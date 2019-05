Sin embargo, no se pierden ciertos comportamientos. Mientras instalaba su trípode, Cenicola se percató de que la gente no pasaba enfrente de su cámara, una demostración de cortesía fotográfica arraigada. "No dejaba de pensar: 'Eres la foto. No te preocupes. Ni siquiera me prestes atención'", recordó. Además, en los dos conjuntos de imágenes, hay fotógrafos que, con confusión en el rostro, entrecierran los ojos para observar por el visor de la cámara y se contorsionan para conseguir el ángulo perfecto.