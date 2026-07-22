Examen UNAM 2026: cuándo y a qué hora será la marcha de estudiantes para exigir prueba presencial

Estudiantes se reunieron en la Torre de Rectoría de la UNAM para pedir justicia por su compañero de CCH Sur (Cuartoscuro)

Las consecuencias del examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desatado una movilización estudiantil que exige cambios inmediatos.

El próximo lunes, cientos de jóvenes planean marchar desde varios puntos del sur de la Ciudad de México para demandar que la universidad regrese al formato presencial en futuras evaluaciones.

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La convocatoria, difundida en redes sociales, surge tras la publicación de los resultados del primer examen digital, que generó inconformidad por un aumento de más de 20 aciertos necesarios por carrera y por acusaciones de fraude académico.

El mensaje central de los estudiantes es: “Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa”.

La marcha está programada para el 27 de julio a las 11:00 horas y contempla dos rutas principales: una desde las inmediaciones del Metro Universidad y otra sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación de Metrobús C.U

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Ambos contingentes tienen planeado confluir en el cruce de avenida Universidad y Copilco, para ingresar de forma pacífica a Ciudad Universitaria y concluir con un mitin frente a la Biblioteca Central.

Cuántos aspirantes tuvieron cancelación de examen

El total de admitidos se reparte entre quienes obtuvieron su lugar por examen y quienes lo lograron por Pase Reglamentado.

En este ciclo, 158,712 aspirantes presentaron el examen; cerca del 2% vio cancelado su proceso por irregularidades detectadas durante la aplicación en línea.

UNAM investigará casos de exámenes con supuesta trampa

Un llamado a la transparencia ha marcado el proceso de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El rector Leonardo Lomelí Vanegas pidió revisar los resultados del examen de admisión tras detectarse irregularidades en la aplicación y un número inusual de puntajes perfectos.

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La UNAM anunció la formación de una comisión técnica integrada por especialistas de distintas disciplinas.

Su tarea será analizar a fondo los datos, el procedimiento y los resultados del proceso de selección para el ciclo escolar 2026-2027/1.

El objetivo es identificar factores que hayan podido influir en el desempeño de los aspirantes y proponer mejoras.

Sospechas por el aumento de puntajes perfectos

El usuario de TikTok conocido como El profe Luis difundió un análisis sobre la carrera de Médico Cirujano.

Señaló que, mientras en 2021 los puntajes máximos apenas alcanzaban los 70 aciertos, en 2025 la cifra aumentó a 116 o 117.

Lo más llamativo fue que, en 2026, nueve aspirantes obtuvieron puntaje perfecto, algo considerado extremadamente raro en años anteriores.

“La gráfica de este año muestra un salto abrupto. Pasar de una distribución a otra así de rápido indica que ocurrieron cosas muy extrañas durante la aplicación del examen en línea”.

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Análisis y auditoría para dar certeza

La comisión técnica de la UNAM revisará todos los factores que pudieron intervenir en el resultado final, desde la aplicación en línea hasta posibles usos indebidos de tecnología.

El informe, según el comunicado universitario, será público para garantizar transparencia y confianza en el proceso.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó que los resultados y recomendaciones de la auditoría se den a conocer en cuanto se finalicen.

De esta manera, la UNAM busca disipar dudas y asegurar la legitimidad de los lugares asignados.