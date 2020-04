¿Podríamos tener contacto íntimo con personas que dieron positivo en una prueba de coronavirus, catorce días después de ese resultado? Eso no me sorprendería. Sin embargo, no sabemos mucho sobre la inmunidad (la probabilidad de volverse a contagiar) al coronavirus después de la infección. Y como las pruebas son escasas, muchas personas pueden estar infectadas, pero no se les puede realizar la prueba.