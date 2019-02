El sumario revela lo que muchos observadores han concluido desde hace tiempo: que para toda la retórica política, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea no han logrado nada. El documento subraya la convicción creciente en Europa de que May no tiene ninguna propuesta para resolver el actual punto muerto en las negociaciones y está demasiado restringida políticamente para proponer una. El documento presenta un panorama de un proceso de negociación que básicamente no ha rendido frutos en los últimos meses y que es mantenido con vida en gran parte para hacer tiempo para la política de riesgo de May en el Reino Unido.