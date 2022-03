La tripulación rusa del superyate Scheherazade vinculado a Putin abandonó el barco

El Scheherazade, uno de los yates más grandes y caros del mundo está amarrado en el puerto de la pequeña ciudad italiana de Marina di Carrara (Reuters)

Los miembros de la tripulación rusa de un misterioso yate de lujo de 700 millones de dólares que, según las autoridades estadounidenses, podría ser propiedad del presidente ruso Vladimir V. Putin, abandonaron abruptamente sus puestos de trabajo y la ciudad costera de la Toscana en la que se está reparando hace un par de semanas en medio del escrutinio de la embarcación, según afirman los líderes sindicales y los trabajadores locales.

Los miembros de la tripulación habían estado fijos en el pequeño puerto de Marina di Carrara desde el otoño de 2020, cuando el yate de 459 pies de largo, Scheherazade, llegó a un dique seco menos de cuatro meses después de ser construido. No se ha identificado públicamente a ningún propietario.

“Fueron reemplazados por una tripulación británica”, dijo Paolo Gozzani, el líder local del sindicato Confederación General del Trabajo de Italia, el miércoles. “No sé y no me importa si el yate es realmente de Putin o no, pero me preocupan las repercusiones en los trabajadores del astillero si la policía incauta o confisca el barco”.

Los trabajadores del astillero y los visitantes habituales de su salón privado confirmaron que los rusos supervisaban habitualmente los trabajos realizados en el yate y tomaban bebidas en el bar o jugaban al billar allí por las noches. El yate, cuyo coste ha sido estimado por el sitio web SuperYachtFan en unos 700 millones de dólares, tiene dos cubiertas para helicópteros, una piscina con una cubierta retráctil que se convierte en una pista de baile y un gimnasio.

Un equipo de investigación de Alexei Navalny determinó que Scheherazade podría ser propiedad de Vladimir Putin (Reuters)

Esta semana, el equipo de investigación de Aleksei A. Navalny, líder de la oposición rusa, publicó un vídeo en el que sostenía, basándose en un manifiesto de la tripulación de 2020, que una docena de los miembros rusos de la tripulación del Scheherazade trabajaban para el Servicio Federal de Protección de Rusia o tenían una conexión con él. El equipo llegó a la conclusión de que el yate debía pertenecer a Putin o a algunos de sus ayudantes más cercanos.

La propiedad real del Scheherazade está oculta por varias empresas ficticias. Los funcionarios estadounidenses dijeron este mes que habían encontrado indicios iniciales de que estaba vinculado a Putin, pero no quisieron describir la información que tenían.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy instó a las autoridades italianas a confiscar el yate Scheherazade, así como otros activos supuestamente vinculados a los oligarcas rusos y a Vladimir Putin (Reuters)

En una entrevista con The New York Times este mes, el capitán del yate, Guy Bennett-Pearce, se negó a revelar el nombre del propietario, pero negó que Putin fuera propietario o hubiera estado alguna vez en el yate. Bennett-Pearce dijo el jueves que no haría más comentarios hasta que terminara la investigación de las autoridades italianas. La policía financiera italiana lleva semanas investigando la propiedad del Scheherazade. Los investigadores italianos no quisieron hacer comentarios el jueves, diciendo que la investigación continuaba.

En un discurso pronunciado esta semana en el Parlamento italiano, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky instó a Italia a impedir que los rusos pasen sus vacaciones en el país, así como a congelar sus activos, cuentas bancarias y yates, “desde el Scheherazade hasta los más pequeños”. Las autoridades italianas han congelado más de 800 millones de euros en activos de los oligarcas rusos incluidos en la lista de sanciones europeas, entre ellos villas en Cerdeña, Toscana, Liguria y la zona del lago de Como, y tres yates.

(C) The New York Times.-

