Por qué la cepa británica del coronavirus amenaza con ser la más dominante del mundo

Micrografía electrónica de barrido coloreada de una célula apoptótica (marrón verdoso) muy infectada con partículas del virus SARS-COV-2 (rosa), también conocido como nuevo coronavirus, aislado de una muestra de un paciente. REUTERS.

Cada vez que un virus ingresa a un organismo, su rol principal para sobrevivir es replicarse millones de veces en él, infectando sus células. Más de un año después de la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 en el mundo, el virus ha ido adquiriendo mutaciones aleatorias menores desde que saltó de los animales a los humanos. Estas mutaciones generalmente toman la forma de errores tipográficos de una sola letra en el código genético viral o inserciones de tramos más largos.

Pero durante el proceso de copia es frecuente que aparezcan errores que, si bien muchas veces no tienen ningún efecto, en ocasiones producen cambios en alguno de los aminoácidos que componen las proteínas del virus. Como consecuencia, la estructura tridimensional de estas macromoléculas se puede ver alterada, y con ella las propiedades del virus.

Gracias a que el virus SARS-CoV-2 posee una de las características biológicas más importantes como lo es la llave de entrada al cuerpo humano establecida como la molécula enzima convertidora de angiotensina 2 (o ACE 2), que está presente en gran medida en nuestro organismo como en pulmones, riñones e intestinos, es que es tan contagioso en humanos.

Hay que aclarar que un grupo de coronavirus que comparten el mismo conjunto heredado de mutaciones distintivas se denomina variante. Si se acumulan suficientes mutaciones en un linaje, los virus pueden desarrollar diferencias claras en su funcionamiento. Estos linajes se conocen como cepas.

Cada punto representa un genoma del SARS-COV-2, con ramas que conectan los virus con sus ancestros. El centro representa el virus introducido a los humanos. Los virus que están más alejados del centro tienen más mutaciones. En amarillo están destacados las tres variantes nuevas. (NextStrain / CC BY 4.0)

En los últimos meses surgió en Reino Unido la nueva variante del coronavirus 20I / 501Y.V1, o simplemente B.1.1.7., que según los científicos que la estudian es hasta un 30% más mortal y un 70% más contagiosa. En Estados Unidos se duplica cada 10 días. B.1.1.7 parece ser más infeccioso gracias a varias mutaciones en su proteína de pico, que el coronavirus usa para unirse a las células. La variante B.1.1.7 se detectó por primera vez en el Reino Unido en diciembre, y una mirada retrospectiva a muestras anteriores la encontró ya el 20 de septiembre. Ya se ha detectado en más de 80 países, y en los Estados Unidos ha llegado al menos a 39 estados.

“La variante del coronavirus encontrada por primera vez en la región británica de Kent es preocupante porque, si bien las vacunas hasta ahora son eficaces contra las variantes en el Reino Unido, las mutaciones podrían socavar la protección que ofrecen las actuales vacunas contra la enfermedad de COVID-19”, dijo la jefa del programa de vigilancia genética del Reino Unido, Sharon Peacock.

“La variante de Kent va a barrer el mundo, con toda probabilidad. Lo preocupante de esto es que la variante 1.1.7. que hemos tenido circulando está empezando a mutar de nuevo y a obtener nuevas mutaciones que podrían afectar a la forma en que manejamos el virus en términos de inmunidad y eficacia de las vacunas”, declaró a la prensa Peacock, quien se desempeña como directora del consorcio COVID-19 Genomics UK.

Actualmente hay tres variantes principales conocidas que preocupan a los científicos: la sudafricana, conocida por los científicos como 20I/501Y.V2 o B.1.351; la británica o de Kent, oficialmente 20I/501Y.V1 o B.1.1.7; y la brasileña, denominada P.1.

Hace pocas semanas se realizó en Argentina un estudio de secuenciación parcial del gen de la proteína spike del coronavirus que detectó en el país dos nuevos casos de la variante del Reino Unido, uno de ellos asociado a un caso de circulación comunitaria, y 14 de la de Río de Janeiro, en una muestra de 156 personas de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, según informó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.

La nueva variante británica se está expandiendo en el mundo. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

“Nuevo informe de vigilancia activa de variantes de SARS-CoV-2 en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, confirmó dos casos de la variante 501Y.V1 (Reino Unido) y nuevos casos de la variante P.2 (Río de Janeiro)”, detalló Salvarezza a través de Twitter. Se trata del último reporte de vigilancia del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS CoV-2 (Proyecto País), que informó la detección de 16 casos de las dos variantes del virus SARS-Cov-2, que provoca la COVID-19, pero no halló las mutaciones 501Y.V2 (Sudáfrica) y 501Y.V3 (Manaos).

La variante inglesa ingresó a través de un argentino residente en el Reino Unido llegado desde Frankfurt, que en el último tiempo también había viajado por Austria y Alemania por cuestiones laborales, y que no presentaba síntomas de la enfermedad.

El SARS-CoV-2, bajo el microscopio electrónico -REUTERS.

“Lo importante y lo relevante de la variante del Reino Unido es que reúne 23 mutaciones. Es decir, 23 cambios del genoma del virus. De ellos, hay 8 que están en la región de la espícula viral que es la región que le permite al virus unirse a la célula humana, ingresar al organismo y empezar a replicarse. Entonces, cualquier mutación que existe en esa región es relevante porque puede cambiar el modo en que el virus ingresa a la célula humana, el modo en que empieza el proceso de infección”, precisó a Infobae Claudia Perandones, Directora Científico Técnica de la ANLIS-Malbrán. Y agregó que “de esas 8 variantes hay una, la M501Y, que es la más preocupante porque es la que reúne con mucha más avidez y afinidad al receptor de la célula humana y hace que esta variante tenga un 70% más de transmisibilidad”.

Entre sus características, la variante británica tiene una proteína de “pico” mutada en el exterior que lo hace mejor para invadir el cuerpo. Y de acuerdo a un estudio científico llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Birmingham y el organismo gubernamental Salud Pública de Inglaterra o Public Health England en inglés, también es un 70% más contagiosa que la original porque se replica en la garganta.

La pandemia por COVID-19 puso de rodillas al sistema sanitario mundial - REUTERS/Fernando Carranza

Los investigadores analizaron una gran cantidad de muestras de hisopados tomados de la nariz y la garganta de potenciales pacientes con COVID-19 que con la prueba diagnóstica confirmaron su positivo y allí hallaron la novedad: los que tenían la nueva variante, denominada B117, tenían altas cargas virales en comparación a aquellos que mostraban tener la cepa original.

Asimismo, se detectaron niveles más altos del virus SARS-CoV-2 en el material recolectado en hisopos de los pacientes con la mutación B117, lo que sugiere un caso más grave de la enfermedad y evidencia la facilidad que tiene para transmitirse rápidamente.

En el estudio, publicado en MedRxiv y que aún no ha sido revisado por pares, se advierte: “Claramente, las cargas virales más altas inferidas de las muestras de la nueva variante, indicada con un objetivo del gen S viral indetectable podrían determinar la infecciosidad de los sujetos y, por lo tanto, la capacidad del virus para transmitir en adelante”.

La cepa británica es hasta un 70% más contagiosa que la original de Wuhan, China

La experta del Malbrán destacó que si bien la variante del Reino Unido tiene más transmisibilidad, también posee tres aspectos positivos que merecen ser tenidos en cuenta: no afecta el sistema inmune, no afecta a la efectividad de las vacunas y no agrava la enfermedad.

“El desafío central hoy en día es que el virus sigue mutando y circulando y el potencial riesgo es que se transforme en otro virus”, agregó Debbag, quien analizó que “esa es una carrera que está teniendo el virus en sí mismo, modificándose y generando variantes de mutación cuya meta final es transformarse en otro virus, que ojalá no ocurra, pero lo cierto es que el SARS-CoV-2 va adquiriendo velocidad en la generación de nuevas variables”, afirmó el médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253).

Expansión de la variante británica en Europa

Reino Unido se ha convertido en el quinto país con más muertos por COVID-19 -. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

La nueva variante del coronavirus detectada en noviembre en el Reino Unido “ya circula ampliamente” en España, un país que contabiliza más de 67.000 fallecimientos y 3,1 millones de contagios, siendo responsable del 20-25% de los nuevos contagios, afirmó esta semana el director de emergencias sanitarias del gobierno español. “La variante británica circula ya ampliamente en España. La incidencia de las otras dos cepas presuntamente más contagiosas del virus es menor, con solo 7 casos detectados de la variante sudafricana y 3 de la brasileña, todos importados”, señaló el doctor Fernando Simón en una rueda de prensa para hacer balance de la pandemia.

En Francia, la variante británica del coronavirus ya supone un 36 por ciento de los positivos por coronavirus, según anunció el jueves el ministro de Salud francés, Olivier Véran, que ha añadido que otro cinco por ciento corresponden a las variantes sudafricanas y brasileñas, todas más contagiosas que la cepa original. Asimismo, Véran ha anunciado que a partir del lunes se extenderá la duración de las cuarentenas de los contagiados por COVID-19 desde los siete a los diez días, según recoge el diario local ‘Le Figaro’. El país ha registrado en las últimas 24 horas 22.501 casos de coronavirus, mientras que 271 personas han perdido la vida. Con estas cifras, Francia acumula un total de 59.159 muertes causadas por el coronavirus, así como 3.536.648 contagios detectados por las autoridades sanitarias. Se estima que unas 1.400 personas han ingresado en los hospitales franceses en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad.

En Alemania, la variante británica, que ya representa más del 20% de todos los casos de COVID-19 registrados. “La proporción de infecciones con esta variante del virus se duplica aproximadamente cada semana. Es de esperar que también se convierta en dominante en nuestro país”, advirtió el miércoles el ministro de Sanidad, Jens Spahn.

Lentamente, los hospitales se están dotando de vacunas y tratamientos efectivos contra COVID-19 - EFE/ Jose Jácome/Archivo

En Italia, el 17,8 % de los contagios por coronavirus se deben a la conocida variante británica, una cifra en línea con la del resto de Europa, informó el viernes el Ministerio de Sanidad italiano, aunque hay zonas del país donde la incidencia de esta cepa supera el 50%. El presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia (ISS), Silvio Brusaferro, reconoció que la situación de coronavirus en Italia “es muy delicada, con una circulación generalizada de variantes, que tienen mayor transmisibilidad”, y pidió que los ciudadanos mantengan la máxima atención para evitar que los contagios se descontrolen.

Vacunas contra la variante británica

Según lo informado recientemente, la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 parece efectiva contra una mutación del SARS-CoV-2 que comparten las nuevas variantes del virus surgidas en Reino Unido y Sudáfrica, según un estudio realizado por la farmacéutica y la Universidad de Texas.

El estudio también ha sido publicado en el repositorio biorXiv, en el que los textos aún no han sido sometidos a revisión por otros expertos.

Recreación 3D de la proteína spike del virus SARS-CoV-2./ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

La vacuna Pfizer / BioNTech y la de Moderna Inc, que utilizan tecnología de ARN mensajero sintético, se pueden modificar rápidamente para abordar nuevas mutaciones, lo que ha dejado más tranquilas a las autoridades sanitarias de varios países que ya comenzaron a utilizarla, aguardando más detalles para luchar contra la aceleración de la propagación de la pandemia.

A principios de febrero, la Universidad de Oxford anunció que su vacuna tiene una eficacia del 75% contra la variante británica del coronavirus. “La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tiene una efectividad similar contra la variante del coronavirus B.1.1.7, que circula actualmente en Gran Bretaña, a la eficacia mostrada ante las cepas conocidas anteriormente”, comunicó la Universidad el 5 de febrero último. Esa eficacia es en torno al 75%, mientras que en las cepas anteriores es del 84%.

A principios de febrero, la Universidad de Oxford anunció que su vacuna tiene una eficacia del 75% contra la variante británica del coronavirus. REUTERS/Fernando Carranza

El informe remitido a la revista científica The Lancet para su revisión, da cuenta que las dosis únicas tendrían una tasa de eficacia del 76% entre los días 22 y 90 tras su aplicación.

La noticia sirve al Gobierno británico después de definir retrasar la administración de la segunda dosis hasta 12 semanas después de la primera. Se trata de un hallazgo significativo debido al impacto que tienen las vacunas en la transmisión del virus, y podría significar una contención importante contra el aumento de casos y muertes cuando se eliminen las restricciones.

En tanto, esta semana, Rusia anunció que su vacuna Sputnik V es eficaz contra la cepa británica del coronavirus. “El efecto protector ha sido demostrado por reacciones neutralizadoras utilizando suero de personas que recibieron la Sputnik V y la EpiVacCorona y desarrollaron anticuerpos al SARS-CoV-2”, indicó el organismo ruso encargado de la protección del consumidor, Rospotrebnadzor.

Profesionales sanitarios preparan y administran la vacuna de covid-19 a sus compañeros EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

“Los sueros de las personas vacunadas neutralizaron eficazmente tanto la variante británica del coronavirus como el coronavirus en sí, que no contiene el conjunto de mutaciones características de la cepa británica”, indicó la agencia federal rusa.

Sputnik V fue registrada en Rusia en agosto pasado y tiene una eficacia del 91,6 % según los análisis interinos de la fase III de los ensayos clínicos publicados este mes en la revista The Lancet. Criticada por haber sido anunciada por Putin el año pasado sin haber completado todos los ensayos, actualmente está registrada en 26 países, incluida Rusia.

Infografías: Marcelo Regalado

SEGUÍ LEYENDO:

Cuáles son las 5 mutaciones más preocupantes del COVID-19 y qué peligro representan realmente

La variante británica del coronavirus podría ser hasta un 30% más letal