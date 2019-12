Las entrevistas con dos docenas de legisladores, asesores y funcionarios y ex funcionarios gubernamentales brindan un vistazo a la manera en que el acuerdo comercial de Trump ganó el apoyo de líderes sindicales y legisladores demócratas como Rosa DeLauro, de Connecticut, y Jan Schakowsky, de Illinois, quienes no habían votado a favor de un acuerdo comercial en más de dos décadas en el Congreso. Se espera que se someta a votación en el Senado a inicios de 2020, donde legisladores como Sherrod Brown, demócrata por Ohio, quien no ha votado a favor de un acuerdo comercial en 25 años, dicen que lo respaldarán.