Este miedo a perdernos algo interesante tiene su origen en un “tic” psicológico común: a nivel evolutivo, estamos programados para emocionarnos y prestarles más atención a las experiencias novedosas que a las repetidas, de acuerdo con una investigación publicada en The Journal of Experimental Biology. Es básicamente psicología de “lucha o huida”: nuestros cerebros no pueden procesar todos los estímulos que nos rodean, así que evolucionamos para prestarles más atención a las cosas nuevas, llamativas y potencialmente peligrosas que a las familiares, las cuales hemos visto lo suficiente como para saber que no representan un peligro. Además, palabras como “repetición” y “repetitivo” —a diferencia de “novedad”— tienden a ser asociadas con emociones negativas, afirma Michael Norton, profesor de la Escuela de negocios Harvard.