Murthy llegó un minuto después de que arrancara el encuentro, para sorpresa de la gente en el palco de los directivos. “Pensaban que no iba a ir”, mencionó. Murthy le explicó a Ángel Haro, el presidente del Betis, que no se iba a llevar a cabo la comida tradicional entre los directivos. Tampoco se celebrarían otras tradiciones típicas de los partidos de La Liga, entre ellas los niños que acompañan a las dos escuadras al campo. Haro no estaba convencido del todo, pero no se quejó.