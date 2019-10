Las tendencias que han inspirado esta perspectiva son reales, pero las oscilaciones en el consenso en un periodo relativamente corto deberían inspirar prudencia en la interpretación. Un importante calificador, apropiado para la semana de Halloween, es que el declive de las instituciones cristianas y el debilitamiento de la afiliación cristiana quizá están despejando el camino para las espiritualidades poscristianas — panteístas, gnósticas, sincretistas, paganas— en lugar de un nuevo tipo de ateísmo de la impiedad (el hecho de que The New York Times, ocasionalmente estereotipado como laico y liberal, esté proclamando la “cumbre de las brujas”, mientras que The New Yorker ofrece un trato amable a la astrología milénial, sugiere cuán poco secular podría volverse el futuro de Estados Unidos).