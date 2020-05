Yo vivo en Suecia y no estoy en pánico por el coronavirus

La gente disfruta de un día de primavera en el parque Ralambshov durante el brote de coronavirus en Estocolmo, Suecia (Reuters)

ESTOCOLMO - Aquí es mediodía, y desde la ventana de la oficina de mi casa puedo ver a mis dos hijas jugando en el patio de su escuela preescolar al otro lado de la calle. Alcanzo mi teléfono para enviarle un mensaje de texto a mi mejor amiga, una enfermera que vive en Westport, Connecticut, para compartir algunas curiosidades familiares que acabo de descubrir. Ha estado acurrucada en su casa con su esposo y sus dos hijas desde marzo. Está empezando a preguntarse qué perderán primero: sus trabajos o sus mentes .

"¿Adivina cómo se llamaba mi bisabuela? Jósephina Corona. De Italia”, escribo. A diferencia de mi amiga, no me veo obligada a quedarme en casa. No, el coronavirus no ha salvado a Suecia. Hasta el jueves, hemos tenido más de 28,500 casos confirmados de COVID-19 y al menos 3,500 personas han muerto.

Los líderes de todo el mundo han declarado la guerra contra el coronavirus. Pero ese tipo de bombardeo agresivo no resonaría en una nación que ha disfrutado de dos siglos de paz. En cambio, nuestro país ha optado por un enfoque más medido, que ha llamado la atención, incluso del presidente Trump, quien dijo: “Suecia hizo eso: el rebaño”.

Contrariamente a lo que muchos creen, la inmunidad de rebaño no es parte de la estrategia sueca . Más bien, la idea es frenar la propagación del virus lo suficiente como para evitar abrumar el sistema de atención médica del país y mitigar los efectos sobre la economía y la vida de las personas. La vida aquí ha cambiado, pero no se ha detenido .

La estrategia se basa en gran medida en que el gobierno confía en el público para seguir las recomendaciones sobre higiene y distanciamiento social dadas por la Agencia de Salud Pública, no un cierre obligatorio . Dado que hemos pagado licencia por enfermedad y se nos reembolsa el cuidado de los niños enfermos, la mayoría de nosotros tenemos un incentivo para quedarnos en casa si tenemos algún síntoma de COVID-19, que es la principal recomendación.

Las reuniones de más de 50 personas están prohibidas, pero las tiendas, restaurantes y gimnasios aún están abiertos . Se ha aconsejado a las personas mayores de 70 años que se queden en casa y limiten el contacto social. Las escuelas secundarias y universidades han cambiado a clases digitales, pero las escuelas preescolares y primarias permanecen abiertas , una gracia salvadora para los padres que trabajan como yo.

Claro, la gente acumulaba papel higiénico y levadura al principio aquí también, pero nos hemos calmado. Como muchos, estoy trabajando desde casa y apenas salgo de los suburbios. Además de las fechas de juego ocasionales, nuestra vida social está en espera. En cambio, llevamos a los niños y a nuestro perro a pasear por el bosque o las playas cerca de nuestra casa.

Se nos instó a limitar los viajes dentro del país. Entonces, hacemos FaceTime con nuestros padres, que viven en otras ciudades. Mi hija de 5 años se pregunta si alguna vez volverá a ver a sus abuelos. Para ella unos meses se sienten como una eternidad.

El enfoque de Suecia difiere incluso del de nuestros vecinos escandinavos, donde la sociedad se cerró rápidamente y se han reportado muchas menos muertes. Los críticos argumentan que nuestro gobierno y la Agencia de Salud Pública actuaron demasiado tarde y que la estrategia ha fallado, citando el número de muertos en relación con la población de poco más de 10 millones.

Los funcionarios responden que, aunque muchos hospitales están bajo un estrés sin precedentes, el sistema de atención médica, que está financiado con impuestos y fuertemente subsidiado, todavía tiene capacidad para atender a los enfermos.

La gran mayoría de los fallecidos en Suecia tenían más de 70 años . Muchos de ellos eran personas que vivían dentro del sistema de cuidado de ancianos, a pesar de que las visitas a hogares de ancianos han sido prohibidas. Los amigos cuyos seres queridos han sucumbido al virus están comprensiblemente inconsolables.

Todavía no sabemos qué tan rápido se propaga el coronavirus. Pero sabemos que el sistema de cuidado de ancianos ha estado luchando por años. Las personas mayores que viven en hogares de ancianos o en el hogar a menudo son atendidas por trabajadores temporales que tienen poca o ninguna capacitación. El primer ministro Stefan Lofven dijo que la pandemia ha arrojado una luz sobre ese hecho.

Mientras que otros países están comenzando a abrirse nuevamente, el enfoque aquí está en la adhesión a lo largo del tiempo. En los primeros días soleados de primavera del año, los suecos privados de sol el mes pasado se volvieron demasiado acogedores en los restaurantes. En consecuencia, algunos fueron clausurados por no respetar las pautas. El resto de nosotros está siendo empujado junto con recordatorios constantes de nuestra responsabilidad personal.

“Desearía poder decir que la crisis ha quedado atrás”, dijo el miércoles el primer ministro Lofven, “pero aún no hemos llegado”.

El gobierno se ha comprometido a cubrir todos los costos extraordinarios en los que incurrirá el sistema de salud pública debido a la pandemia de coronavirus y ha reforzado los reembolsos por baja por enfermedad. Ha entregado amplios paquetes de apoyo para apuntalar la economía, que se dirige a la recesión. Ya estoy empezando a ver las ramificaciones de esta crisis a mi alrededor, con vecinos en baja y amigos que son propietarios de pequeñas empresas obligados a cerrar o despedir empleados.

Las estadísticas que nos bañan diariamente son instantáneas. Pero, ¿de que? Existen muchas inconsistencias en cómo los países miden la propagación de la infección. Con los datos tomados fuera de contexto, las comparaciones entre países no son confiables en este momento. Todavía no podemos ver los profundos impactos que pueden seguir a raíz de esta pandemia .

Lo que es seguro es que la mayoría de los suecos tienen una gran confianza en la Agencia de Salud Pública y su epidemiólogo estatal, Anders Tegnell. Nuestras agencias gubernamentales difieren de la mayoría de los países en que no están microgestionadas por los ministros y su transparencia está consagrada en la Constitución.

Sus recomendaciones deben basarse en hechos y no eclipsarse por los políticos que flexionan los músculos o buscan la reelección. Los suecos de todo el país sintonizan las conferencias de prensa diarias secas y matizadas, que contrastan con las erráticas de la Casa Blanca.

El epidemiólogo estatal Anders Tegnell de la Agencia de Salud Pública de Suecia escucha durante una conferencia de prensa una actualización diaria sobre la situación de la enfermedad COVID-19, en Estocolmo, Suecia (Reuters)

La mayoría encuentra la estrategia bien equilibrada, según las encuestas. Lo hago también y espero que con el tiempo resulte prudente. Por supuesto, me pregunto qué podría haberse hecho de manera diferente para proteger mejor a aquellos que están en alto riesgo. No todos pueden trabajar desde casa o practicar el aislamiento social.

Mi amigo en Connecticut está comenzando a entrar en pánico. Las escuelas allí no abrirán hasta septiembre, si es así. Yo, por otro lado, considero que las restricciones recomendadas son factibles en los próximos meses si es necesario . También me preocupo. Pero no se trata de cubrir las facturas del hospital si nos enfermamos o si tendremos que volver a trabajar antes de recuperarnos. No me preocupa que tengamos que vender nuestra casa si perdemos nuestro trabajo, porque el seguro de desempleo nos mantendría a flote.

No me preocupo por la reducción de los fondos universitarios de mis hijos en caso de que caigan los mercados de valores, porque incluso las mejores universidades ofrecen matrícula gratuita. Y con el preescolar aún abierto, no me preocupa que mis hijos se vean demasiado afectados por la agitación, ya que tienen rutinas normales .

Podemos o no obtener inmunidad colectiva en el corto plazo. Ya veremos acerca de una vacuna. Mientras tanto, lo que tenemos son las sociedades que hemos construido y nuestras inversiones conjuntas en ellas. Esa es otra forma de ver la potencia de la manada.

(C) The New York TImes.-

