La extraordinaria historia del maratonista más viejo del mundo

No es raro que uno corredor aficionado diga que empezar a correr le salvó la vida. Fauja Singh no es una excepción a esa regla y es también un ejemplo perfecto de superación y ganas de mantenerse activo. El legendario corredor nació en Punjab en el año 1911 y en su infancia tuvo problemas para desarrollarse correctamente, los médicos pensaron que no podría ni siquiera caminar. Pero ya en su juventud él demostró que estaban equivocados.

Se dedicó al deporte cuando logró superar sus problemas físicos iniciales y corrió con pasión, pero en la década del cuarenta dejó completamente de lado el running. Cuatro décadas más tarde, cuando una serie de tragedias familiares lo golpearon fuerte, decidió volver a correr y sin proponérselo hizo historia, motivando a millones en todo el mundo.

En 1992 murió su esposa y también una de sus hijas falleció luego de dar a luz a la tercera nieta de Singh. En 1994 otro duro golpe, la muerte de otro de sus hijos llevó a Fauja Singh a dedicarse al running en serio. Lo único que podría rescatarlo de la tristeza y mantenerlo motivado para disfrutar de la vida. Cambió por completo su mirada empezó a entrenar.

Se mudó a Gran Bretaña, consiguió un entrenador y en el año 2000 corrió su primer maratón. Seis veces en total corrió el maratón de Londres, pero cuando lo hizo por primera vez tenía 89 años. Empezaba así una serie de récords que lo convertirían en una leyenda en todo el mundo.

Su entrenador para aquel primer maratón contó que Fauja Singh pensaba que el maratón eran 26 Km y no 26 millas (es decir 42 Km) pero para cuando lo descubrió ya estaba lanzado y solo se concentró en entrenarse más. Nada ni nadie podría nunca desanimarlo. Correría a partir de allí varias distancias en distintos países. Todo el mundo esperaba su presencia mítica que creció a toda velocidad.

Fauja Singh se retiró de las carreras en el año 2013 pero sigue siendo hoy fuente de inspiración y motivación para las nuevas generaciones

Entre su primer maratón y el segundo mejoró en una hora su marca. Finalmente su récord personal en la distancia fue de 5 horas y 40 minutos, algo insólito para una persona de más de noventa años . El número de personas que termina el maratón con esa edad es mínimo, incluso en la mayoría de las competencias de cuarenta y dos kilómetros ni hay corredores anotados que tengan esa edad.

Cuando cumplió los 100 años fue por más. En Toronto, Canadá, participó de la competencia de pista de la Asociación de Masters de Ontario y logró batir ocho récords de su grupo etario en un día: 100, 200, 400, 800, 1500, 1600, 3000 y 5000 mts. También batió cinco récords mundiales para su edad, pero también algunos son superiores a los de la categoría anterior de 95 años.

Algunos de sus récords no tenían un defensor anterior porque nadie de 100 años lo había completado antes. Días después también corrió el maratón de Toronto, convirtiéndose en la persona mayor de edad en completar la distancia. El libro Guinness de los récords se negó a incluir a Singh porque no pudo presentar un certificado de nacimiento que acredite su edad. En aquella época no se llevaban esos registros en la India. Pero Singh tiene a su favor el pasaporte con su fecha de nacimiento, el 1 de abril de 1911 y una carta de la reina Isabel II felicitándolo por su centenario en el año 2011.

En el año 2012 cargó la antorcha olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres . Fauja Singh es un prócer en la India pero también en Gran Bretaña. Fue incluso la imagen de Adidas en una campaña, con grandes publicidades por la ciudad de Londres. Mucho se ha escrito sobre él y un nuevo libro contó su historia en el 2020: Keeps Going: The True Story of the Oldest Person to Ever Run a Marathon. Una historia para chicos con ilustraciones que muestra los grandes logros del gran atleta.

Su figura extremadamente delgada y su larga barba blanca, así como una mirada noble y tierna lo convierten en una figura fácil de querer, más allá de sus enormes logros deportivos. Sus propias palabras lo dicen todo: “ Toda mi vida, la gente me puso limitaciones. El chico al que molestaban por no poder caminar se convirtió en la persona de mayor edad en correr una maratón. Fui el primer hombre de 100 años en correr 26.2 millas . Los médicos no pudieron entender por qué tuve problemas para caminar cuando era niño, ni pudieron entender por qué pude comenzar a caminar y, finalmente, a correr. Pienso en ello como un recordatorio de que todos nuestros cuerpos son diferentes, al igual que nuestras experiencias con discapacidades... Mi secreto para una vida larga y saludable ha sido cuidar mi mente, cuerpo y alma. Todos los días, me desafío a mí mismo a pensar, hacer ejercicio, comer sano y rezar…'

Fauja Singh se retiró de las carreras en el año 2013 pero sigue siendo hoy fuente de inspiración y motivación para las nuevas generaciones. La historia de su vida es el resumen perfecto de la superación. Se sobrepuso a una infancia complicada y se reinventó décadas más tarde cuando la vida lo puso a prueba. Si el lector está dudando en empezar una nueva actividad o se preocupa por el qué dirán, la respuesta para ahuyentar a los fantasmas es muy simple: Fauja Singh.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

