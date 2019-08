Entonces, la sola falta de evidencia negativa no demuestra que los bloqueadores solares sean seguros. Los estudios en animales han planteado la posibilidad de que algunos filtros UV, incluyendo la oxibenzona, podrían alterar el sistema endocrino, lo cual puede afectar la reproducción, el desarrollo y la inmunidad. De acuerdo con Robert Califf, excomisionado de la FDA, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Duke y el otro autor del artículo de fondo publicado en JAMA, incluso si esos filtros elevaran muy ligeramente los mismos riesgos en las personas, de lo cual aún no hay evidencia, "las pequeñas diferencias en una población numerosa pueden ser muy relevantes y podría ser difícil notarlas. A ciertas personas les cuesta trabajo embarazarse, algunos hombres son estériles… esos casos se dan a diario, así que no piensas en retrospectiva: 'Vaya, podría deberse al bloqueador solar'. Y probablemente no se deba a ello".