Para mí, establecer límites significó ocultarle a mi familia durante más de un año que estuve yendo a terapia. El hecho de que fuera algo solo mío fue de ayuda, así como no tener que responder preguntas de nadie ni que me cuestionaran qué me pasó. El enfoque de Vargas consistió en compartir asuntos muy generales de modo que sintieran que eran parte de eso, pero no al grado de saber demasiado al respecto. "Pues el tiempo entre mi terapeuta y yo es solo mío", mencionó.