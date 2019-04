Pero no le da. Bueno sí, da memes. Y es que Duque aún no se ubica como presidente, no sabe mandar: es un buen muchacho hecho para obedecer pero no para tomar decisiones; bueno para sacar la guitarra y amenizar veladas de amigos y para discutir de políticas culturales con cantantes de reguetón y vallenato como Maluma, Silvestre Dangond y J Balvin. Pero hasta ahí. Tal vez, por eso, su vicepresidenta llama a su papá Uribe "el presidente", y los indígenas en protesta pública exigen que venga el presidente real, o sea Uribe.