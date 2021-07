Cuáles son los últimos consejos útiles sobre máscaras y barbijos contra el COVID-19

Ante el alto número diario de infectados por coronavirus en Estados Unidos, debido a la circulación de las nuevas variantes, ayer las autoridades de los CDC volvieron a recomendar a las personas el uso de tapaboca en interiores pese a estar completamente vacunadas (REUTERS/Jon Nazca)

A partir del cambio de rumbo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en la recomendación sobre el uso de máscaras o barbijos en interiores para todas las personas, incluso aquellas vacunadas en forma completa, surgen nuevas preguntas frecuentes sobre el uso, cuidado, limpieza y efectividad de estos tapabocas para combatir las infecciones por COVID-19.

Ante el alto número diario de infectados por coronavirus en Estados Unidos, debido a la circulación de las nuevas variantes, ayer las autoridades de los CDC volvieron a recomendar a las personas el uso de tapaboca en interiores pese a estar completamente vacunadas, pero solo para las ciudades o regiones con altas tasas de transmisión de COVID-19.

Pasado más de un año y medio desde el surgimiento del coronavirus en China, las nuevas variantes del virus, especialmente la Delta, siguen generando altos números de contagios diarios de COVID-19. En Estados Unidos, la mitad de las personas están vacunadas y de éstas, el 80% de los adultos mayores. Pero los contagios siguen subiendo, lo que significa que las máscaras, barbijos o tapabocas siguen siendo una herramienta fundamental para frenar la propagación del virus. Por ello, muchas personas ya volvieron a utilizar estos elementos protectores y nuevas preguntas surgen de su uso.

En Estados Unidos, la mitad de las personas están vacunadas y de éstas, el 80% de los adultos mayores (REUTERS/Susana Vera)

¿Tengo que ponerme una mascarilla después de vacunarme?

El CDC recomendó ayer que los estadounidenses vacunados usen máscaras en el interior en determinadas circunstancias. La agencia advierte que las personas vacunadas que viven en áreas con alta transmisión del virus usen máscaras en espacios públicos cerrados. También dijo que las personas vacunadas con miembros vulnerables en el hogar, incluidos los niños que son demasiado pequeños para ser vacunados y los inmunodeprimidos, usen máscaras en los espacios públicos interiores. La agencia también dijo que las personas vacunadas pueden interactuar de manera segura en interiores sin máscaras con personas no vacunadas de un solo hogar que no son vulnerables a casos graves de COVID.

Si bien las vacunas autorizadas son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves causadas por el virus, no brindan una protección instantánea y completa. Los CDC no consideran que las personas estén completamente vacunadas hasta dos semanas después de su segunda inyección de los regímenes de vacunas de dos dosis de Pfizer-BioNTech y Moderna . El mismo período de tiempo se aplica a la vacuna de una sola inyección de Johnson & Johnson.

Y debido a que todavía no sabemos si las personas vacunadas pueden transmitir el virus o cuánto tiempo dura la protección de las vacunas, los expertos recomiendan tomar precauciones en público, especialmente si está experimentando un contacto cercano prolongado con personas desconocidas que podrían no estar vacunadas.

Muchas personas ya volvieron a utilizar estos elementos protectores y nuevas preguntas surgen de su uso (REUTERS/Mario Anzuoni)

Si contraje el coronavirus y me recuperé, ¿todavía necesito usar una máscara?

Sí, dicen los expertos, al menos hasta que se comprenda mejor el virus y la respuesta inmune de las personas. “Es posible que aún pueda propagarlo. Más importante aún, no sabes cuándo volverás a ser susceptible “, precisó Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo. “Más importante aún, no sabes cuándo volverás a ser susceptible”.

“Hasta que sepamos más acerca de cuán duradera es la respuesta inmune de las personas y si efectivamente la han tenido, lo mejor para ellos sería continuar practicando el distanciamiento y usando una máscara”, agregó Mark Rupp, jefe de la división de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

¿Tengo que usar mi máscara incluso cuando estoy en distanciamiento social?

Se cree que el coronavirus se propaga principalmente a través del contacto de persona a persona dentro de los dos metros, lo que lleva a los expertos en salud pública a recomendar ampliamente que las personas al menos mantengan esa distancia entre ellos y los demás. Pero nuevas investigaciones sugieren que es posible que las gotas de virus viajen más allá, especialmente en áreas con poca ventilación. Desde entonces, el CDC ha actualizado su guía sobre cómo se propaga el virus para incluir la transmisión aérea como una posibilidad.

Linsey Marr, experta en aerosoles de Virginia Tech que estudia la transmisión aérea de enfermedades infecciosas, sugiere tener en cuenta tres factores: si está al aire libre, si está a una distancia segura de otras personas y si todos usan máscaras. Idealmente, dice Marr, debe tratar de estar en situaciones en las que pueda cumplir dos de tres de esas condiciones, especialmente si usted o las personas con las que interactúa fuera de su hogar no están vacunados.

Las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono son “tan pequeñas que pueden atravesar con total facilidad una máscara (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

Cómo usar una mascarilla

¿Debería hacerme doble máscara?

Un informe de febrero de los CDC halló que el uso de una máscara doble de tela de varias capas sobre una máscara quirúrgica es una forma de aumentar sustancialmente el ajuste y la protección contra COVID. La agencia federal de salud también informó que anudar las orejeras de una sola mascarilla quirúrgica y meter los lados cerca de la cara tuvo un efecto similar.

Sin embargo, no todos necesitan comenzar a usar dos máscaras todo el tiempo, indica la doctora Mónica Gandhi, profesora de medicina y experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. Gandhi, quien recientemente fue coautor de un comentario sobre la ciencia detrás del uso de máscaras, sugiere duplicar los cubrimientos faciales si pasa tiempo en interiores en espacios abarrotados o en áreas donde las tasas de transmisión son altas. Las personas que son médicamente vulnerables también deberían considerar la posibilidad de ponerse máscaras en capas, dice ella.

¿Cómo puedo usar una máscara simple o doble de manera efectiva?

El ajuste de la máscara es clave, dicen los expertos. Para que una mascarilla haga su trabajo, debe ajustarse bien a su cara, protegiendo completamente su nariz y boca. Varias máscaras de tela ampliamente disponibles ahora cuentan con alambres nasales ajustables y presillas para las orejas para ayudarlo a lograr un mejor ajuste. “Si la mascarilla no se ajusta bien y hay grandes espacios alrededor de la nariz, al costado de las mejillas o debajo de la barbilla, entonces ha frustrado el propósito”, dice Poland.

El propósito de usar dos máscaras es mejorar el ajuste y la filtración, dice Gandhi. Y si las máscaras se colocan en capas correctamente, pueden simular de cerca la efectividad de un respirador N95, que muchos expertos consideran el estándar de oro. En el comentario de enero, Gandhi y el coautor Marr, el profesor de Virginia Tech, recomendaron dos formas en que las personas pueden colocar sus máscaras para una “máxima protección”.

En Europa es obligatorio el uso de barbijo en público (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Opción 1: Use un paño de múltiples capas bien ajustado que cubra una mascarilla quirúrgica. El material de polipropileno no tejido de la mascarilla quirúrgica repele electrostáticamente el virus y luego la mascarilla de tela forma literalmente una barrera física con fibras que van en todas direcciones. Este fue el método de doble enmascaramiento que probaron los investigadores de los CDC.

El CDC no recomienda colocar otra máscara sobre un respirador N95 o similar, como un KN95. Los N95 aún deben reservarse para los trabajadores de la salud y la guía actualizada recomienda usar solo una máscara KN95 a la vez.

“Los N95 y los KN95 aprobados por la EUA están destinados a funcionar por sí mismos”, dijo el CDC en un comunicado enviado por correo electrónico a los periodistas. “Agregar máscaras adicionales en la parte superior o debajo de estos respiradores no solo podría afectar qué tan bien se ajustan a la cara y disminuir su efectividad, sino que podría aumentar el esfuerzo necesario para respirar a través de ellos”.

Opción 2: Use una máscara de tres capas con capas exteriores de tela de tejido apretado intercalando una capa intermedia hecha de un material de filtro no tejido de alta eficiencia, como un filtro de bolsa de vacío, indica el artículo. El material del filtro actuará de manera similar a una máscara quirúrgica u otra cubierta de grado médico. La doble máscara no debe “malinterpretarse para decir más y más capas de tela”, señala Gandhi. El material adicional que no funciona como una máscara de grado médico “no es de utilidad y solo hará que su voz se ahogue”, lo que puede hacer que se cubra la cara para hablar.

¿Puedo dejar mi nariz expuesta?

No. La nariz también es uno de los principales puntos de entrada del nuevo coronavirus. Una proteína clave, llamada receptor ACE2 , que el coronavirus usa para ingresar e infectar las células, se encuentra en densidades más altas en la membrana nasal que en la tráquea o tráquea. “Usar una máscara sobre la boca pero no la nariz es similar a sostener el cinturón de seguridad en la mano pero sin hacer clic”, afirma Poland.

En los gimnasios de EEUU tampoco se exige el tapaboca (REUTERS/Gaelen Morse)

¿El cubrirme la nariz y la boca afectará mi capacidad para respirar?

Aunque puede parecer que es más difícil respirar cuando se usa una cubierta facial con regularidad, las máscaras quirúrgicas y de tela comunes tienen un “impacto cero” en la oxigenación y la calidad de la respiración, dice Gandhi. Las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono son “tan pequeñas que pueden atravesar con total facilidad una máscara.

Los profesionales médicos a menudo pasan muchas horas al día con máscaras y pueden hacer su trabajo “bastante bien”, dice Poland. Neysa Ernst, gerente de enfermería de la Unidad de Biocontención de Johns Hopkins Medicine, agrega que incluso en los días previos a la pandemia, muchas personas con problemas respiratorios usaban máscaras sin problemas. “Durante años, nos hemos ocupado de pacientes con trasplante de pulmón y pacientes con fibrosis quística que son algunos de los pacientes con más problemas respiratorios que pueda imaginar”, dice Ernst. “Nunca vendrían al hospital ni se moverían por el hospital sin una máscara. Entonces, si esa población, que realmente tendría una declaración válida de decir, ‘Es realmente difícil para mí respirar’, si es capaz de hacerlo, creo que el resto de nosotros podemos”.

Mientra se come al aire libre es posible no usar barbijo (REUTERS/Gaelen Morse)

¿Existen exenciones legítimas para el uso de máscaras?

“Muy pocos”, dice Rupp. Según los CDC, los niños menores de 2 años no deben usar cubiertas faciales; personas que tienen problemas para respirar; o cualquier persona que esté inconsciente, incapacitada o que no pueda quitarse una máscara sin ayuda. “Podía prever circunstancias en las que la máscara podría entrar en la boca o garganta de alguien y causar asfixia”, dice Rupp. “Si realmente no tienen la capacidad de estirar la mano y quitarse la máscara, probablemente no calificarían para usar una máscara”.

El CDC ofrece recomendaciones para personas que tienen discapacidades mentales o sensibilidades sensoriales en su sitio web. También recomienda que cualquier persona que interactúe regularmente con personas sordas o con problemas de audición considere usar máscaras con una ventana transparente en el frente.

¿Cómo me ajusto o me quito la mascarilla de forma segura?

Debe tratar de evitar tocar su máscara tanto como sea posible. Cuando necesite manipularla, es mejor tocar solo las orejeras o, si es necesario, la parte del material que se encuentra debajo de la barbilla.

“Hay una gran cantidad de contaminantes en el aire, por lo que estarán en la parte delantera de la máscara. Y luego vas a poner tu mano sobre eso y luego tocarte la cara”, agregó Ernst, que recomienda desinfectar o lavarse bien las manos antes y después de tocar una mascarilla contaminada. En nuestras preguntas frecuentes sobre el cuidado de las mascarillas, Michael Knight, profesor asistente de medicina en la Universidad George Washington, también enfatizó la importancia de la higiene de manos.

Una japonesa utiliza un barbijo como forma de protesta por los JJOO en plena pandemia (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

¿Qué hago con mi mascarilla si necesito estornudar?

En caso de un estornudo, una máscara podría servir como una barrera eficaz para evitar que gotitas potencialmente infecciosas se esparzan por el aire. Pero estornudar en una máscara puede mojarla y hacer que sea menos efectiva, dijo a Goren Eleanor Murray, profesora asistente de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston. Por ello se que recomienda llevar siempre una máscara de respaldo nueva.

¿Qué pasa si mi mascarilla se moja?

Ya sea saliva, sudor o cualquier otra forma de humedad, una cubierta facial húmeda no es ideal, según los expertos. “Quieres que el aire pase a través de la máscara, porque no tienes un sello hermético alrededor de la cara como lo hace un N95 ajustado”, aseguró Knight. “Si la máscara está saturada de líquido, entonces ese líquido está en la tela de la máscara y el aire no pasará a través de ella”, agregó.

Cuando las mascarillas quirúrgicas de un solo uso se mojan, “se deshacen”, dice Ernst. Añade que incluso las máscaras N95 más resistentes también pueden comenzar a degradarse si se exponen a demasiada humedad. Es por eso que los trabajadores de la salud que los usan a diario a menudo los guardan en bolsas de papel. “La bolsa de papel absorberá parte de la humedad que se produce naturalmente en la mascarilla y entonces podrá reutilizar la mascarilla”, dice Ernst.

¿Por qué se me secan los ojos? ¿Por qué se empañan mis lentes?

Estos son problemas relacionados que probablemente se deben a que la máscara no se ajusta bien a la cara, lo que permite que el aire exhalado escape por la parte superior. Una de las soluciones más sencillas es asegurarse de que la mascarilla esté ajustada correctamente. Muchas cubiertas faciales se pueden modificar para que se ajusten mejor simplemente ajustando el alambre de la nariz o las presillas para las orejas. Además, algunos expertos han sugerido el uso de cinta médica o un vendaje adhesivo para cerrar la brecha. Para los usuarios de anteojos, también puede ser útil enjuagar sus anteojos con un poco de agua y jabón.

La gente en interiores de shoppings se pasea sin barbijo en EEUU (REUTERS/Nir Elias)

¿Qué hago si mi mascarilla me da acné?

La irritación de la piel y los brotes causados por el uso de mascarillas se han vuelto tan comunes durante la pandemia que recientemente se agregó el término “maskne” al Urban Dictionary. “Prácticamente todos los tipos de piel experimentarán algún tipo de irritación por el uso de una mascarilla si la usan durante períodos prolongados de tiempo todos los días”, dijo Dendy Engelman, cirujana dermatológica de Nueva York. “Mucha gente verá irritación por la fricción física y / o la presión del material en su piel, mientras que otras verán aparecer el acné”

Si está experimentando “maskne”, busque un limpiador suave y productos diseñados para hidratar, reparar y apoyar la función de barrera de la piel, dijo Engelman. La irritación de la piel causada por la fricción se puede aliviar con ungüentos humectantes y se recomiendan limpiadores que contienen ácido salicílico, peróxido de benzoilo o azufre elemental para tratar los brotes, informó Braff. Es mejor evitar el uso de maquillaje, que puede ensuciar la mascarilla y obstruir los poros.

Los expertos en piel también recomendaron prestar atención al tipo de máscara que estás usando y asegurarte de mantenerla limpia. Adam Mamelak, un dermatólogo con sede en Austin, dijo que la mejor mascarilla de tela para la piel es una con múltiples capas de seda o forro de seda. La seda tiene propiedades antimicrobianas y se ha demostrado que es mejor para las personas con piel sensible, informó Braff.

Tipos de mascarillas

¿Qué tipo de máscaras se recomiendan para el público en general?

Los expertos consideran que las máscaras N95 son las más eficaces disponibles. Pero las agencias de salud pública han recomendado que los codiciados N95 permanezcan reservados en gran medida para quienes trabajan en el cuidado de la salud, entre otros en poblaciones de mayor riesgo.

Para el público en general, los expertos dicen que las máscaras quirúrgicas y las cubiertas de tela de múltiples capas hechas de material de tejido apretado son formas eficaces de protección. En una guía sobre máscaras , los CDC recomiendan cubiertas faciales hechas de dos o más capas de tela lavable y transpirable, como el algodón. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen que las máscaras de tela de tres capas son ideales.

Pero en medio de un reciente aumento de casos invernales y la aparición de nuevas cepas del coronavirus más contagiosas en Europa, un número creciente de países ha comenzado a recomendar o exigir el uso de mascarillas de grado médico . El material tejido de muchas máscaras de tela no es tan eficaz para filtrar partículas como el polipropileno fundido no tejido que se usa para fabricar máscaras quirúrgicas y respiradores, dijo Marr. Y los N95 usados correctamente tienen una ventaja sobre las máscaras quirúrgicas estándar porque están diseñados para ajustarse cómodamente a la cara, lo que les permite filtrar al menos el 95 por ciento de las partículas en el aire.

“Una mascarilla quirúrgica es solo un rectángulo y estás tratando de llevártelo a la cara”, dijo. “Obviamente, nuestras caras no tienen la forma de un rectángulo plano, por lo que inevitablemente terminas con muchas fugas”. En Alemania, por ejemplo, las personas que viajan en transporte público o en tiendas de comestibles deben usar N95, cubiertas equivalentes como KN95 o FFP2, o máscaras quirúrgicas. Los cambios que se están implementando en Europa parecen entrar en conflicto con la orientación de la OMS, que aún establece que las mascarillas médicas deben restringirse a los trabajadores de la salud, las personas que muestran síntomas de covid, las que entran en contacto con una persona infectada y las que pueden ser vulnerables a desarrollar una enfermedad más grave.

¿Debería usar una polaina para el cuello?

Las polainas para el cuello se han convertido en uno de los tipos de cobertura facial más debatidos durante la pandemia. Las polainas ganaron popularidad como una alternativa más cómoda a las máscaras tradicionales, dado que a menudo están hechas de material ligero y transpirable y no requieren presillas para las orejas.

En agosto, los investigadores de la Universidad de Duke dieron a conocer un dispositivo simple para evaluar la efectividad de varios revestimientos, y una polaina de poliéster de una sola capa tuvo un desempeño deficiente en esa prueba , clasificándose ligeramente por debajo del grupo de control sin máscara del estudio.

Pero una investigación posterior realizada por expertos en aerosoles ha sugerido que cuando una polaina de una sola capa se usa doblada, es muy eficaz para bloquear una variedad de tamaños de partículas. En experimentos realizados por Marr, el profesor de Virginia Tech, una polaina doblada bloqueó más del 90 por ciento de los tamaños de partículas probados.

¿Puedo usar un protector facial de plástico en su lugar?

Los CDC afirman que los protectores faciales se “utilizan principalmente para proteger los ojos de la persona que los lleva”. Si bien Gandhi dice que no ha habido “documentación clara de la transmisión ocular” hasta ahora, un estudio reciente publicado en JAMA Ophthalmology sugirió que usar anteojos podría ofrecer cierta protección. Pero los científicos enfatizaron que su estudio tenía “limitaciones notables” y pidieron más investigar. Tampoco se sabe todavía “qué nivel de protección proporciona un protector facial a las personas cercanas del rocío de gotitas respiratorias del usuario”, dice el CDC, y agrega que no recomienda la barrera de plástico como sustituto de las máscaras.

Si solo usa un protector facial, está permitiendo que el aire sin filtrar fluya y escape por los grandes espacios entre los bordes del protector y su cara, dice Gandhi. Los protectores faciales, señala, deben usarse además de una máscara en caso de que se necesite o desee otra capa de protección.

