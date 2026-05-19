Las encuestas muestran la aprobación de Trump en un nuevo punto bajo

Un índice de aprobación del 37 por ciento en una nueva encuesta de Times/Siena sugiere que el Partido Republicano se enfrenta a un problema a mitad de legislatura.

Durante la última década, se ha dicho con frecuencia que el apoyo al presidente Donald Trump tiene un techo bajo pero un suelo alto.

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En la última encuesta de The New York Times/Siena de esta mañana, se empieza a poner a prueba si Trump tiene realmente un suelo alto.

Solo el 37 por ciento de los estadounidenses aprueban su desempeño como presidente, lo que representa una caída de cuatro puntos porcentuales desde la última encuesta del Times/Siena de enero y su índice de aprobación más bajo en cualquier encuesta del Times/Siena en cualquiera de sus mandatos.

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Un descenso de cuatro puntos no es necesariamente enorme, pero sitúa los índices de Trump en un nuevo territorio político. Aunque las últimas presidencias han sido a menudo impopulares y polarizadoras, ningún índice de aprobación de algún presidente ha estado por debajo del 38 por ciento durante más de unos días en los últimos 17 años, según nuestro promedio. Si ha habido un suelo durante esta era partidista de la política, los índices de Trump hoy han caído hasta ahí.

Aunque es demasiado pronto para saber si la guerra en Irán y los altos precios de la gasolina acabarán por minar el apoyo a Trump, la encuesta no deja lugar a dudas de que estos temas podrían hacer caer aún más sus índices de aprobación. Solo el 28 por ciento de los votantes aprueba su gestión del costo de la vida, y solo el 31 por ciento aprueba su gestión de la guerra. Solo el 30 por ciento dice que tomó la "decisión correcta" al elegir atacar Irán.

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La consecuencia política más inmediata es que los demócratas parecen cada vez mejor posicionados para las elecciones intermedias de noviembre. La encuesta muestra que los demócratas tienen una ventaja de dos dígitos, 50 por ciento frente al 39 por ciento, cuando se les pregunta a los votantes registrados de qué partido es el candidato que apoyarán para el Congreso. Se trata de un cambio notable respecto a las encuestas del Times/Siena de principios de este ciclo, que mostraban una ventaja demócrata de entre dos y cinco puntos.

Algo así superaría fácilmente la ventaja obtenida por los republicanos en la redistribución de distritos en la Cámara de Representantes y sugeriría que los demócratas podrían ser muy competitivos en el Senado. Y aunque todavía queda mucho tiempo para las elecciones, los demócratas tenían una ventaja aún mayor, de 14 puntos, entre quienes dijeron que era "casi seguro" o "muy probable" que votaran.

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Como en otras encuestas recientes del Times/Siena, el estudio reveló que los votantes jóvenes y no blancos han vuelto a inclinarse hacia la izquierda. Los demócratas han recuperado su ventaja habitual, previa a Joe Biden, entre ambos grupos en la carrera por el control del Congreso, así como en la identificación con el partido. El índice de aprobación de Trump entre ambos grupos es pésimo: entre los votantes de 18 a 29 años, solo el 19 por ciento aprueba su actuación; solo el 20 por ciento de los votantes hispanos dice lo mismo.

La posibilidad de que el apoyo a Trump se esté resquebrajando plantea la perspectiva de consecuencias políticas aún más significativas y a más largo plazo. Si la guerra y los altos precios persisten, los problemas de Trump podrían empezar a parecerse menos a los de otras presidencias polarizadoras recientes y más a los de George W. Bush, Jimmy Carter, Lyndon Johnson o Harry Truman, en los que atolladeros en el extranjero y los retos económicos en casa causaron un daño político significativo a sus partidos.

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Por supuesto, Irán no está condenado a ser otro Irak, Vietnam o Corea. Por ahora, hay un alto al fuego; podría haber una solución diplomática en cualquier momento. Si las guerras anteriores sirven de referencia, Trump tiene tiempo para resolver estos retos antes de que sus índices de aprobación se acerquen a los 30 puntos o a una cifra más baja.

El caso de George W. Bush es ilustrativo. Casi en la misma etapa del segundo mandato de Bush, la combinación de la guerra en Irak y los altos precios de la gasolina arrastraron su índice de aprobación hasta aproximadamente el nivel actual de Trump. Sus índices acabaron cayendo hasta los 20, pero no fue de la noche a la mañana. En promedio, el índice de aprobación de Bush cayó menos de un punto al mes durante el resto de su mandato, que es el ritmo al que Trump ha ido perdiendo apoyo en los últimos meses. Para que su índice de aprobación siguiera cayendo, Bush tuvo que perder el apoyo de sus admiradores de siempre y de los republicanos. Eso puede llevar un tiempo.

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Si el conflicto dura lo suficiente para que Trump siga perdiendo apoyos, los republicanos podrían enfrentarse a algo mucho peor que una mala mitad de legislatura. Una derrota a mitad de legislatura era probable incluso antes de que empezara la guerra --al fin y al cabo, es el destino habitual de los partidos en el poder--, pero el partido del presidente suele repuntar en relación con eso para las siguientes elecciones presidenciales. Si el índice de aprobación de Trump se mantiene en los 30, no será tan fácil suponer que los republicanos repuntarán. En la era de las encuestas, no hay ejemplos de que el partido del presidente haya conservado la Casa Blanca cuando el índice de aprobación del presidente está por debajo del 40 por ciento. Más a menudo, las elecciones son una derrota.

Puedes leer el artículo completo en inglés sobre los resultados de las encuestas relativas a Trump, Irán y las elecciones de mitad de mandato aquí, y una explicación de algunos cambios metodológicos de la encuesta del Times/Siena aquí.

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Nate Cohn es el analista político jefe del Times. Cubre elecciones, opinión pública, demografía y encuestas.