Las tarifas de equipaje subieron. Aquí cómo evitarlas

Los pasajeros enfrentan tarifas más altas mientras la guerra con Irán eleva el precio del combustible de aviación. Los programas de viajero frecuente y ciertas tarjetas de crédito pueden ayudar a evitar estos cargos.

A raíz de la guerra de Irán, las compañías aéreas han estado aumentando sus tarifas por equipaje documentado.

Según los ejecutivos de las aerolíneas, los costos operativos se incrementaron desde que empezó el conflicto y, con los precios del combustible de aviación en aumento, subir las tarifas del equipaje es una forma de abordar los costos adicionales. La mayoría de las principales aerolíneas han elevado el precio por facturar una maleta en aproximadamente unos 10 dólares.

Pero hay herramientas que te ayudarán a minimizar tus gastos.

Los viajeros en cabinas prémium y el personal militar activo suelen quedar exentos del pago de las tarifas de equipaje. Para el resto de nosotros, las mejores alternativas son las tarjetas de crédito y los programas de viajero frecuente de las aerolíneas, que, según tu categoría, pueden implicar una reducción en las tarifas por equipaje.

Algunas tarjetas de crédito te permiten facturar el equipaje de forma gratuita, al ofrecerte un crédito para tarifas de aerolíneas que puedes utilizar en billetes de avión, maletas u otras compras. Por ejemplo, la tarjeta Chase Sapphire Reserve (795 dólares de cuota anual) ofrece un crédito de viaje de 300 dólares al año que puede utilizarse para cubrir las tarifas de equipaje, mientras que la tarjeta Platinum de American Express (cuota anual de 895 dólares) ofrece 200 dólares al año para tarifas de aerolíneas.

Pero si vuelas a menudo con una aerolínea, puede tener más sentido utilizar una tarjeta de marca compartida específica de la aerolínea para librarte de las tarifas de equipaje.

Otra cosa a tener en cuenta: las aerolíneas están añadiendo cada vez más un recargo adicional --por lo general de 5 dólares-- a los viajeros que pagan por facturar su equipaje con menos de 24 horas de antelación al vuelo, por lo que conviene planificar con tiempo.

Éstas son las tarifas actuales por pago anticipado para facturar equipaje en las principales aerolíneas de Estados Unidos y cómo evitarlas.

American Airlines

Primera maleta facturada: 45 dólares. Segunda maleta facturada: 55 dólares.

Tarifa prémium: Los boletos en primera clase y clase ejecutiva suelen incluir dos o más maletas facturadas sin costo. Programas de fidelidad: Los miembros de categoría Oro de AAdvantage tienen derecho a una maleta gratuita; los AAdvantage Platinum, a dos; los Platinum Pro y Executive Platinum, a tres. Si tienes estatus con una aerolínea asociada de la alianza Oneworld, como British Airways o Qatar Airways, también puedes acceder a equipaje gratuito al volar con American. Tarjetas de crédito: La tarjeta Citi AAdvantage Platinum Select permite una maleta facturada gratuita para ti y hasta cuatro acompañantes (cuota anual de 99 dólares, a menudo exenta el primer año). La tarjeta Citi AAdvantage Executive World Elite Mastercard (cuota anual de 595 dólares) ofrece una maleta gratuita para ti y hasta ocho acompañantes. La tarjeta AAdvantage MileUp (sin cuota anual), sin embargo, no incluye equipaje. Delta Air Lines Primera maleta facturada: 45 dólares. Segunda maleta facturada: 55 dólares. Tarifa prémium: Los pasajeros de Delta One y Delta First pueden facturar hasta tres maletas gratis. Programas de fidelidad: Los miembros Delta SkyMiles Medallion obtienen una maleta gratis para ellos y una para cada uno de hasta ocho acompañantes. Los socios Gold y Platinum Medallion obtienen una primera y una segunda maleta gratis para ellos y hasta ocho acompañantes. Las ventajas de equipaje del programa Medallion también se aplican cuando el socio vuela con China Southern Airlines u otras aerolíneas asociadas de la alianza SkyTeam, como AirFrance, KLM o Aeroméxico. Tarjetas de crédito: Los titulares de una tarjeta Delta SkyMiles American Express, que incluye Delta SkyMiles Gold Amex (150 dólares de cuota anual tras el primer año gratis), Delta SkyMiles Platinum Amex (350 dólares de cuota anual) y Delta SkyMiles Reserve Amex (650 dólares de cuota anual), obtienen gratis la primera maleta facturada, al igual que hasta ocho acompañantes en la reserva. Los socios Silver Medallion que sean titulares de una tarjeta Delta SkyMiles American Express elegible recibirán una segunda maleta gratis para viajar dentro de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la tarjeta Delta SkyMiles Blue Amex (sin cuota anual) no incluye una maleta gratuita. United Airlines Primera maleta facturada: 45 dólares. Segunda maleta facturada: 55 dólares. Tarifas prémium: Los pasajeros de las cabinas prémium tienen tres maletas facturadas gratis. Programas de fidelidad: Para los viajes nacionales, los miembros del programa MileagePlus de nivel Premier Plata obtienen una maleta facturada gratis; los miembros Premier Oro obtienen dos maletas gratis; los miembros Premier Platino y Premier 1K obtienen tres maletas gratis. Tarjetas de crédito: para los titulares de la tarjeta United Explorer (cuota anual de 150 dólares tras el primer año gratis), la primera maleta es gratis. Para los titulares de las tarjetas United Quest (cuota anual de 350 dólares) y United Club (cuota anual de 695 dólares), la primera y la segunda maleta son gratuitas. JetBlue Airways Primera maleta facturada: 39 dólares fuera de temporada alta, 49 dólares en temporada alta. Segunda maleta facturada: 59 dólares fuera de horas punta, 69 dólares en horas punta. Tarifa prémium: Mint (clase ejecutiva) incluye dos maletas facturadas gratis. Las cabinas Blue Plus incluyen una maleta facturada gratuita. En los vuelos transatlánticos, las cabinas Azul y Azul Extra también tienen una maleta facturada gratuita. Programas de fidelidad: Los miembros del programa de recompensas TrueBlue en los niveles Blue Plus, Mint y Mosaic obtienen su primera maleta gratis durante los periodos punta y valle. Los miembros Mint y algunos Mosaic también tienen incluida su segunda maleta. Tarjetas de crédito: Los titulares de las tarjetas JetBlue Plus (99 dólares de cuota anual) y JetBlue Premier (cuota anual de 499 dólares) tienen incluida la primera maleta facturada --tanto en temporada alta como baja-- para ellos y hasta tres acompañantes en la misma reserva. La tarjeta JetBlue (sin cuota anual), en cambio, no incluye equipaje facturado gratuito. Southwest Airlines Primera maleta facturada: 45 dólares. Segunda maleta facturada: 55 dólares. Tarifas prémium: Los titulares de boletos Choice Extra reciben dos maletas facturadas gratis. Programas de fidelidad: Los miembros de la Lista A de Rapid Rewards de Southwest obtienen una maleta facturada gratis, y la segunda maleta tiene un descuento de 35 dólares. Los miembros de Rapid Rewards A-List Preferred obtienen dos maletas facturadas gratis. Tarjetas de crédito: La primera maleta facturada es gratuita para los titulares de tarjetas Southwest Rapid Rewards, que incluyen la tarjeta Rapid Rewards Plus (99 dólares de cuota anual), Rapid Rewards Premier (149 dólares) y Rapid Rewards Priority (229 dólares). Hasta ocho pasajeros adicionales en la misma reserva también pueden facturar su primera maleta sin costo. Alaska Airlines Primera maleta facturada: 45 dólares. Segunda maleta facturada: 55 dólares. Tarifa prémium: Los pasajeros de clase Business o Primera clase reciben dos maletas gratis. Programas de fidelidad: Los titulares del estatus Atmos Rewards tienen equipaje facturado gratuito para ellos y sus acompañantes. Los miembros Atmos Silver obtienen una maleta sin costo; los Atmos Gold, dos; y los Atmos Platinum y Titanium, tres. Los residentes de Alaska y Hawái pueden optar a descuentos adicionales en el equipaje. Tarjetas de crédito: Los titulares de las tarjetas Atmos Rewards Ascent Visa Signature (95 dólares de cuota anual) y Atmos Rewards Summit Visa Infinite (395 dólares de cuota anual) tienen incluida una maleta facturada gratuita para ellos y hasta seis acompañantes en la misma reserva. Sigue a New York Times Travel en Instagram y suscríbete a nuestro boletín Travel Dispatch para recibir consejos de expertos sobre cómo viajar de forma más inteligente e inspiración para tus próximas vacaciones. ¿Sueñas con una escapada en el futuro o simplemente viajas desde tu sillón? Echa un vistazo a nuestros 52 lugares a los que ir en 2026.