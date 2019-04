Neuronas (en verde), astrocitos (en rojo) y núcleos celulares (azul) en los cerebros de los cerdos. En la toma de la izquierda se ve el tejido cerebral que no fue tratado en las diez horas posteriores a la muerte; en la toma derecha está el tejido en el cual experimentaron. (Stefano G. Daniele & Zvonimir Vrselja; Sestan Laboratory; Yale School of Medicine via The New York Times)