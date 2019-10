La canción “Otro Trago”, del cantante panameño de reguetón Sech, fue uno de los mayores éxitos del verano en Estados Unidos y cuenta con la participación del rapero puertorriqueño Darell, quien dice dos veces la palabra durante la canción. A unas diecinueve semanas de su lanzamiento en la lista de Billboard Hot 100, resulta evidente que el hecho de que un artista latinx que no es de raza negra use esa palabra en la canción de un artista afrolatinx no ha afectado su popularidad.