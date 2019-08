En 2017, el reportaje de la Estafa Maestra reveló, a partir de informes de 2013 y 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en México funcionaba un sistema de corrupción que había conseguido desviar más de 170 millones de dólares del erario publico. Se trata de un sistema, porque no fue un caso aislado: el esquema se replicó en once secretarías distintas. Dos de las cuales estuvieron a cargo de Robles. Pero no fueron las únicas.