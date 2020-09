Suecia se desinfla como ejemplo en la estrategia frente al coronavirus

La sobria estrategia sueca frente al coronavirus se venía distinguiendo del resto del mundo (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

¿Se podrían introducir restricciones por COVID-19 en Suecia? La pregunta, que parecía lejana en el país nórdico, empezó a plantearse entre las autoridades suecas, después de un nuevo aumento de las infecciones en el “paraíso” escandinavo.

En las últimas horas los jefes regionales de salud en Estocolmo aseguraron que los nuevos casos de Sars-CoV-2 están nuevamente creciendo en la capital sueca, contrastando la curva descendente desde mediados del verano europeo.

La sobria estrategia sueca frente al coronavirus se venía distinguiendo del resto del mundo. El propio Anders Tegnell, el epidemiólogo “estrella” responsable de las políticas sanitarias contra la pandemia, debió reconocer en conferencia de prensa de la Agencia de Salud Pública que “podrían introducirse medidas locales en la región de Estocolmo si fuera necesario”.

Respondiendo a una pregunta de la radio pública sueca Ekot, Tegnell dijo: “Estamos teniendo una discusión sobre tal vez tener que introducir más medidas para detener la propagación de la infección”.

Las autoridades sanitarias explican parte del aumento en el hecho de un mayor número de pruebas realizadas en los últimos días (Stina Stjernkvist/TT News Agency via AP, Archivo)

Hasta ahora, los nórdicos se habían despegado de una segunda ola de infecciones por coronavirus, como se empieza a ver en muchos países de Europa, incluso en algunos, cómo el Reino Unido y Francia, donde se registran cifras récords de contagios.

Cautas, las autoridades sanitarias explican parte del aumento en el hecho de un mayor número de pruebas realizadas en los últimos días. La semana pasada se realizaron un total de 139.446 pruebas de coronavirus, de las cuales el 1,5 por ciento fueron positivas, más que la semana anterior, cuando la proporción de positivos fue del 1,2 por ciento.

En Estocolmo, el dato de positivos aumentó al 2,2 por ciento la semana pasada, desde el 1,3 por ciento la anterior. Si bien el número de casos nuevos sigue siendo bajo en comparación con el pico del brote en la primavera, el jefe de salud regional, Björn Eriksson, pidió a los ciudadanos continuar con recomendaciones de salud y seguridad en Suecia.

¿Hacia un confinamiento selectivo?

Si bien parece lejana la posibilidad de un confinamiento, ya que nunca aprobaron una disposición sanitaria de tal magnitud, tampoco un formato selectivo está descartado (EFE/EPA/Janerik Henriksson/Archivo)

“Suecia está viendo señales preocupantes de una reanudación de la epidemia de coronavirus en su territorio”, la advertencia llegó del primer ministro sueco Stefan Löfven a medida que aumentan los casos de coronavirus. Incluso reclamó: ‘Trabaja desde casa, no abraces a tus amigos’

De esta manera, el jefe de Estado instó a los ciudadanos a mejorar en el seguimiento de las recomendaciones para frenar el aumento de la tasa de infección en Suecia. Un total de 90.289 personas dieron positivo al coronavirus y 5.878 fallecieron durante el transcurso de la pandemia, según los últimos datos.

Los pronósticos malos abundan entre los funcionarios. El director general de la Agencia de Salud Pública, Johan Carlson, describió la situación en Europa, donde varios países están experimentando un fuerte aumento de las infecciones, como “preocupante”, y dijo que “tal desarrollo también era posible en Suecia”.

Si bien parece lejana la posibilidad de un confinamiento, ya que nunca aprobaron una disposición sanitaria de tal magnitud, tampoco un formato selectivo está descartado. El propio Anders Tegnell, deja dudas de las medidas que podrían tomarse: “Todavía estamos discutiendo exactamente qué, pero en los próximos días sabremos”.

Para Tegnell, los casos están aumentando actualmente en la mayoría de los grupos de edad, en particular las personas en edad laboral y los estudiantes de secundaria, lo que puede ser el resultado de que más personas regresen al lugar de trabajo. Las recomendaciones de Suecia siguen siendo que todas las personas que puedan hacerlo deben trabajar desde casa.

“No sabemos qué camino tomará”

Suecia debatió el mes pasado flexibilizar el límite de personas que asisten a eventos públicos de 50 a 500 a partir del 1 de octubre, y no estaba claro si esto ocurrirá o no (REUTERS)

Por el momento, y a pesar de las advertencias del primer ministro, no se introdujeron modificaciones a las actuales directrices sanitarias. Los comentarios hechos por Löfven el jueves están en línea con lo que las autoridades suecas han estado recomendando desde el pico del brote en primavera.

Suecia debatió el mes pasado flexibilizar el límite de personas que asisten a eventos públicos de 50 a 500 a partir del 1 de octubre, y no estaba claro si esto ocurrirá o no. Con los datos de las últimas semanas, nadie sabe qué pasará. Consultada la ministra de Salud, Lena Hallengren, sobre medidas para frenar esta escalada, indicó que “el gobierno aún no había tomado una decisión para implementar la nueva regla”

Para la titular de la cartera sanitaria la propuesta de aumentar el límite se basaba en una baja propagación de la infección y, si bien el aumento de contagios todavía “no era muy pronunciado”, no podía decir si se tomaría una decisión para aumentar el límite.

Para confirmar las dudas que empiezan a reinar entre funcionarios del gobierno nórdido, Hallengren dijo: “Creemos que estamos en una etapa en la que realmente no sabemos qué camino tomará”.

Anders Tegnell, el “hombre sin máscara”

Tegnell defiende la estrategia de menos restricciones, sin contención , con la esperanza de desarrollar la"inmunidad colectiva"

Así se refieren los medios europeos al epidemiólogo sueco, responsable de oponerse a los confinamientos y a la obligación del uso de los barbijos. Tegnell defiende la estrategia de menos restricciones, sin contención , con la esperanza de desarrollar la"inmunidad colectiva".

Sin embargo los datos no son sólo malos en Estocolmo, y Tegnell debe luchar contra la desconfianza, que un posible nuevo rebrote, lo enfrente a autoridades nacionales, pero también al resto de la comunidad internacional que ha puesto en dudas su estrategia.

La región de Dalarna también informa un aumento de nuevas infecciones, muchas de las cuales se cree que están relacionadas con clubes deportivos locales y son el tipo de brotes que las autoridades suecas habían predicho anteriormente. Pero las restricciones locales para Dalarna aún no están en juego, dijo Tegnell.

Frente a este nuevo embate de la pandemia, “el hombre sin máscara” resiste. “Estamos teniendo un diálogo con Dalarna, pero su evaluación es que sus medidas actuales junto con el rastreo y las pruebas de contactos son suficientes para mantener la situación bajo control”, dijo oponiéndose a la idea de ir más lejos que estas medidas.

