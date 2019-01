Después de varios años de hacer campaña de manera cada vez más fuerte, el servicio de emisión consiguió su primera nominación para mejor película: los integrantes de la academia que votan en los Oscar pusieron a Roma en la lista de las mejores películas de 2018. El filme en blanco y negro, y en español, sobre la vida en el México de los años setenta —que no tiene recaudación taquillera oficial porque Netflix no estrena películas de manera tradicional y por tanto no tiene que divulgar las cifras— recibió diez nominaciones en total. Entre ellas están tres para Alfonso Cuarón, por dirección, fotografía y guion original.