A pesar de todas estas promesas, he aquí otra verdad cruda: todos estos esfuerzos juntos no serán suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si no hay cambios significativos en las políticas públicas. Y en este momento, no tenemos las políticas públicas correctas debido a que los legisladores equivocados son los que están a cargo. Tenemos que poner fin a los descomunales subsidios financiados por los contribuyentes, que fomentan la quema continuada de combustibles fósiles. Es necesario ponerle un precio directo o indirecto a la contaminación de carbono para fomentar el uso de alternativas más baratas y sostenibles que ya están disponibles. Tal vez sea necesario crear también nuevas leyes y normas para fomentar la innovación y obligar a que haya una reducción de emisiones más rápida.