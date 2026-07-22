México

Examen UNAM 2026: cuándo y a qué hora será la marcha de estudiantes para exigir prueba presencial

El aumento de aciertos en carreras demandadas generó incertidumbre en el proceso de admisión en línea

Guardar
Google icon
cch sur ataque
Estudiantes se reunieron en la Torre de Rectoría de la UNAM para pedir justicia por su compañero de CCH Sur (Cuartoscuro)

Las consecuencias del examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desatado una movilización estudiantil que exige cambios inmediatos.

El próximo lunes, cientos de jóvenes planean marchar desde varios puntos del sur de la Ciudad de México para demandar que la universidad regrese al formato presencial en futuras evaluaciones.

PUBLICIDAD

La convocatoria, difundida en redes sociales, surge tras la publicación de los resultados del primer examen digital, que generó inconformidad por un aumento de más de 20 aciertos necesarios por carrera y por acusaciones de fraude académico.

El mensaje central de los estudiantes es: “Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa”.

La marcha está programada para el 27 de julio a las 11:00 horas y contempla dos rutas principales: una desde las inmediaciones del Metro Universidad y otra sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación de Metrobús C.U

PUBLICIDAD

Ambos contingentes tienen planeado confluir en el cruce de avenida Universidad y Copilco, para ingresar de forma pacífica a Ciudad Universitaria y concluir con un mitin frente a la Biblioteca Central.

Cuántos aspirantes tuvieron cancelación de examen

El total de admitidos se reparte entre quienes obtuvieron su lugar por examen y quienes lo lograron por Pase Reglamentado.

En este ciclo, 158,712 aspirantes presentaron el examen; cerca del 2% vio cancelado su proceso por irregularidades detectadas durante la aplicación en línea.

UNAM investigará casos de exámenes con supuesta trampa

Un llamado a la transparencia ha marcado el proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El rector Leonardo Lomelí Vanegas pidió revisar los resultados del examen de admisión tras detectarse irregularidades en la aplicación y un número inusual de puntajes perfectos.

La UNAM anunció la formación de una comisión técnica integrada por especialistas de distintas disciplinas.

Su tarea será analizar a fondo los datos, el procedimiento y los resultados del proceso de selección para el ciclo escolar 2026-2027/1.

El objetivo es identificar factores que hayan podido influir en el desempeño de los aspirantes y proponer mejoras.

Sospechas por el aumento de puntajes perfectos

El usuario de TikTok conocido como El profe Luis difundió un análisis sobre la carrera de Médico Cirujano.

Señaló que, mientras en 2021 los puntajes máximos apenas alcanzaban los 70 aciertos, en 2025 la cifra aumentó a 116 o 117.

Lo más llamativo fue que, en 2026, nueve aspirantes obtuvieron puntaje perfecto, algo considerado extremadamente raro en años anteriores.

“La gráfica de este año muestra un salto abrupto. Pasar de una distribución a otra así de rápido indica que ocurrieron cosas muy extrañas durante la aplicación del examen en línea”.

Análisis y auditoría para dar certeza

La comisión técnica de la UNAM revisará todos los factores que pudieron intervenir en el resultado final, desde la aplicación en línea hasta posibles usos indebidos de tecnología.

El informe, según el comunicado universitario, será público para garantizar transparencia y confianza en el proceso.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó que los resultados y recomendaciones de la auditoría se den a conocer en cuanto se finalicen.

De esta manera, la UNAM busca disipar dudas y asegurar la legitimidad de los lugares asignados.

Temas Relacionados

UNAMExamen Admisión UNAM 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Artículo 19 condena asesinato de Alejandro Leyva y pide esclarecer el crimen con perspectiva de libertad de expresión

La organización pidió una indagatoria independiente en Oaxaca y recordó las agresiones que el periodista había enfrentado por su trabajo crítico

Artículo 19 condena asesinato de Alejandro Leyva y pide esclarecer el crimen con perspectiva de libertad de expresión

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda habría actuado mientras el exmandatario aguarda en penal de “El Altiplano” la resolución sobre su vinculación a proceso

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

El mediocampista aseguró que Chivas está para ser campeón en el Apertura 2026

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

El país se prepara para otro éxito cinematográfico

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

Máquinas tragamonedas en el Estado de México: esquema de extorsión empleado por el crimen organizado para reclutar dinero y personas

ENTRETENIMIENTO

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

Fans donan miles de dólares para el funeral de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

Ninel Conde desmiente rumores de nuevo divorcio: “Estoy felizmente casada”

Cynthia Rodríguez manda mensaje tras confirmar embarazo junto a Carlos Rivera

DEPORTES

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón

Dueño del Atlante deja contundente mensaje sobre el ascenso y descenso: “Quien quiera estar tiene que trabajar”

Por qué Concacaf unificó el Premundial Sub-20 y la clasificación a los Juegos Olímpicos