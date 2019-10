Brad Margus, fundador del AT Children’s Project, dijo que esperaba que el Dr. Yu desarrollará otro medicamento personalizado para una niña de 2 años con AT o ataxia telangiectasia, un trastorno genético extremadamente raro que causa una variedad de síntomas, que incluyen problemas para moverse, un sistema inmunitario debilitado y un desarrollo mental más lento. Los dos hijos del Sr. Margus tienen A-T.