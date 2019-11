El 12 de noviembre se lanzará Disney Plus, y todas las trompetas del Reino Mágico están sonando por su llegada. La emisión en continuo ha crecido durante una década y, el año pasado, la cantidad de suscriptores de estos servicios en internet a nivel mundial (613 millones) superó por primera vez la cantidad de suscriptores de la televisión por cable (556 millones), según Motion Picture Association of America. No obstante, el debut de Disney Plus, con su tesoro de franquicias y su cuota mensual de siete dólares, es el equivalente a un golpe de Thor con su martillo mágico. Se trata de un terremoto que lo cambia todo.