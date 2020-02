En su libro, Springora no niega que su relación fue consensuada. Pero, aun así, no hay duda en la mente del lector de que ella es una víctima. Tras la publicación de su libro, el filósofo Alain Finkielkraut ha repetido, con la misma pasión que mostró cuando defendió a Polanski, que “una adolescente y una niña no son la misma cosa” y que era una época distinta. Lo que demuestra el libro de Springora es que quizá eso es cierto, pero de ninguna manera es un argumento. Como alguna vez lo dijo Nabokov, “más allá de la mirada maniaca de Humbert, no existen las ninfas”.