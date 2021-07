Cuáles son los pilares fundamentales para llevar adelante un embarazo seguro

Por lo general, las mujeres recién sospechan que pueden estar embarazadas ante un retraso en su período. Para ese momento, el bebé ya está en la segunda o tercera semana de gestación. Sin embargo, es posible proteger a las mujeres que estén en edad fértil y a sus futuros hijos si planifican con tiempo la concepción.

A pesar de eso, hay 3 pilares básicos de control en el embarazo, y estos son: empatía, estudios básicos de control y trabajo en equipo.

La empatía tiene que ver con que no son pacientes, sino personas. Hay que tener empatía con ellas porque el embarazo no es una enfermedad, es un estado natural de la mujer. Es fundamental que el vínculo que se genere entre el médico tratante y la mujer embarazada sea de absoluta confianza, diálogo y la clave está en la primera consulta, sobre cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, cómo está conformado su grupo familiar, cuán deseado es ese embarazo, etc.

“Hay que tener en claro que el primer momento y el vínculo es por una parte la carta de presentación del médico que fue elegido por esa paciente para atender su embarazo, o la puerta de entrada de una institución cuando la paciente se atiende a través de un sistema de salud o el sistema público de salud”, explica, Sergio Alonso (MN 63190), Médico especialista en Ginecología y Obstetricia, Coordinador del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

El embarazo no es una enfermedad, es un estado natural de la mujer (Europa Press)

El segundo pilar, son los estudios básicos de control. Hoy se debe buscar la optimización de los recursos. Si bien hoy hay un montón de métodos para poder hacer una evaluación, tanto para el ámbito público como privado, la optimización de los recursos es clave. Podemos sobrediagnosticar, o sobre prescribir estudios que realmente no aportan a la evolución del embarazo.

“En el primer trimestre hacemos estudios de laboratorio de rutina de embarazo, están en todas las normas internacionales, fundamentalmente hacemos un perfil infectológico, un laboratorio completo y una ecografía que es la más importante que consiste en una ecografía y un dosaje del embarazo. Es el estudio NT Plus y se evalúa la trasluciencia nucal del embrión, la presencia del hueso nasal, el doppler circulatorio y la anatomía del embrión en este momento del ciclo, esto es alrededor de las 12 semanas donde es conveniente hacer este tipo de estudio”, detalló el especialista.

El tercer y último pilar fundamental, es el trabajo en equipo. Para lograr un embarazo saludable, se debe contar con un buen equipo de salud entre ellos: los infectólogos, los diabetólogos y los hematólogos, ya que un diagnóstico precoz puede llegar a ayudar a ambos.

Embarazo seguro en pandemia

La forma de vivir el embarazo y el nacimiento se ha modificado significativamente y la imposibilidad de compartir (Getty)

La falta de contacto social cercano ha generado desafíos para muchas personas, pero especialmente para las mujeres embarazadas y puérperas. La forma de vivir el embarazo y el nacimiento se ha modificado significativamente y la imposibilidad de compartir, como se había imaginado, este momento vital, ha incrementado la sensación de soledad y aislamiento en las mujeres embarazadas.

¿Puedo contagiarle COVID-19 a mi bebé durante el embarazo?

Los datos publicados en revistas científicas hasta ahora son optimistas y no muestran que COVID-19 pueda transmitirse de madre a bebé durante el embarazo . En este momento, no hay datos sobre los efectos de COVID-19 en el embarazo temprano, pero otros coronavirus no se han transmitido ni han causado problemas en los bebés en desarrollo.

Este es un tipo muy diferente de virus que el del Zika, que puede transmitirse a través de la placenta y afectar el desarrollo del bebe. Después del nacimiento, los bebés pueden adquirir COVID-19 a través de la transmisión de gotitas respiratorias (es decir, a través del aire), al igual que los adultos. Se recomienda por lo tanto que las madres que dieron positivo el test para COVID-19 se aíslen transitoriamente de sus recién nacidos para evitar contagiarles la enfermedad.

¿Se puede transmitir COVID-19 durante la lactancia?

Los datos publicados en revistas científicas hasta ahora son optimistas y no muestran que COVID-19 pueda transmitirse de madre a bebé durante el embarazo (Getty Images)

Hasta la fecha, no hay datos que sugieran que el virus pueda transmitirse al bebé a través de la leche materna. La leche materna sigue siendo la mejor fuente de nutrición y protección contra muchas enfermedades. La lactancia parece ser segura en pacientes con COVID-19, siempre que se tengan los cuidados suficientes para reducir el riesgo de transmitir el virus a tu bebé.

Esto puede lograse lavándose las manos antes de tocar al bebé, evitando tocar su cara y usando un barbijo durante el amamantamiento. Algunas mujeres pueden preferir extraerse leche a mano y hacer que alguien que no esté enfermo se la dé al bebé con una mamadera hasta que la mamá resuelva la infección. Si te sacás leche manualmente, asegúrate de lavarte bien las manos antes de hacerlo.

Según explican expertos de la Clínica Mayo en EEUU, el riesgo general de la COVID-19 para las mujeres embarazadas es bajo. Pero el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades graves y de muerte con la COVID-19. Las mujeres embarazadas que tienen la COVID-19 parecen tener más probabilidad de desarrollar complicaciones respiratorias que requieren cuidado intensivo que las mujeres que no están embarazadas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. También es más probable que las mujeres embarazadas necesitan usar un respirador.

Además, las mujeres embarazadas de raza negra o hispanas parecen estar afectadas de manera desproporcionada con la infección con la COVID-19. Las mujeres embarazadas que tienen enfermedades subyacentes, como diabetes, también pueden estar a un riesgo aún más alto de una enfermedad grave debida a la COVID-19.

Algunas investigaciones sugieren que las mujeres embarazadas que tienen la COVID-19 también tienen más probabiidad de tener un parto prematuro y una cesárea, y que es más probable que sus bebés necesiten ser internados en la unidad neonatal.

