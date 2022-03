¿Cuál es la edad ideal para empezar a correr?

La edad para empezar a correr

En el mundo de los corredores profesionales hay edades que suponen un ideal de comienzo y otras que marcan el inevitable cierre de las competencias . Sin embargo, en el mundo de los aficionados adultos, no existe tal barrera ni limitación, siempre y cuando se entienda que hablamos de un hobby, de una forma recreativa, aunque se tome en serio, de practicar deporte.

Es importante tener en cuenta que los chicos pueden empezar a correr de forma recreativa alrededor de los 5 años. Esta información no es el tema para tratar aquí, pero ofrece una pista muy importante y es justamente la palabra recreación.

La mayoría de los runners que participan de las carreras de todo el mundo han empezado a correrlas en su vida adulta. Son muy pocos los adolescentes que pueblan los maratones más famosos del planeta, muchos de los cuales implican una logística y un viaje que los jóvenes o no quieren o no pueden hacer. Por eso es muy común ver runners de más de 30 años acaparando las competencias y de más de 40 años los que al final del día tienen la mayoría absoluta en el número total de competidores. Eso indica claramente una tendencia que indica que el running, es decir el atletismo popular de los aficionados, no tiene una edad equivalente a la del mundo del atletismo profesional.

Hay en el mundo ejemplos de corredores de todas las edades no solo dedicándose a correr sino también debutando en competencias, incluso en maratones. Cientos de miles de corredores de más de 50 años corren su primer maratón cada año en todo el mundo. Para algunos es el comienzo de una larga trayectoria, para otros es una experiencia de una sola vez. Muchos corren carreras más cortas o se dedican al trail run o incluso participan de competencias en pistas. Otros entrenan pero no participan de carreras. No hay dos cuerpos iguales, solo hay tendencias generales según la edad.

Es muy común ver runners de más de 30 años acaparando las competencias (Reuters/Paul Childs)

Volvamos al concepto de lo recreativo. Una persona no puede exigirle a su cuerpo de 50 años lo mismo que le exigiría al de 20 años, está claro. Pero hay personas que a los 20 años no corrían ni cien metros y a los 50 se han vuelto maratonistas . Los hábitos de vida, el descanso, la buena alimentación y el entrenamiento nos pueden llevar a la mejor versión de nosotros mismos de acuerdo a la edad en la que nos pusimos realmente en forma física. Siempre manteniendo el sentido común y sin negar la realidad del paso del tiempo.

Cualquier persona que empieza una actividad física debe saber cuál es el estado de su cuerpo. Un chequeo médico completo debe hacerse siempre, pero es fundamental a la hora de empezar a correr. Cuánto más avanzada sea la edad, más exhaustivo puede ser. Muchas vidas se salvan a diario al descubrir condiciones que no son evidentes pero que pueden poner en riesgo nuestra salud.

No todos los seres humanos pueden correr, para algunos esta actividad no será una opción, pero para la mayoría, con las consideraciones de cada caso, es un ejercicio que se puede llevar adelante. Cada cuerpo es distinto y en cada etapa de la vida se necesitan diferentes pautas para correr bien y de forma saludable.

El descanso de los corredores de más de 50 años debe ser mayor entre un entrenamiento intenso y otro, porque la exigencia física, pero también la mental, debe ajustarse a cada edad (Reuters/Jason Cairnduff)

Con el chequeo médico realizado, solo se trata de empezar poco a poco y observar los resultados. Un entrenador siempre es ideal, mucho más en los corredores de más de 40 años, un running team también es una buena ayuda y, finalmente, un nutricionista que nos marque algunas pautas a seguir. Con los años el cuidado en la alimentación se vuelve más importante.

Muchos corredores tienen hábitos poco saludables que los exponen a tener problemas si se dedican de forma intensa al deporte. Un médico cercano para corregir y aconsejar también es importante. Cuánto más avanzada sea la edad, más atentos hay que estar a cada uno de estos detalles.

En lo que al running en sí mismo se trata, hay elementos muy importantes que se deben considerar. El descanso de los corredores de más de 50 años debe ser mayor entre un entrenamiento intenso y otro, porque la exigencia física, pero también la mental, debe ajustarse a cada edad. Lo recreativo, como en la infancia, vuelve a cobrar una importancia capital. Los aficionados corremos para divertirnos, para ser felices, aunque también nos guste competir y hacer buenas marcas. Inevitablemente, con el paso de los años esto va variando, pero no debe ser motivo de angustia, todo lo contrario. Un corredores mayor disfruta tanto o más que uno joven de las carreras y los entrenamientos.

¿A qué edad se puede empezar a correr? Fauja Singh corrió su primer maratón a los 89 años. Y aunque él sea un caso poco común, responde perfectamente a la pregunta . No todos los corredores, jóvenes o ancianos, corren maratones. Pero sí carreras de 5 Km o 10 Km sin problemas. Así que se trata de saber cómo está nuestro cuerpo, tomar precauciones y estar atentos a todo lo que implica correr.

Con sentido común y ganas de disfrutar, lo que importa no es la edad, sino cómo está nuestro cuerpo y nuestra mente.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

* Realización Gastón Taylor / Edición: Patricio Straticco / Producción: Macarena Sánchez

