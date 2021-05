Cuánto debe entrenar un corredor antes de participar en su primera carrera

¿Cuánto tiempo tengo que entrenar antes de correr mi primera carrera?

Los primeros kilómetros que un corredor realiza son solo el comienzo de lo que puede ser un largo camino. Al empezar en el mundo del running rápidamente se dará cuenta de que la mayoría de los que corren lo hacen pensando en un objetivo. De hecho, gran parte de la felicidad que se ve desde afuera del running está vinculada con las carreras. Por eso no es raro que quien empieza a correr se pregunta más tarde o más temprano cuándo sería el momento para participar de una competencia.

Eso varía según el cuerpo, según el entrenamiento que haya tenido cada persona en otras etapas de la vida, según la respuesta a los primeros trabajos y la capacidad de mantenerse constante en la preparación. Muchos son los motivos que diferencian a las personas, pero hay algunas reglas generales para tener en cuenta.

Gran parte de las personas que practican deportes como fútbol o tenis creen que ya están listos para competir. Pero correr muchos kilómetros sin detenerse no es tan fácil como parece. Cuál experiencia anterior será bienvenida, pero no se traslada directamente. La lógica y la experiencia indican que hay que esperar unos meses antes de ese primer desafío. Aunque hay gente que puede estar lista muy pronto, para la mayoría es importante asegurarse de que el cuerpo pueda llevar bien la competencia. Eso se logra con progresión y constancia en los entrenamientos.

si no puedo trotar al menos 6 kilómetros entonces no tiene sentido anotarme en una carrera de 10km (Reuters)

La distancia inicial para competir puede variar también, pero la inmensa mayoría debuta con carreras entre 5 a 10 kilómetros. Para esto, es recomendable entrenar al menos tres veces por semana y haber hecho algún entrenamiento donde han podido correr al menos 10 Km en una misma práctica, aunque hayan parado para hidratar en la mitad. El cuerpo debe saber que esa distancia existe y que se la puede tolerar sin complicaciones serias.

Haber acumulado fondos de 12 kilómetros, de 13 kilómetros, al menos una vez a la semana ayudará a que el cuerpo y la mente se acostumbren y uno sepa si es factible competir. Si alguien no tiene la capacidad de llegar a esas distancias con un trote muy suave, debería esperar antes de participar de un 10K y lo mejor es probar con una carrera de 5K donde no se buscará ir al límite de la resistencia tampoco.

Muchas veces en la primera carrera la gente no anhela desesperadamente tener un performance increíble. Así que simplemente sale para llegar. Para quienes ese sea el caso completar la carrera con un trote suave pero firme es relativamente sencillo. Si no están seguro de tolerarlo, entonces mejor es correr 5K. Un test sería este : si no puedo trotar al menos 6 kilómetros entonces no tiene sentido anotarme en una carrera de 10K. Mejor dominar las distancias más cortas y luego dar el salto.

10 km es una distancia enorme que solo los corredores pueden creer que es corta (Reuters)

Son unos meses entrenando, disfrutando, conociendo el cuerpo y desafiando los límites. Empezar a competir antes de tiempo puede ser frustrante y es mejor que esto no pase en el comienzo de la vida runner. Por otro lado, prepararse bien nos dará una seguridad y una sensación de victoria que nos empujará hacia futuras competencias y a seguir entrenando con la motivación bien alta.

Por lo cual con unos pocos meses, si todo sale bien y está en orden, podrían ser suficientes para arrancar con una primera carrera. Depende de cada caso, cada perfil y condición física. 10 km es una distancia enorme que solo los corredores pueden creer que es corta. Una buena carrera de 5Km es también un desafío gigantesco que años atrás muy pocos podían alcanzar. En el presente estas parecen distancias menores, pero no lo son, son un excelente y exigente trabajo para el cuerpo y la mente.

Quien busca unos 21 kilómetros o quien busca el sagrado maratón, bueno, ahí estamos hablando de mucho más. Para correr un 21K se necesitan haber corrido varias carreras de 10 kilómetros completas. Nunca un corredor que es incapaz de hacer un 10K completo al trote debería pasar a la siguiente distancia y así con cada competencia. No hay apuro ni es obligatorio correr tantos kilómetros si no estamos preparados para eso. Paciencia y prudencia. Cuando el entrenamiento alcance, sí se puede buscar una buena marca, exigirse más y ponerse objetivos más ambiciosos. Hay tiempo.

Para correr un 21K se necesitan haber corrido varias carreras de 10 kilómetros completas (Reuters)

Para correr un maratón, 42 kilómetros 195 metros, es mejor haber hecho por lo menos dos medias maratones y tener como mínimo más de un año y medio de entrenamiento para saber que esa distancia que es muy difícil y ardua se puede hacer sin mayores problemas. Pero esa es otra historia y requiere un universo nuevo de compromisos, reglas y preparaciones. Esta nota habla de la primera carrera, hasta entonces no es necesario pensar en distancias tan grandes.

Es importante es el sentido común, el entrenamiento a conciencia y la inteligencia. Cuando más trabajo se dedique, mejor serán los resultados. No en todas las carreras nos irá bien, pero siempre es satisfactorio saber que uno hizo lo mejor que pudo para entrenarla correctamente. Siempre hay oportunidades para correr una carrera, no hay que apurarse. La carrera inicial tiene que ser una experiencia agradable y satisfactoria. Esperar un poco valdrá la pena cuando crucemos el arco de llegada. La primera línea de llegada no se olvida jamás.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

Realización: Thomas Khazki / Edición de video: Rocío Klipphan

