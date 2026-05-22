Cómo es que Google está empezando a ganar la carrera de la IA

Hace apenas dos años, Google parecía estar en apuros. En un intento desesperado por ponerse al día con el chatbot de OpenAI que había revolucionado el sector tecnológico, el gigante de las búsquedas estrenó una versión poco pulida de su inteligencia artificial en Google.com. La IA arrojaba información de mala calidad; incluía consejos como comer piedras y poner pegamento en la pizza.

El reinado de Google en Internet parecía estar en riesgo.

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Sin embargo, hoy en día, se está formando un consenso en Silicon Valley no solo de que Google se ha recuperado y ha recuperado el terreno perdido, sino de que podría incluso ganar la carrera de la IA, algo que demuestra lo mucho que pueden cambiar las cosas en tan poco tiempo.

Google anunció el martes en Google I/O, la conferencia para desarrolladores de software, que en solo un año el número de personas que utilizan habitualmente su chatbot, Gemini, se había más que duplicado hasta alcanzar los 900 millones de usuarios. Este número iguala la cifra de usuarios activos de ChatGPT que ha comunicado la propia OpenAI y supera casi 30 veces el tráfico web estimado del chatbot Claude de Anthropic, que está más enfocado a clientes empresariales.

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A diferencia de Anthropic y OpenAI, que siguen perdiendo dinero por operar costosos centros de datos de IA, Google está desarrollando rápidamente formas de utilizar la IA para aumentar las ganancias de la publicidad en línea, su principal fuente de ingresos. En el último trimestre, Google informó que sus ingresos publicitarios aumentaron un 16 por ciento hasta alcanzar los 77.000 millones de dólares, impulsados por la tecnología de IA que ha ayudado a los profesionales de marketing a recopilar información más detallada sobre los intereses de los usuarios.

Muy pronto, Gemini se convertirá en un elemento básico de la plataforma de un competidor: el iPhone de Apple. Google y Apple dijeron en enero que Gemini se convertirá en la tecnología de IA fundamental para una futura versión de Siri, el asistente de voz de Apple. Gemini ya se incluye en los dispositivos de Android, así que, en efecto, la colaboración con Apple hará que Gemini esté prácticamente en todos los teléfonos del mundo.

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En la I/O de esta semana, Google compartió su visión sobre cómo utilizaría la IA para aumentar las ventas de los minoristas en línea, entre otras cosas mediante un nuevo tipo de carrito de compra que muestra automáticamente las promociones a los compradores.

La empresa también dijo que seguía incorporando la IA a las herramientas que se utilizan a diario; por ejemplo, permitirá que un usuario de Google Docs pida a Gemini redactar un discurso que incluya anécdotas personales y chistes.

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"Si tuviera que apostar por el gran ganador de la IA, diría que es Google", dijo Gary Rivlin, un antiguo reportero del New York Times que escribió un libro sobre la carrera de la industria tecnológica para sacar provecho de la IA.

"Si me hubieras preguntado lo mismo hace un año y medio, la respuesta no habría sido Google", añadió.

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El éxito de Google con Gemini es un ejemplo claro de cómo un gigante puede, aparentemente, transformarse de la noche a la mañana para seguir dominando. Sin embargo, algunos de los líderes que enfrentaron amenazas existenciales como esta no corrieron con la misma suerte.

Hace aproximadamente 15 años, Microsoft, cuyo liderazgo en informática personal se vio desafiado por el auge del iPhone de Apple y los ecosistemas Android de Google, no logró mantener su relevancia en la era de los teléfonos móviles, ni siquiera después de lanzar los dispositivos Windows Phone y adquirir al fabricante de teléfonos Nokia por 7.200 millones de dólares. Microsoft sigue siendo extremadamente rentable gracias a sus clientes empresariales y cuenta con un importante negocio de videojuegos, pero ya no es el líder del mercado entre los consumidores.

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(El New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft, alegando infracción de los derechos de autor de contenidos informativos relacionados con los sistemas de IA. Las dos empresas han negado las acusaciones de la demanda).

En lugar de aislar a Gemini, Google logró reinventarse al integrar la IA en sus productos más importantes. Por citar algunos: hay un equipo trabajando en Gemini para Gmail, otro dentro de Google Maps y otro más enfocado en la aplicación del chatbot Gemini.

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Google también puede utilizar la IA para sacar el mejor partido al sector de los viajes. Gemini es el único chatbot con acceso nativo a Google Flights y Google Hotels para buscar boletos de avión y alojamiento, lo que lo convierte en una agencia de viajes privilegiada.

Por decirlo de otra manera: lo que Google tiene y otras empresas de IA carecen es un prestigio cultural. Con el modelo de Gemini integrado a tantos servicios populares en los que confían a diario los usuarios para trabajar y divertirse, Google ha aumentado considerablemente la probabilidad de que se interactúe con su IA, dijo Carolina Milanesi, presidenta de Creative Strategies, una empresa de investigación de tecnología de consumo.

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"No nada más se trata de qué tan bueno es el modelo, sino de dónde está y de lo fácil que es descubrir Gemini, para después utilizarlo y sacarle el mejor provecho", dijo Milanesi.

Google se apoyó claramente en estas ventajas para mejorar su tecnología. Hizo que las respuestas generadas por la IA se convirtieran en un elemento permanente en Google.com, que sigue siendo el sitio web más visitado del mundo, sin dar a los usuarios la opción de no verlas.

A pesar de cometer en un inicio errores evidentes sobre el valor nutricional de las rocas, entre otros, Google pulió rápidamente el modelo. No obstante, aún queda trabajo por hacer. Un análisis reciente del Times concluyó que las respuestas generadas por la IA de Google eran correctas el 90 por ciento. Google rebatió el estudio y argumentó que sus respuestas eran más precisas.

"Tienen un alcance que pocas empresas, si es que hay alguna, tienen en el mundo", expresó Rivlin. "¿Buscas al próximo Google? Pues probablemente sea Google".

A pesar de los tropiezos iniciales, Gemini, de Google, ha superado a ChatGPT en relevancia y utilidad. (Sisi Yu/The New York Times)