Esta actitud no es nueva. Forma parte de un método. Basta recordar que el chavismo negó por mucho tiempo la existencia de una crisis socioeconómica en Venezuela. Varios voceros llegaron a afirmar que no había problemas, que no había pobreza ni escasez en el país, que todo era un invento mediático, una ficción conspirativa. El chavismo solo aceptó que había una crisis humanitaria en Venezuela cuando pudo culpar de ella a Estados Unidos. No es desechable la hipótesis de que, ahora, se comporte de la misma manera. Podría aprovechar la coyuntura para, entonces, reconocer la terrible tragedia que puede azotar al país. Ya tiene a un culpable más visible frente a las costas.