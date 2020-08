Consenso entre los infectólogos: “Las reuniones sociales como la Navidad deberán ser al aire libre y con distancia”

Trabajadores sanitarios en Buenos Aires luchan contra el COVID-19 ROBERTO ALMEIDA AVELEDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHO

Mientras el coronavirus avanza con más contagios en Latinoamérica, Estados Unidos y con nuevos rebrotes en Europa y Asia, los científicos afirman que están cada vez más cerca de tener disponible una vacuna efectiva que termine con los contagios de la pandemia por COVID-19.

Esta mañana, Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y asesor del Gobierno en el combate de la pandemia, deslizó en una entrevista radial que las reuniones sociales en lugares cerrados serían un error y difícilmente se habiliten antes de que tengamos la vacuna aprobada y disponible.

“El tema de la nueva normalidad trae aparejado no reunirse en lugares cerrados por ejemplo. Hay que se muy cuidadosos por ahora. Cuando tengamos la certeza de que estas vacunas funcionen vamos a poder disfrutar otra vez de la vieja normalidad. No somos nosotros. Está todo el mundo igual. Vamos a despedirnos de la Navidad con 50 personas”, dijo Sued en diálogo con Futurock.

Consultado posteriormente por Infobae, Sued aclaró que “nadie puede hacer futurología respecto al COVID-19. Lo más importante es que hay que tratar de que la gente no corra el riesgo de contagiarse y de contraer la enfermedad en forma grave, aunque esté transitando un momento de flexibilización de la cuarentena”.

“Hoy los números en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA son estables. La mayor parte de las personas están teniendo los cuidados necesarios y eso hay que resaltarlo”, aseguró y consultado por el tema Navidad, aclaró: “No se puede pensar en armar una fiesta para 40 o 50 personas para Navidad si estamos viviendo una situación como la que hoy está transitando la provincia de Jujuy, por ejemplo, con muchos contagios, una tasa de duplicación alta y con la saturación de su sistema sanitario”.

“Creo que se nos fue el miedo y el respeto por la enfermedad en varios casos y por eso han aumentado en todo el país los contagios. Yo entiendo a la gente que está cansada del aislamiento, pero lamentablemente tenemos que decir que los mayores casos de contagio hoy son por las reuniones sociales, el ir a ver a los padres, hermanos o amigos a la casa, compartir un mate o una cerveza en la vereda. Hoy por ejemplo los porteros de los edificios se han convertido en grandes aliados para luchar contra el virus, cuestionando a los vecinos que hacen entrar gente a sus departamentos o prohibiendo que la gente se siente en la vereda a tomar una cerveza del mismo pico de la botella. También hay que tener esa responsabilidad individual a la hora de tomarse un colectivo o tren y no subirse cuando está lleno. O mantener una distancia con otra persona cuando se hace una compra en el supermercado. Y por supuesto, no ir a trabajar cuando se está resfriado, con fiebre o con algún síntoma de pérdida de olfato o gusto”, precisó el prestigioso infectólogo.

Y explicó: “A mí me llaman muchos amigos o conocidos de amigos contándome que se han infectado y qué solución les puedo brindar. Les pregunto cómo se contagiaron y me cuentan que no daban más y se fueron a ver a familiares o amigos que extrañaban. Todas historias que podrían haberse evitado si aguantábamos un poco más. Yo creo que es importante hoy el enforcarse en las historias de las personas para aprender a cuidarse y volverle a tener respeto al virus. Y observar los médicos, enfermeros, y todo el personal de salud que hoy están agotados, trabajando incansablemente, con ojeras y hasta demacrados para salvar una vida más. Así nos daremos cuenta que todavía el virus está entre nosotros y que es muy importante seguir cuidándonos”.

“Todavía hay ciertas limitaciones dentro de esta nueva realidad a la que nos tendremos que acostumbrar hasta tanto haya una vacuna o la eliminación misma del virus SARS-CoV-2”, resaltó.

Ricardo Teijeiro, médico infectólogo miembro de la SADI, indicó a Infobae que “hoy por el momento no podemos hablar de reuniones familiares o con amigos, ya que son el gran foco de contagio. Por eso están totalmente suspendidas y no recomendadas. Es verdad que en la Ciudad de Buenos Aires están bajando los casos, después de varias semanas de tener una curva amesetada, pero en otros lugares del interior del país hay un creciente contagio”.

“Tal vez hacia fin de año se puedan hacer reuniones al aire libre para festejar la Navidad o Fin de Año. Hay que ir semana a semana viendo la evolución de la enfermedad, pero somos optimistas porque por ejemplo estamos viendo que en CABA se está controlando la pandemia. Igualmente, cada jurisdicción tiene que trabajar para resolver su situación particular. Hoy la duplicación de casos en la Ciudad de Buenos Aires es de 50 días, mientras que en Jujuy es de 20 días”, manifestó el experto.

Y agregó: “Lo más importante es que no hay que bajar los brazos y seguir manteniendo las medidas de prevención básicas, como lavarse las manos, mantener distancia social y usar tapaboca. Estas medidas de prevención no se pueden disminuir bajo ninguna circunstancia hasta tanto esté la vacuna aprobada y distribuida”.

Para la médica infectóloga Cristina Freuler, vamos a tener que seguir cuidándonos durante un largo tiempo. “Hemos aprendido muchísimo durante este tiempo de transitada la pandemia. Con lo que aprendimos y seguimos cuidándonos vamos a poder tener un poco de contacto social a medida que bajen los contagios”, dijo la especialista.

“Especialmente para Navidad y Año Nuevo, cuando uno no quiere dejar de encontrarse con las familia o amigos. Tenemos una gran ventaja respecto a lo que pasa en Europa o Estados Unidos. Esas fiestas caen en verano, por lo tanto, podremos encontrarnos en ambientes abiertos al aire libre y con una distancia social prudencial. También será importante ser moderados y por ejemplo poner música en lugar de cantar y mantener una distancia correcta mientras uno se sienta en la mesa”, agregó la experta jefa del departamento de medicina interna del Hospital Alemán.

“Tenemos que recordar que todavía sabemos poco respecto a este virus y debemos tratarlo con más respeto. No meter miedo, pero sí ser precavidos”.

