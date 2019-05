AMLO, como presidente, está obligado a respetar los derechos humanos. No puede arrogarse el derecho de réplica propio de los ciudadanos respecto de las notas publicadas o los comentarios de sus detractores. En un esquema de transparencia y rendición de cuentas, que como autoridad está obligado a cumplir, puede aclarar datos y precisar conceptos, pero no adjetivar a sus contrarios como corruptos, vendidos y conservadores retrógrados, y menos agraviarlos o intimidarlos. Por eso fue una coacción a la libertad de expresión la advertencia a los reporteros presentes en una conferencia matutina, a quienes dijo: "Ustedes no solo son buenos periodistas, sino prudentes […] y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede".