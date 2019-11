Si no se someten a estudio y capacitación, nunca comprenderán a fondo y completamente los peligros del extremismo religioso, y tampoco comprenderán que difundir ideas religiosas extremistas y participar en actividades religiosas ilegales son actos criminales. Nunca comprenderán que están en el camino del no retorno, nunca comprenderán que se están convirtiendo en un enemigo público, destruyendo la unidad nacional y étnica y poniendo en peligro a la sociedad. Participar en el estudio y la educación no es solo el derecho de todos los ciudadanos, sino también su deber. No importa la edad, cualquier persona que haya sido infectada por el extremismo religioso. debe someterse a estudio. Solo después de que vuelvan a sus cabales, dejarán de difundir ideas peligrosas a vecinos y amigos que no entienden la verdad y no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, el veneno del extremismo religioso se está sintiendo profundamente en Irak, Siria y otros países del Medio Oriente. Las áreas donde las fuerzas extremistas del Estado Islámico se han extendido están en ruinas y su gente ha huido, perdiendo todo y sufriendo dificultades indescriptibles junto con innumerables víctimas. Estoy seguro de que a usted y a su familia no les gustaría vivir en un país como ese. Cada uno de nosotros hace su pequeña contribución para mantener la estabilidad social y defender nuestro hogar.