Puedes enviar un arreglo floral (no un ramo) con antelación. Si prefieres tener un obsequio en la mano, se recomiendan postres horneados, velas temáticas de celebración o juguetes para la mascota de la familia. Meier aconseja no regalar licor, pues podrían ser abstemios. “Es posible que no sepas con certeza cuáles son sus gustos”, dice.