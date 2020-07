Qué dice el informe preliminar sobre la vacuna de Moderna contra el coronavirus

La vacuna contra el coronavirus de Moderna produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad (Shutterstock)

El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), responsable de la enfermedad COVID-19, surgió a fines de 2019 y se extendió a nivel mundial, lo que provocó un esfuerzo internacional para acelerar el desarrollo de una vacuna. La candidata mRNA-1273 de Moderna codifica la proteína de pico de SARS-CoV-2, de prefusión estabilizada. La empresa anunció la semana pasada que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad.

Los científicos realizaron un ensayo abierto de fase 1, con un aumento de la dosis, que incluyó a 45 adultos sanos, de 18 a 55 años de edad, que recibieron dos vacunas, con 28 días de diferencia, con ARNm-1273 en una dosis de 25 microgramos (μg), 100 μg o 250 μg, organizado con 15 participantes en cada grupo de dosis.

“Reportamos hallazgos provisionales de este ensayo clínico de la vacuna mRNA-1273 SARS-CoV-2 que codifica un trímero de espiga de prefusión estabilizado S-2P, en donde la experiencia con la plataforma de ARNm para otras vacunas candidatas y la fabricación rápida permitieron el despliegue de la primera vacuna clínica humana candidata en tiempo récord ”, reza el paper científico, y agrega: “ Procesos de desarrollo de productos que normalmente requieren años se terminaron en unos 2 meses . El desarrollo de la vacuna se inició después de que el genoma del SARS-CoV-2 fuera publicado el 10 de enero de 2020; la fabricación y entrega del material de los ensayos clínicos se completó dentro de los 45 días, y los primeros participantes del ensayo fueron vacunados el 16 de marzo de 2020, solo 66 días después de la publicación de la secuencia genómica del virus”.

“La línea de tiempo acelerada generó datos provisionales clave necesarios para lanzar ensayos clínicos avanzados a gran escala dentro de los 6 meses posteriores a la conciencia inicial de una nueva amenaza de pandemia”, detalla.

La vacuna contra la COVID-19 de Moderna muestra resultados prometedores (Pedro Rances Mattey/dpa - Europa Press)

Los investigadores determinaron que después de la primera vacunación, las respuestas de los anticuerpos fueron más altas con dosis más altas . Después de la segunda vacunación, los títulos -de defensas contra el virus- aumentaron . A su vez, en ese punto, se detectó la actividad neutralizadora del suero mediante dos métodos en todos los participantes evaluados .

Los eventos adversos solicitados que ocurrieron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección . Los eventos adversos sistémicos fueron más comunes después de la segunda vacunación.

En las conclusiones del estudio, publicado por la revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), detallaron que la vacuna mRNA-1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad graves o limitantes de los ensayos .

La necesidad urgente de vacunas provocó una respuesta internacional, con más de 120 vacunas candidatas para combatir al SARS-CoV-2 en desarrollo dentro de los primeros 5 meses de 2020. La vacuna candidata mRNA-1273 se vale de un mensajero modificado con nucleósidos encapsulado en nanopartículas lipídicas, es decir que se trata de una vacuna basada en ARN (ARNm) que codifica la glucoproteína de la espiga del virus SARS-CoV-2 estabilizada en su conformación de prefusión. La glucoproteína media en la unión de la célula huésped es necesaria para la entrada viral y es el objetivo principal a atacar de la vacuna tanto de Moderna como para muchas candidatas para el SARS-CoV-2.

Los autores del paper científico, Lisa A. Jackson, Evan J. Anderson, Nadine G. Rouphael, Paul C. Roberts, Mamodikoe Makhene, Rhea N. Coler, Michele P. McCullough, James D. Chappell, Mark R. Denison, Laura J. Stevens, Andrea J. Pruijssers y Adrian McDermott realizaron el primer ensayo clínico de fase 1 en humanos en adultos sanos para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna de Moderna. Y así informaron los resultados provisionales de la prueba.

Un letrero en la sede de Moderna Inc, que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, en Cambridge, Massachusetts, EEUU (REUTERS/Brian Snyder)

Los participantes elegibles fueron adultos sanos de 18 a 55 años de edad que recibieron dos inyecciones de la vacuna de prueba con 28 días de diferencia, a una dosis de 25 microgramos o μg, 100 μg o 250 μg. Sobre la base de los resultados obtenidos en pacientes con estos niveles de dosis, se agregaron grupos adicionales al protocolo; esos resultados se informarán en una publicación posterior. Los participantes no fueron evaluados para la infección por SARS-CoV-2 por serología o reacción en cadena de la polimerasa antes de la inscripción. El ensayo se realizó en el Instituto de Investigación Kaiser Permanente Washington en Seattle y en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta.

El estudio fue revisado y aprobado por la junta de revisión institucional de Advarra, que funcionó como una junta única y fue supervisado por un comité de monitoreo de seguridad independiente. Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de la inscripción. La vacuna fue desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, patrocinador del ensayo) y en Moderna (Cambridge, Massachusetts). El laboratorio participó en las discusiones sobre el diseño del ensayo, proporcionó el proyecto candidato a la vacuna y, como parte del grupo de redacción, contribuyó a la confección del manuscrito.

La vacuna de ARNm-1273 se proporcionó como un líquido estéril para inyección a una concentración de 0,5 mg por mililitro. Se usó solución salina normal como diluyente para preparar las dosis administradas.

Las 8 vacunas en fases más adelantadas (Infografía: Marcelo Regalado)

Procedimientos de prueba

La vacuna se administró como una inyección de 0,5 ml en el músculo deltoides -ubicado en el hombro- de los voluntarios los días 1 y 29; las visitas de seguimiento se programaron para 7 y 14 días después de cada vacunación y en los días 57, 119, 209 y 394. El plan de aumento de la dosis especificó la inscripción de cuatro participantes centinelas en el grupo de 25 μg, seguido de cuatro participantes centinelas en el grupo de 100 μg, seguido de la inscripción completa de esos dos grupos de dosis. Si no se cumplieron las reglas de detención después de que todos los participantes en esos dos grupos de dosis, completaron el día 8, se inscribieron cuatro participantes centinelas en el grupo de 250 μg, seguidos por el resto de ese grupo de dosis.

Los participantes registraron reacciones locales y sistémicas, utilizando una ayuda de memoria, durante 7 días después de cada vacunación. No recibieron instrucciones de usar habitualmente acetaminofén u otros analgésicos o antipiréticos antes o después de las vacunas, pero se les pidió que registraran cualquier medicamento nuevo tomado. Los eventos adversos se clasificaron de acuerdo con una escala de clasificación de toxicidad estándar.

Un trabajador sanitario recibe una dosis de la vacuna contra la gripe A en el hospital University College London de Londres (Reino Unido). EFE/Lewis Whyld/Archivo

Evaluación de anticuerpos vinculantes de SARS-CoV-2

Las respuestas de anticuerpos de unión contra S-2P y el dominio de unión al receptor aislado, ubicado en la subunidad S1, se evaluaron mediante un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). La actividad neutralizante inducida por la vacuna se evaluó mediante un ensayo de neutralización de una ronda de infección por un seudotipado informador de lentivirus (PsVNA) y mediante un ensayo de neutralización de placa de SARS-CoV-2 de tipo salvaje vivo (PRNT). ELISA y PsVNA se realizaron en muestras recolectadas de todos los participantes en los días 1, 15, 29, 36, 43 y 57. Debido a la naturaleza intensiva en tiempo del ensayo PRNT, para este informe del análisis intermedio, los resultados solo estaban disponibles para el día 1 y el día 43 en puntos temporales y dentro de los grupos de dosis de 25 μg y 100 μg.

Para comparar las respuestas inmunitarias de los participantes con las inducidas por la infección por SARS-CoV-2, también se analizaron 41 muestras de suero convalecientes. Los ensayos se realizaron en el Centro de Investigación de Vacunas del NIAID (ELISA y PsVNA) y en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (PRNT).

El avance de la ciencia frente al COVID-19 (Infografía: Marcelo Regalado)

Resultados

Población de prueba

Los 45 participantes inscritos recibieron su primera vacuna entre el 16 de marzo y el 14 de abril de 2020 (Fig. S1). Tres participantes no recibieron la segunda vacuna, incluido uno en el grupo de 25 μg que tenía urticaria en ambas piernas, con inicio 5 días después de la primera vacunación, y dos (uno en el grupo de 25 μg y otro en el de 250 μg grupo) que se perdió la segunda ventana de vacunación debido al aislamiento de la sospecha de COVID-19, mientras que los resultados de la prueba, en última instancia negativos, estaban pendientes. Todos continuaron asistiendo a visitas de prueba programadas.

Seguridad de la vacuna

No se observaron eventos adversos graves y no se cumplieron las reglas de detención de ensayos previamente especificadas. Como se señaló anteriormente, un participante en el grupo de 25 μg se retiró debido a un evento adverso no solicitado, urticaria transitoria, que se consideró que estaba relacionado con la primera vacuna.

Después de la primera vacunación, 5 participantes (33%) en el grupo de 25 μg informaron eventos adversos sistémicos solicitados, 10 (67%) en el grupo de 100 μg y 8 (53%) en el grupo de 250 μg; todos fueron de gravedad leve o moderada ( Figura 1 y Tabla S2). Los eventos adversos sistémicos solicitados fueron más comunes después de la segunda vacunación y ocurrieron en 7 de 13 participantes (54%) en el grupo de 25 μg, los 15 en el grupo de 100 μg y los 14 en el grupo de 250 μg, con 3 de esos participantes (21%) informaron uno o más eventos graves.

La biotecnológica finalizó el mes pasado su fase dos del estudio con 300 adultos que habían recibido al menos una inyección y se prepara ahora, de la mano de la Administración de Medicamentos y Alimentación (FDA) de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID en inglés), para lanzar esta fase tres el próximo mes. EFE/Ronald Wittek/Archivo

Ninguno de los participantes tuvo fiebre después de la primera vacunación . Después de la segunda vacunación, ningún participante en el grupo de 25 μg, 6 (40%) en el grupo de 100 μg y 8 (57%) en el grupo de 250 μg informaron fiebre; Uno de los eventos (temperatura máxima, 39,6 ° C) en el grupo de 250 μg se calificó como grave. (En el apéndice complementario se proporcionan detalles adicionales sobre los eventos adversos para ese participante ).

Los eventos adversos locales, cuando estuvieron presentes, fueron casi todos leves o moderados, y el dolor en el lugar de la inyección fue común. En ambas vacunas, los eventos adversos sistémicos y locales solicitados que ocurrieron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección . La evaluación de los valores de seguridad del laboratorio clínico de grado 2 o superior y los eventos adversos no solicitados no revelaron patrones de preocupación.

Síntomas presentados ante la vacuna Moderna (Fuente: NEJM)

Respuesta de anticuerpos de los participantes

La unión de títulos medios geométricos de IgG de anticuerpos aumentó rápidamente después de la primera vacunación, con seroconversión en todos los participantes en el día 15. Las respuestas dependientes de la dosis a la primera y segunda vacunación fueron evidentes. Las respuestas de anticuerpos específicos del dominio de unión al receptor fueron similares en patrón y magnitud . Para ambos ensayos, la magnitud media de las respuestas de anticuerpos después de la primera vacunación en los grupos de dosis de 100 μg y 250 μg fue similar a la magnitud media en muestras de suero convalecientes, y en todos los grupos de dosis la magnitud media después de la segunda vacunación fue el cuartil superior de valores en las muestras de suero convalecientes.

La firma señaló que su vacuna experimental "desarrolló anticuerpos neutralizadores" en ocho participantes procedentes de esos dos grupos -los únicos de los que tiene datos, de momento- y dijo que esos niveles eran equivalentes o superiores a los generalmente vistos en sérum convalesciente en el día 43 del estudio. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

La compañía farmacéutica Moderna anunció que iniciará la tercera y última etapa de pruebas alrededor del 27 de julio . Entonces, las vacunas serán administradas a 30.000 personas en 87 locaciones distintas a lo largo de Estados Unidos.

Se incluirá a personas de edad aún más avanzada y otras con condiciones preexistentes. Es decir, quienes han representado la mayor cantidad de decesos como consecuencia del nuevo coronavirus.

La empresa, con sede en Cambridge, Massachussetts, indicó que podría manufacturar entre 500 y 1.000 millones de dosis al año a partir de 2021, gracias a un acuerdo de colaboración con la farmacéutica suiza Lonza, que también ha garantizado la distribución de las dosis necesarias para completar el estudio.

