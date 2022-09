Rejuvenecimiento facial: los mejores expertos del mundo presentan las técnicas más disruptivas

"La imagen hoy en día es una parte importante de nosotros”, dijo Felice (Getty)

Los expertos en estética sostienen que ya no existe un único canon de belleza, y apostar por la naturalidad y lograr la mejor versión de uno mismo es la tendencia. Los avances científicos y tecnológicos permitieron el crecimiento exponencial de los tratamientos estéticos. Asimismo, a medida que más personas solicitan estos procedimientos de belleza especializados, lo importante es buscar especialistas certificados.

El doctor Fernando Felice, destacado especialista en cirugía plástica a nivel nacional e internacional como también en medicina estética y rejuvenecimiento facial, consideró que le estética no es algo frívolo y aseguró que “la imagen a la gran mayoría de las personas, le importa . Antes los que la padecían eran aquellos que trabajaban con ella en la televisión; hoy, con las redes sociales, todo el mundo tiene acceso a sacarse fotos, a subirlas. La imagen hoy en día es una parte importante de nosotros”.

Pero su criterio es que “no es imprescindible que todos accedan a la estética siempre y cuando no lo consideren necesario para ellos mismos. Hay personas híper jóvenes que tienen más dependencia de las redes sociales, de las fotos, de las selfies, que por ahí empiezan a una edad mucho más temprana a consumir estética porque con un lente macro se ve mucho más que en el espejo de casa”, dijo en una entrevista con Pamela David. En su caso personal, reveló: “Me hago cositas para cuidarme porque me gusta verme bien”, pero aclaró que prefiere tener la edad con la que cuenta. “No quiero volver a los 20″.

“Es esencial que el paciente cuente sus necesidades, cómo se siente, qué le molesta y confíe en el especialista y espere su devolución. No deben llegar pidiendo un tratamiento que le funcionó a alguien más o con la foto de alguien a quien quieren asemejarse. Hoy la naturalidad es tendencia y para lograrla es clave recurrir a especialistas” , explicó, por su parte, a Infobae Raúl Banegas, cirujano plástico especialista en estética y miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER).

En un momento en que las personas buscan cada vez más verse bien y los tratamientos están alcanzando un gran desarrollo, se encuentran en Buenos Aires varios de los más reputados especialistas del área del mundo . Este jueves comenzó en el Four Season Hotel de la Ciudad de Buenos Aires el MASTERHUB 2022, un innovador evento que cuenta con el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y que nuclea a los principales referentes en toxina Botulínica y Rellenos Faciales a nivel mundial.

Organizado por el doctor Felice este evento de alto nivel científico, que finalizará mañana, cuenta con diferentes especialistas que están compartiendo las nuevas técnicas disruptivas que marcan tendencia.

Entre los profesionales europeos que están presentes se encuentran el doctor Tapan Patel, del Reino Unido; el doctor Jani Van Loghem, de Países Bajos; el doctor Nikola Milojevic, de Croacia; y el doctor Murat Tsintsadze, de Georgia. Todos referentes mundiales del área.

MASTERHUB 2022 cuenta con un programa de avanzada que incluye una serie de conferencias, demostraciones en vivo, análisis de la anatomía cadavérica y paneles de discusión presentando lo último en técnicas innovadoras. Cada una de las conferencias están abordando de manera exhaustiva cada tema, desde sus conceptos teóricos hasta su aplicación práctica, aprovechando así al máximo los conocimientos de los expositores.

El doctor Felice, habitualmente convocado para disertar sobre su experiencia y sus técnicas en diferentes congresos nacionales e internacionales de la especialidad, es habitualmente consultado acerca de los usos y tratamientos más habituales, por ejemplo con la toxina botulínica, el botox, y el ácido hialurónico, que se cuenta entre los temas que se están desarrollando en MASTERHUB 2022.

Explicó en una entrevista tiempo atrás que la toxina botulínica “es un líquido que en realidad es una toxina purificada que actúa sobre los músculos. Los relaja pero no les da volumen. Si lo colocase en labios, que no se usa ahí, no podría mover la boca porque relaja el musculo. Se utiliza por ejemplo para cuando uno sonríe y se le hacen “patas de gallo”, relajando ese sector del musculo. Cuando el paciente sonríe, esas arruguitas no se le van a hacer”, explicó.

Felice, que fue durante muchos años parte del equipo de Cirugía Plástica del Hospital de Clínicas y hoy tiene su propio Centro de Medicina y Cirugía Estética, aseguró que todos los productos mencionados, cuando son “utilizados en forma natural y controlada dan muy buenos resultados y no traen perjuicios a la salud ni a la estética del paciente . La toxina botulínica, en particular, hay pacientes que la empiezan a utilizar, y yo se las recomiendo, a partir de edades muy tempranas. Si una paciente tiene piel blanca, muy finita y es de gesticular mucho, que ya a los 20 años está llena de arrugas cada vez que sonríe o cada vez que gesticula”, explicó. “Siempre el objetivo no es planchar al paciente, sino que pueda seguir enojándose, sonriendo, que pueda seguir teniendo cara de asombro, pero atenuando los surcos o las arrugas muy marcadas”, manifestó.

El botox, describió, “sirve en las arrugas del frente, el entrecejo, las ‘pata de gallo’, arrugas del mentón, para relajar los músculos que deprimen las comisuras de la boca, para tratar los músculos del cuello, y también para tratar los músculos de las glándulas que se encargan de generar la transpiración en las axilas”.

Respecto de un uso más amplio en la salud, investigadores de la Universidad de California, en San Diego detectaron que las inyecciones de toxina botulítica pueden tener la capacidad de reducir los niveles de ansiedad y los trastornos relacionados con la ansiedad. Una nueva investigación publicada en la revista especializada Scientific Reports revisó las secuelas de las inyecciones de bótox entre casi 40.000 personas que se sometieron al procedimiento por diversas razones diferentes. Los autores del estudio descubrieron que las inyecciones en cuatro sitios diferentes del cuerpo producían significativamente menos casos de ansiedad en comparación con los pacientes que usaban tratamientos diferentes (sin toxina botulínica) para las mismas afecciones.

Por otra parte, Felice se refirió al uso de tratamientos estéticos para atenuar el cansancio del rostro que se produce con el paso de los años. “El rostro emite emociones, estados de ánimo. Esos estados de ánimo no necesariamente son reales. Imaginemos un rostro donde la cola de las cejas está para abajo, el paciente tiene ojeras, con surcos nasogenianos y comisuras marcadas hacia abajo. Ese paciente tiene un aspecto cansado, aunque no lo esté”.

Las técnicas actuales permiten realizar tratamientos que eleven la cola de las cejas, atenúen las ojeras y eleve la comisura de los labios. “Eso hace que el paciente siga teniendo el mismo rostro, las mismas facciones, pero que no tenga un aspecto de cansado”, subrayó.

