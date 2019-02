En general estas películas de amistad no quieren delatar que es una amistad patrocinada. ¿Y qué es lo que se compra? Pues los personajes blancos —ya sean los que no tienen melanina en su piel o que no son "suficientemente" negros, como la interpretación ficticia de Don Shirley (la cual ha sido objetada y criticada por sus descendientes)— son personas solitarias en estas películas de compra-a-tu-amigo. El dinero que dan es para recibir una asistencia legítima, pero con el pago también parecen querer obviar todo lo potencialmente problemático en cuestiones raciales. El salto fantasioso es hacer pasar esa relación contractual como una amistad en la que una parte parece decir: "El dinero no importa, porque me gusta trabajar para ti", y entones la otra parte, usualmente la racista, puede afirmar que no es racista porque ya tiene a su amigo-empleado.