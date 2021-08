El experto en COVID-19 Tom Frieden explica cómo convivir con el coronavirus

La aparición de las nuevas variantes más contagiosas, especialmente la Delta, pospuso los planes de la vuelta a la normalidad (REUTERS/Jeenah Moon)

Cuando la ciencia desarrolló las vacunas seguras y eficaces contra la enfermedad COVID-19 que genera el actual coronavirus SARS-CoV-2, millones de personas pensaron que la pandemia estaba casi terminada y ya pensaban en volver a su rutina previa a 2020.

Pero la aparición de las nuevas variantes más contagiosas, especialmente la Delta, pospuso los planes de la vuelta a la normalidad y generó la incertidumbre de preguntarnos si esta pandemia es permanente. ¿Podremos alguna vez volver a nuestras vidas como las llevamos una vez, en lugares de trabajo y escuelas, reuniones sociales y actividades de ocio, y si no hay vuelta atrás, hacia dónde nos dirigimos?

Tom Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos explicó en una columna en el diario Wall Street Journal cómo debemos aprender a vivir con coronavirus al indicar que la variante Delta, que es más del doble de infecciosa que el virus con el que hemos estado luchando durante los últimos 18 meses, parece un poco más capaz de evadir incluso nuestras mejores defensas, que son las vacunas, y las personas vacunadas con infecciones progresivas pueden propagar aún más el virus.

EEUU llama a la población a vacunarse contra COVID-19 - (REUTERS/Bryan Woolston)

“El contagio de Delta, junto con las bajas tasas de vacunación y el fin prematuro del enmascaramiento y distanciamiento en interiores, ha llevado a un resurgimiento dramático de casos, hospitalizaciones y muertes en los EEUU , justo cuando las escuelas y las empresas planeaban reabrir. La vacilación por las vacunas está prolongando y agravando la pandemia, con una propagación explosiva y hospitales abrumados en las áreas con las tasas de vacunación más bajas. Y es posible que Delta no sea lo peor que Covid tiene reservado para nosotros: las variantes futuras podrían ser aún más infecciosas, más mortales o mejores para evadir nuestra inmunidad”, indicó el experto en un pronóstico sombrío.

“Dentro del próximo mes, según las tendencias actuales, habrá más de 200.000 casos por día en los EEUU. Más hospitales, particularmente en lugares con bajas tasas de vacunación, pueden verse incapaces de manejar la carga. Las muertes al menos se duplicarán. Nuestras dos herramientas más potentes para controlar la pandemia, son las vacunas y el uso de barbijos. A menos que estemos menos divididos sobre estas medidas básicas de protección, podemos permitir que el virus nos conquiste”, agregó.

Frieden también criticó el actual ritmo vacunatorio mundial: “A nivel mundial, la pandemia de Covid todavía está en pleno apogeo, y muchos países experimentan una carga devastadora de enfermedades y muertes. En la mayor parte del mundo, la vacunación avanza con demasiada lentitud. Simplemente, no existe una vacuna lo suficientemente eficaz para satisfacer la demanda mundial, y los países ricos monopolizan la mayor parte del suministro. Al ritmo actual, gran parte del mundo podría permanecer sin vacunar, y la estabilidad global fuera de su alcance, hasta 2023”.

La variante Delta, que es más del doble de infecciosa que el virus con el que hemos estado luchando durante los últimos 18 meses. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Enseguida, el experto viró hacia la positividad al señalar que las buenas noticias superan con creces las malas. “Nuestras vacunas son asombrosamente efectivas y extraordinariamente seguras. Las vacunas de ARNm, en particular, previenen enfermedades graves y la muerte, incluso a causa de Delta. Y ahora sabemos que las simples medidas de usar máscaras en el interior, pasar más tiempo al aire libre, abrir ventanas, aumentar la ventilación y evitar eventos de propagación excesiva pueden detener al COVID. La trayectoria de Delta en el Reino Unido y en otros lugares ofrece otra posible razón para un optimismo cauteloso. La variante se extendió primero de manera explosiva, pero luego las tasas de casos disminuyeron vertiginosamente, muy probablemente porque estos países redujeron drásticamente los eventos de superpropagación. El Reino Unido, que tiene una tasa de vacunación más alta que los EE.UU, y no experimentó el aumento que hemos visto en las muertes y hospitalizaciones asociadas con Delta. De hecho, en lugares con altas tasas de vacunación, incluida gran parte de los EEUU, lo peor ha pasado. Habrá muchas infecciones graves, pero el 80% de los estadounidenses más vulnerables están completamente vacunados, lo que significa que la tasa de mortalidad será mucho menor que una vez lo fue. Aunque Covid seguirá siendo una amenaza mortal para los no vacunados, para los vacunados, a menos que surjan variantes más peligrosas, Delta tendrá un riesgo de muerte aproximadamente similar al de la gripe”, enfatizó.

En un pensamiento sincero, Frieden indicó que “es probable que el COVID esté aquí para quedarse. Es casi seguro que se convertirá en endémico, continuará propagándose y estallando en diferentes momentos y lugares durante muchos años. La evidencia más reciente sugiere que las variantes pueden evadir la inmunidad inducida por infección y que la inmunidad a la infección no es tan fuerte como la inmunidad a la vacunación. Para limitar el riesgo y el daño, dado lo infecciosas que son las nuevas variantes, necesitaríamos vacunar a más del 85% de las personas. Pero hay demasiada vacilación sobre las vacunas en los EEUU y muchos otros países, y muy poca vacuna a nivel mundial, para alcanzar este umbral en el corto plazo”.

Un enorme sitio de vacunación se ve mientras personas con condiciones de salud preexistentes acuden a vacunarse contra el COVID-19, en Inglewood, California, EEUU (REUTERS/Mike Blake/)

“Es más, - aseguró- las infecciones progresivas, particularmente entre las personas mayores e inmunodeprimidas, pueden permitir que el virus continúe propagándose incluso entre los vacunados. Todavía no sabemos si la inmunidad inducida por la vacuna disminuirá con el tiempo, lo que requerirá inyecciones de refuerzo periódicas y hará que los altos niveles de inmunidad de la población sean aún más difíciles de mantener. Y debido a que el virus tiene muchos reservorios animales, puede continuar circulando y evolucionando indefinidamente. Los patógenos que saltan de los animales a los humanos comúnmente experimentan una rápida adaptación durante su fase inicial de propagación. No se sabe que los coronavirus tengan una estructura genética tan cambiante como otros organismos: la influenza muta más rápidamente y los tripanosomas, microbios parásitos que pueden causar enfermedad del sueño o insuficiencia cardíaca, pueden ser los más astutos. Entre otros trucos genéticos, los tripanosomas mantienen una biblioteca de cientos de genes que combinan e intercambian para evadir el sistema inmunológico humano. Aún así, el virus que causa COVID está evolucionando para propagarse más rápido y escapar de nuestras defensas de anticuerpos más fácilmente”.

Según Frieden, nuestros arreglos sociales también evolucionarán. Las pandemias anteriores a esta han generado profundos cambios políticos, económicos y culturales. La plaga que devastó a Europa en el siglo XIV provocó una escasez de mano de obra que aceleró el fin del feudalismo y el nacimiento del capitalismo. La pandemia del VIH condujo a prácticas sexuales más seguras y a un compromiso global con la atención equitativa.

“En la fase aguda de esta pandemia, COVID transformó mucho la forma en que la mayoría de las personas conducían su vida diaria. La pregunta para la siguiente fase es cuántas de esas adaptaciones quedarán y cómo podemos calibrarlas para un mundo en el que COVID es endémico. Necesitaremos maximizar el control de la enfermedad mientras minimizamos el daño que las medidas de control pueden causar a nuestra economía y sociedad. Una forma de lograrlo es aumentar o disminuir las medidas de protección específicas según el nivel de propagación viral. Así como podemos modificar nuestro comportamiento cuando hay un exceso de smog o un alto riesgo de incendios forestales, podemos enmascarar y aumentar el teletrabajo cuando nos encontramos frente a una amenazante tormenta COVID”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: