En una pintura al óleo de 1944, retrata a una pareja de campesinos acariciándose tiernamente; el hombre mira al suelo, en aparente derrota, la mujer mira hacia el cielo, decidida. Una pintura de un año después captura a un niño sentado sobre un banco, que sostiene lo que parece ser ya sea un cigarro o un pedazo de tiza y piensa. Un dibujo al carbón de 1960 muestra a un ranchero, con el rostro volteado hacia el lado, la ansiedad en sus ojos y la tristeza en la boca. Su única obra explícitamente política “Homage to the Women Who Lost Their Lives in the Spanish Civil War”, de mediados de la década de 1930, manifiesta un sentido de duelo absoluto, algo que debe haber sentido ante la pérdida de Cherry.