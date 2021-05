Running teams: los valores de salir a correr en equipo

¿Cuál es la importancia de formar parte de un running team?

Muchos corredores comienzan su vida en el running entrenando en solitario. No está ni bien ni mal, es una elección. Otros prefieren tener un entrenador personal, alguien con quien acuerda horario y lugar y que los entrena en solitario. Tampoco es bueno o malo, esa sin duda es una segunda opción válida y ya tiene, como valor, el conocimiento de un entrenador. Y finalmente están los corredores que forman parte de un running team . Muchas veces los aficionados pasan por las tres alternativas.

Cuando hablamos de running team no nos referimos a una selección o al equipo de un club, sino a un grupo de aficionados que se nuclean alrededor de un entrenador que les da un plan, los coordina y los guía . Es más económico que un personal trainer y es más divertido que correr solo siempre. Los running teams no tienen un solo horario y es fácil sumarse.

Alguien que forma parte de uno de estos grupos puede ser que tenga clases una, dos, tres o cuatro veces por semana. Eso se adaptará a cada corredor. Un buen entrenador sabrá asignarle a cada uno un cronograma adecuado a sus posibilidades. No es un trabajo de cara a una competencia internacional, sino un espacio sano y de contención para un grupo de aficionados que quiere correr bien y para siempre.

El primer gran beneficio de un running team o un equipo de corredores es que genera un compromiso con el grupo. Una persona que entrena sola puede dejar de entrenar y nadie extrañará su presencia. Pero un running team implica estar en contacto con otras personas que notarán nuestra ausencia y se preocuparon por nosotros. Dentro de un running team estarán nuestros amigos y también los que corren al mismo ritmo y tienen el mismo nivel, estos sin lugar a duda se van a dar cuenta cada vez que alguien del subgrupo de ese ritmo falta.

Un running team es también la manera más eficaz para que un atleta aficionado mejore su nivel, entrene al máximo de sus posibilidades y reciba estímulos positivos de sus compañeros de kilómetros. En cada equipo de corredores se crea una red social, un importante espacio de pertenencia. Se pueden generar fuertes amistades, así como también vínculos laborales o incluso se forman parejas y familias. Sí, hay que decirlo, para muchas personas un running team es una manera de conseguir pareja. Pero el principal interés y atractivo es el entrenamiento bien hecho, disfrutado y realizado a conciencia, en eso estará la mayoría de los corredores.

Formando parte de un grupo, uno conoce historias, intercambia ideas, entiende mejor cómo funciona el running y de la experiencia de cada uno también aprende cosas nuevas. Y llegamos a otro elemento importante: La motivación. Es muy importante para cualquier deportista y en cualquier orden de la vida de la motivación. Cada uno tiene un objetivo y un proyecto y al compartirlo logramos el aliento de nuestros pares. Soñar en voz alta hace que otros vivan y disfruten de nuestro sueño como corredor.

Y correr en grupo, aunque sea pequeño, es divertido. Algunas circunstancias como las que nos toca vivir en el presente, puede que lleven a que no se pueda entrenar en grupo. Aun así, el grupo se puede mantener en contacto por diferentes vías y allí contarse los entrenamientos. La diversión sigue siendo importante y que nuestros amigos vean como estamos entrenando es parte de esa diversión y de una sana competencia. Estar en un grupo significa tener espejos donde verse reflejado. Aunque hoy muchas veces estemos obligados a salir solos, el compañerismo igual permanece y no hay que perderlo.

Al formar parte de un team ya no se vuelve a estar solo en el mundo del running. Corriendo de a dos durante la semana también se aprende, no todo es grupo. Las charlas en los fondos son una de las mejores cosas que tiene este mundo. En las carreras y en los viajes los teams también van en grupo a compartir la experiencia. La felicidad de correr, compartida por muchos, es todavía más emocionante. Las redes sociales también son una parte del mundo de los runners en la actualidad y las aplicaciones donde uno puede compartir su entrenamiento ocupan un espacio relevante para muchos. Los running team ayudan a correr mejor, a sentirse mejor, a compartir muchas formas de bienestar. Entrenamientos, carreras, viajes y vida social. Claro que no todos los corredores tienen perfil alto dentro de un grupo, pero casi todos consiguen su lugar en el mundo. Algunos vivirán más intensamente dentro del equipo, otros más distanciados.

En mi experiencia de haber corrido en solitario, haber tenido un personal trainer y desde hace años estar en un running team, debo decir que estar en grupo es lo mejor. También descubrí que hay diferentes maneras de vivir esto y que depende de muchos factores. Cada personalidad, horarios disponibles, época del año y demás condicionarán nuestra manera de ser parte de un grupo. Pero además de mejorarnos como corredores, un running team también puede convertirse para nosotros en una gran familia. Un espacio que nos contenga nos acompañe fuera y dentro de la vida de corredor y nos permita ser una puerta a una luminosa forma de felicidad.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

Realización: Thomas Khazki / Edición de video: Rocío Klipphan

