pero las semanas de aislamiento le han dado una nueva perspectiva.

“Queremos volver a casa y reunirnos, para que nuestras vidas, que se han separado, vuelvan a cruzarse. Pero si lo hemos intentado y no lo hemos conseguido, no me arrepiento de nada”, dijo. “Todavía tengo que rendir cuentas por mí mismo. No puedo, por el bien de este reencuentro, sacrificar otros tres meses”.

Xue es comprensivo con los controles de China. La población del país es tan grande y envejece tan rápidamente, dijo, que vivir con el virus podría ser desastroso.

Pero él mismo no intentará volver hasta que las restricciones se hayan suavizado. “De lo contrario, creo que seguiría sintiéndome algo traumatizado”, dijo. “Realmente estoy bastante asustado”.

(C) The New York Times.-

